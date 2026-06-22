Почему родные братья на ЧМ-2026 играют за разные сборные?

В мировом футболе в составе одного клуба или сборной часто можно встретить родных братьев, в истории таких случаев бесконечное множество. На чемпионате мира 2026 года выступают семь пар родных братьев, но только три из них представляют одну команду. Остальных близких родственников футбольная судьба раскидала по разным сборным. «Лента.ру» — подробнее об историях братьев, борющихся (часто — порознь) за титул на нынешнем мировом первенстве.

Иньяки и Нико Уильямсы

Нико Уильямс был одной из главных звезд сборной Испании на триумфальном для команды Евро-2024, именно тогда большинство любителей футбола узнали об остросюжетной истории бегства его семьи из Ганы в 1993 году. Отец и мать будущего футболиста пешком преодолели Сахару и добрались до Мелильи (испанский город в Африке на берегу Средиземного моря, граничащий с Марокко). Там им удалось получить статус беженцев и перебраться на материк. Спустя несколько месяцев у африканцев в Бильбао родился сын Иньяки, а уже в 2002-м на свет появился его брат Нико.

Уильямс-старший также стал профессиональным футболистом и, без преувеличения, легендой «Атлетик Бильбао». Атакующего полузащитника привлекали в молодежную сборную Испании, а в 2016-м он провел на поле 30 минут за основную команду в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины. Однако больше в состав «красной фурии» Уильямс не вызывался, из-за чего в 2022-м решил сменить спортивное гражданство и начать выступать за историческую родину — Гану. К ЧМ-2026 вингер подходит в качестве игрока ротации африканской сборной. Первый матч на турнире против Панамы (1:0) он просидел в запасе.

Его младший брак Нико родился в Памплоне и сначала тренировался в местном клубе. Транзитом через «Осасуну» Уильямс в возрасте 11 лет также оказался в академии бильбаоского «Атлетик», за который дебютировал в 2021-м, и с тех пор продолжает играть за клуб, несмотря на интерес сильнейших команд Европы. Уже спустя год вингер дебютировал за основную сборную Испании и, в отличие от старшего брата, не ограничился одним матчем.

Такие решения принимаются с учетом многих факторов. Да, не всегда я был в оптимальном состоянии, но столько лет не попадать даже в предварительный список… С другой стороны, у тренера были все основания вызывать того, кого он считает нужным. В конце концов передо мной открылась возможность выступать за Гану. Горжусь, что принял это решение Иньяки Уильямс

Нико Уильямс стал ключевым футболистом национальной команды, выиграл вместе с ней чемпионат Европы, но подготовка к ЧМ-2026 получилась скомканной из-за травмы. Тем не менее Нико попал в окончательный состав и в первом матче на турнире против Кабо-Верде вышел на замену в концовке встречи. Но спасти команду от сенсационной ничьей с дебютантом мундиаля (0:0) ему не удалось.

Тео и Лукас Эрнандесы

В отличие от братьев Уильямс, Тео и Лукас Эрнандес играют за одну сборную — Франции. Футболисты-погодки родились в Марселе, но обоих также стоит без всяких оговорок считать воспитанниками испанского футбола. Детство братьев прошло именно в Испании, где несколько лет играл их отец Жан-Франсуа Эрнандес. Когда юные игроки только-только пошли в школу, Эрнандес-старший ушел из семьи, а мать с сыновьями не вернулась на родину, обосновавшись в Мадриде.

Братья тренировались в школе мадридского «Атлетико», но по-настоящему заиграл там только старший — Лукас. Он провел в основной команде пять лет, выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, после чего перебрался в «Баварию», где к куче традиционных для этого клуба внутренних титулов добавил победу в Лиге чемпионов. В 2023-м Эрнандес перешел в ПСЖ, где еще дважды выиграл главный европейский клубный трофей.

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У Тео с основной командой мадридского «Атлетико» не сложилось, в профессиональном футболе он дебютировал за «Алавес», после чего перешел в стан принципиального соперника «матрасников» — мадридский «Реал». В течение двух лет в составе сливочных он появлялся на поле эпизодически, затем перешел в «Реал Сосьедад», а в 2019-м наконец нашел свою команду — «Милан». Защитник, отлично поддерживающий атаки, стал звездой серии А, закрепился в сборной Франции, а в 2025-м неожиданно уехал на заработки в саудовский «Аль-Хиляль» на фантастические 20 миллионов евро в год.

