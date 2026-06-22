Михаил Кононов: почему всесоюзно известный Нестор Петрович умер в полной нищете

В добровольном изгнании провёл последние годы жизни Михаил Кононов – знаменитый Нестор Петрович из телефильма «Большая перемена». Из большой московской квартиры он переехал в подмосковную деревню и стал вести образ жизни артиста-отшельника.

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Короли экрана и капуста

Переезд народного артиста в деревне наделал много шума. Сначала все жители ходили смотреть на живую звезду, а затем волнение поутихло. Тем более что на фоне местных жителей Кононов ничем не выделялся: жил на скромную пенсию, кормился с огорода, а если появлялось что лишнее в хозяйстве, вёз на базар. К торговле Михаил Иваныч относился как к новой роли.

Ему подыгрывали продавщицы магазина, у которого торговал народный артист. Они притворялись покупателями, подходили к прилавку и скупали весь товар, чтобы Кононову было на что жить и чтобы артист не унижался. Возвращаясь домой, Михаил Иванович хвастался соседям:

"Представляете, какая у меня выросла капуста. Сразу всю раскупили".

С соседями артист поддерживал хорошие отношения. Они сразу подружились. Помогло это тотальное неумением Кононова вести дела. Он продал московскую квартиру и купил полуразрушенный дом. Бригада строителей обещала его полностью благоустроить. Однако когда пришло время переезжать, то на месте актёр не увидел ни пригодного дома, ни строителей. Они скрылась вместе с деньгами. Соседи приютили Михаила Ивановича с женой, и сами же помогли найти добросовестных строителей, которые и достроили дом.

Последние роли

Даже в изгнании о Михаиле Ивановиче не забывали режиссёры. Они часто наведывались к нему в деревню и предлагали различные роли. Артист стабильно отказывался. В девяностые он окончательно завязал с кинематографом и со съемками. Его не устраивало качество фильмов, а играть только ради денег не хотелось. Артист сторонился даже рекламы, самого прибыльного актерского бизнеса.

Он изначально был ни на кого не похожим артистом. Как будто человек в футляре: внешняя его часть видна на экране зрителям и на съемках коллегам, а внутренняя – таится глубоко под спудом. Михаил Кононов был замкнутом, обидчивым, несколько самовлюбленным и глубоко несчастным человеком.

Он избегал общения с людьми и мало кого пускал в свою личную жизнь. Друзья предполагали, что это из-за мамы, которая имела весьма сложный характер. Коллега артиста и его подруга юности Виктория Лепко вспоминала, что однажды ей довелось побывать в доме Михаила Кононова. Её поразила обстановка, в которой жил молодой артист. Это была коммуналка в центре города, в районе Трубной улицы. В ней он жил вместе с мамой. Большое пространство их жилья занимала старинная мамина кровать с железными набалдашниками в виде шишечек. А Миша ютился в небольшой кладовке. Большую часть помещения занимал аквариум с экзотическими рыбками. Он рассказывал Виктории, что когда ему плохо, он садится около него и погружается в другой мир, где мирно плавают рыбки и нет никаких жизненных бурь.

Детская внешность Михаила долгое время вводила в заблуждение режиссёров. Ему наперебой предлагали роли младших братьев и наивных влюбленных. Кононов же мечтал совсем о другом амплуа. Переживания, которые бурлили внутри, просились наружу.

Звездные роли

Первым, кто разглядел в Кононове большой драматический талант, был режиссёр фильма «Начальник Чукотки» Виталий Мельников. В жизни Михаил бывал капризен,неуживчив, мог ни за что обидеть коллегу, но режиссёр посчитал, что именно такой артист ему и нужен. Как правило, неуживчивый характер и сочетается с большим талантом.

После роли Алёши Бычкова Михаил Кононов прославился как драматический артист. Он играл у Тарковского в фильме «Андрей Рублев» и в военной драме Глеба Панфилова «В огне брода нет». Но по иронии судьбы самой знаменитой его ролью стал учитель истории в фильме «Большая перемена». Для всей страны он стал Нестором Петровичем.

К своей роли в «Большой перемене» Кононов никогда всерьез не относился. Он и сниматься согласился только потому, что одну из ролей дали его другу – актёру Виктору Павлову.

Павлов должен был играть Александра Петрыкина, жмота. Но, когда съемки начались, Павлов отказался от роли и ушёл из картины. Ему разрешили это сделать без последствий, потому что не успели отснять ни одного эпизода с участием Петрыкина. А вот Михаилу Кононову, как исполнителю главной роли, уже было некуда деваться. За подобный демарш можно было получить на «Мосфильме» волчий билет.

