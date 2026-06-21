Кому Михаил Круг посвятил свою главную песню

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла о Сергее Бойцове (Бойце), который пользовался огромным влиянием из-за своих строгих принципов и умения их отстаивать. Сегодня наш рассказ — об Александре Северове (Саше Севере), потомственном сидельце, который провел за решеткой почти 30 лет, став вором в законе, а затем и главным кандидатом в смотрящие за Тверской областью. Именно ему звезда российского шансона Михаил Круг посвятил, пожалуй, главную свою песню — знаменитый «Владимирский централ»...

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Северов родился в колонии своей матери

Александр Северов родился 25 апреля 1959 года на зоне в Караганде (Казахская ССР), где отбывала срок его мать Римма. Родители мальчика были тесно связаны с преступным миром и провели в местах лишения свободы большую часть жизни.

Причем Римма в этом плане сильно обошла супруга — 44 года за решеткой против его 27. А сестра Александра и вовсе провела на зонах около полувека. Не удивительно, что все детство и юность юный Северов воспитывался в казенных учреждениях.

Фото: РИА Новости

Он редко видел родителей, а в школьном возрасте оказался в интернате. Там Северов не прижился и постоянно конфликтовал с другими детьми. В итоге его перевели в учреждение для трудных подростков, но и там Александр надолго не задержался.

Его поймали на краже и отправили в воспитательную колонию. Свой следующий срок Северов получил, едва достигнув совершеннолетия — вновь за кражу. Суд приговорил его к 3,5 года колонии, но позже увеличил срок до пяти лет.

Причиной стала кровавая драка, которую он спровоцировал в исправительной колонии поселка Ерцево (Архангельская область). За этим сроком следовали новые. Уголовные статьи в делах Северова были самыми разными — от побоев и нанесения телесных повреждений до разбоя.

Заключенный выигрывал в карты целые состояния

Чтобы как-то скрасить бесконечные сроки, Северов увлекся картами. В этом деле он отточил мастерство настолько, что вскоре завоевал славу ловкого каталы — карточного шулера. Теперь его можно было легко узнать по татуировкам всех карточных мастей на костяшках пальцев.

Эти наколки появились не для красоты, а для практической пользы — с их помощью шулер незаметно подсказывал партнеру, с какой карты нужно ходить. Для этого было достаточно лишь слегка пошевелить пальцем, над которым была наколота нужная масть.

Фото: Лента.ру

Со временем карточные игры превратились для Северова в главный источник дохода. Они порой приносили ему баснословные суммы. Именно на эти выигрыши ближе к концу 1990-х годов он построил особняк в Тверской области и купил дорогую машину.

При этом за решеткой Северов не отличался спокойным нравом — он враждебно воспринимал любые требования тюремщиков, из-за чего регулярно оказывался в карцере. Пребывание там серьезно подорвало здоровье заключенного.

Оказавшись на свободе, он был вынужден носить темные очки, чтобы дневной свет не причинял его глазам резкую боль. Еще один удар по здоровью Северова нанесли суровые условия в колонии «Белый лебедь» в Соликамске (Пермский край).

Три поколения Северовых провели на зонах больше века

Именно в «Белом лебеде» оборвалась жизнь кумира Александра Северова — легендарного вора в законе Владимира Бабушкина (Васи Бриллианта). Зимой в камерах колонии отсутствовало отопление, так что температура опускалась до плюс 5-6 градусов.

Чтобы хоть как-то согреться, заключенный отжимался каждый день по несколько десятков раз. Между тем, несмотря на проблемы со здоровьем и постоянные сроки, Северов смог удачно создать семью.

Фото: Лента.ру

В середине 1980-х годов он познакомился с Галиной — девушкой из Твери, которая воспитывалась в хорошей семье. Вскоре после знакомства Северов сделал Галине предложение, а та, к удивлению и ужасу родных, согласилась.

Молодых расписали в колонии, когда жених отбывал очередной срок, — в браке у них родились дочь и сын. Галина также приняла старшего сына своего мужа от предыдущих отношений и воспитала его как родного.

Вопреки надеждам родителей, оба сына Северова попали в места лишения свободы после совершеннолетия. По приблизительным подсчетам, три поколения Северовых провели за решеткой 118 лет.

А в 1993 году в жизни главы семейства произошло значимое событие: он получил титул вора в законе под кличкой Север в знаменитой тюрьме «Владимирский централ», где отбывал очередной срок за разбой.

Северов познакомился с Михаилом Кругом

В коронации Северова участвовал славянский вор в законе Сергей Бойцов (Боец), а также два влиятельных вора в законе из Кутаиси (Грузия) — Реваз Цицишвили (Цицка) и Реваз Бухникашвили (Пецо).

Сам Север лишь однажды поучаствовал в коронации, став «крестным отцом» для Александра Бриксмана (Окунева) по кличке Огонек. Бриксман показался Северову идеальным кандидатом на получение воровского титула — идейный отрицала, который рьяно враждовал с администрациями тюрем и колоний.

Фото: Лента.ру

Вместе с Александром за Окунева поручился и Геннадий Яцола (Гено Батумский), c которым первый был в неплохих отношениях до 1995 года. После Яцола покусился на воровской общак, за что Северов единственный раз в жизни лишил его титула.

Между тем, находясь во «Владимирском централе», Александр познакомился с восходящей звездой российского шансона Михаилом Кругом. Их встречу организовала жена заключенного Галина. Она хотела помочь талантливому земляку обрести популярность.

Северов и Круг очень быстро подружились: шансонье несколько раз навещал заключенного в колониях, а затем стал частым гостем в его доме. Северов в ответ старался всячески помочь начинающему артисту и даже передал ему несколько своих стихотворений для песен.

Круг посвятил Северу «Владимирский централ»

В знак благодарности Михаил Круг посвятил Северову свою самую знаменитую песню — «Владимирский централ». В первоначальном варианте вместо слов «ветер северный» звучало «Саша Северный», но Александр попросил убрать свое имя из текста.

Круг и Северов дружили до последних дней артиста. Жизнь Михаила оборвалась 1 июля 2002 года при налете на его дом в Твери. Северов провел собственное расследование и пришел к выводу, что Круг стал случайной жертвой нападения.

Фото: Лента.ру

Правоохранительные органы раскрыли это преступление лишь годы спустя, установив личность киллера — участника банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова. Однако уголовное дело было закрыто в связи с тем, что Веселов ушел из жизни.

Сам Северов, отсидев 29 лет, осел в Тверской области и вскоре стал кандидатом в смотрящие за регионом от преступного мира. Однако у него нашелся конкурент — вор в законе Сергей Волков (Коммуняй), который предъявил свои претензии Северову в 2014 году.

О том, в чем заключалась их суть, есть разные версии. По одной, Северов слишком много общался со СМИ. По другой — он дал показания на суде, что являлось грубейшим нарушением воровского кодекса. Как и то, что Северов якобы признал себя потерпевшим, когда ему отказали в амнистии.

Северов потерял воровской титул

Своего пика противостояние Коммуняя и Севера достигло в 2014 году — по итогам воровских баталий Александр потерял и воровской титул, и статус смотрящего за Тверской областью. Он до последнего надеялся, что за него вступится лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой).

Фото: Лента.ру

Однако этого не случилось. Северова раскороновали без лишнего шума, и даже традиционную в таких случаях маляву (воровское послание) по исправительным учреждениям рассылать не стали.

Тем не менее уважение на воле он сохранил: в его резиденцию в Тверской области регулярно приходили просители. Среди прочих Северов нередко заступался за людей, которые лишились квартир из-за мошенников.

«Он [мошенник] понимает, что, если не вернет, эта квартира ему может больше не понадобиться. Для него будет выделена комната ниже уровня земли», – из интервью Александра Северова.

Все эти годы сотрудники правоохранительных органов внимательно наблюдали за Северовым, а в 2009 году на его 50-летний юбилей даже заглянули бойцы ОМОНа. Однако после проверки документов у гостей вечер продолжился, а со сцены для юбиляра зазвучал «Владимирский централ».

***

Спустя несколько лет Северов едва не сел снова: его задержали на вокзале в Санкт-Петербурге с запрещенными веществами, но он получил условный срок. Потом Северов вместе с женой осел в поселке Кушалино в Тверской области.

Его особняк всегда отличала глухая бетонная стена наподобие тюремной, что сам хозяин объяснял просто.