До «Большой перемены» Кононов почти не снимался в комедиях и не очень-то понимал этот жанр. На протяжении всего фильма он смеялся всего несколько раз. Оставаясь абсолютно серьезным, он смешил всех остальных.

У самого Кононова не было причин для веселья. Как раз во время съемок «Большой перемены» в его жизни произошла большая трагедия. Его мама, с которой у артиста были сложные отношения, покончила с собой. Возможно, она ушла из жизни из-за серьезного психического расстройства.

Жизнь с мамой

Знакомые Михаила при всей его замкнутости замечали, что дома у артиста творится неладное. Он отказывался от съемок, чтобы быть рядом с мамой. Съехать от нее или разменять квартиру он не мог: за женщиной нужно было приглядывать, а доверить это чужому человеку он не хотел. Михаил не мог привести домой друзей, потому что маме это не нравилось. Что и говорить о любимых женщинах?! Мама их всех заранее не одобряла.

Чтобы угодить своей родительнице, Михаил выбрал девушку с маминым именем – Наталья. Она была очаровательным созданием. Юная, всего 19 лет, работала манекенщицей, обожала семейную жизнь. Но и тут мама была против. Она поставила сыну ультиматум: если Михаил женится, то она покончит с собой. Так и случилось… Когда ее невестка появилась в их квартире, свекровь объявила ей бойкот, а заодно и сыну – за ослушание. Они не разговаривали три года. В свой день рождения Михаил зашел к маме, чтобы позвать её за стол, но было поздно. Женщина покончила с собой.

Счастье в личной жизни

После ухода мамы заботиться о Михаиле Ивановиче стала его жена. Она терпела непростой характер мужа и делала все, чтобы ему угодить. По его просьбе ушла с работы, занялась семьей. В 90-е, когда Кононов решил переехать в деревню, жена покорно последовала за ним. Наталья сразу же взяла в руки все хозяйство. На их огороде все было как положено: парник, капуста, картошка. "Столичная штучка" изучила сельское дело и стала заядлым огородником и даже поучала местных жителей. Наталья всегда знала, какой сорт посадить и где что купить.

Сам Кононов к быту был мало приспособлен. Ни кран починить, ни полку прибить. На огороде он появлялся редко, но о возвращении к столичной жизни даже не думал. Только в 2006 году он принял предложение своего старинного друга, Глеба Панфилова, и сыграл в его фильме «В круге первом».

Работа будто окрылила артиста. Сосед, с которым он ни раз опрокидывал по стопочке через забор, вспоминал, что как-то Михаил Иванович заявился к нему с бородкой. "Что, решил поменять имидж?" - пришло первое к нему в голову. "Нет, - отвечал артист. - Я снимаюсь в новой роли". Соседи заметили, что таким веселым и окрыленным они артиста не видели давно. Он будто десять лет сбросил. По всему было видно, что возвращение в профессию доставляет ему огромную радость. Обычно молчаливый, Кононов без умолку рассказывал, как там на съемочной площадке.

В круге первом

И все же роль Спиридона Данилыча далась Кононову с трудом. Сразу после окончания съемок он почувствовал себя плохо и вынужден был лечь в больницу. У него опухали ноги, шалило сердце. В больницу артиста тоже отвезли местные жители. Последние годы жители деревни Бутырки стали ему как родня. Все заботились о Несторе Петровиче.

Кононов лег в обычную районную больницу. Он не требовал отдельную палату, лежал наравне со всеми.

В больнице врачи поставили Нестору Петровичу диагноз – инфаркт.

После перенесенного инфаркта деревенская жизнь стала для Кононова совсем сложной. Но в Бутырках Михаила Ивановича не забывали. Благодаря его заботе во всех домах появился газ. В управлении по газу, когда там появился сам Нестор Петрович, сразу решили вопрос с газом и провели его в деревню. Помогал артист и простым деревенским жителям, чем мог. Когда у одна из соседок после смерти сына попала в больницу, он приходил её навещать и приносил всё необходимое. А соседским детям всегда раздавал что-то вкусное – то шоколадку, то дорогие конфеты, которые ему дарили на выступлениях.

В деревне Кононов уже не был тем надменным букой, каким он становился в компании артистов. Простота жизни растопила в нем лед.

В последний год своей деревенской жизни Кононов решил посадить на участке ёлку. Соседи его отговаривали. Местные знают, что существует примета. Вроде бы как ёлка выживает своего хозяина из дома. Так и случилось. Через год Кононова не стало. А ёлка на его участке до сих пор растёт.

Михаил Кононов оставил о себе добрую память. Любимый актеры и по сей день смотрит на нас с экранов телевизоров. Ведь в своих киноработах он по-прежнему молодой, веселый и… живой.