Главного тренера сборной Франции Дидье Дешама это не смутило, и на ЧМ-2026 он вызвал обоих братьев. Теперь у них есть шанс вместе выиграть мундиаль. На прошлом турнире оба стали вице-чемпионами, а золото мирового первенства-2018 в России взял только Лукас Эрнандес. Тео тогда еще только искал себя в европейском футболе. На прошлом мундиале старший Эрнандес получил тяжелую травму в первом же матче. Его заменил младший брат, который играл в основном составе до конца турнира.

Я играю за нас двоих. Я гордился братом, когда его вызвали, а он — мной. Все хотят, чтобы сейчас он был с нами, ему тяжело. Хочу победить для моего брата Тео Эрнандес

Леандро и Жуниньо Бакуна

Вместе по жизни и международной карьере двигаются и братья Леандро и Жуниньо Бакуна. Правда, разница в возрасте у них гораздо более существенная — шесть лет. Оба родились в Нидерландах и дебютировали в профессиональном футболе в одном и том же клубе — «Гронингене».

Дальше в их карьере тоже все почти как под копирку: переезд в Великобританию, игра за английские клубы средней руки, выступления в Турции, а младший брат даже успел поиграть в Саудовской Аравии. Сейчас он выступает за клуб турецкой Суперлиги «Газиантеп», а старший Бакуна недавно перешел в «Ыгдыр» из второй по силе лиги Турции.

Что касается сборных — оба в свое время были на хорошем счету у тренеров юношеских и молодежных команд Нидерландов, но вызова в главную команду так и не дождались. Логичным решением было обратить внимание на историческую родину: Леандро Бакуна дебютировал за сборную Кюрасао в 2016-м, а Жуниньо — в 2019-м. Братья помогли команде выйти на первый в ее истории мундиаль, но дебютный матч в финальной части вышел кошмарным — 1:7 от Германии. Оба брата отыграли в полузащите все 90 минут.

Дезире и Гела Дуэ

Вингер ПСЖ Дезире Дуэ второй год наводит ужас на соперников. Парижане приобрели его летом 2024 года у «Ренна» за сумасшедшие для 19-летнего футболиста 50 миллионов евро. Но эта рискованная инвестиция полностью себя оправдала: Дуэ стал если не железным игроком стартового состава, то точно важной частью команды, которой помог дважды выиграть Лигу чемпионов и собрать целую россыпь титулов. По итогам 2025-го Дуэ признали лучшим молодым футболистом Европы.

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Талант Дезире был виден с юных лет, в 2022-м он вместе со сборной Франции выиграл чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, а в 20 лет дебютировал в составе национальной команды трехцветных. С марта прошлого года он успел провести за сборную семь матчей, в которых забил два мяча. Дуэ вышел в старте и на первую игру Франции на ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1), но отметиться голевыми действиями не смог.

У Дезире есть брат Гела, который старше на три года, он тоже является профессиональным футболистом и воспитывался в «Ренне». Однако таким талантом, как Дуэ-младший, он не обладает. «Ренн» продал его в 2024-м, правда, всего за 6 миллионов евро и не в ПСЖ, а в «Страсбур». В юношеские и молодежную сборные Франции Гела, выступающий на позициях центрального и крайнего защитника, никогда не вызывался.

Вполне логичным решением для Дуэ-старшего было подумать о выступлении за сборную исторической родины — Кот'д'Ивуара. За команду защитник дебютировал в 2024-м, провел в ее форме 21 матч и забил приличные для своего амплуа три мяча. Причем один из них — в товарищеской игре с Францией. На ЧМ-2026 Гела Дуэ провел 89 минут в матче первого тура с Эквадором (1:0).

Брайан Бробби и Деррик Люккассен

Да, эти футболисты действительно родные братья, но только по матери. Именно поэтому у них разные фамилии. Брайан Бробби родился в Амстердаме и в возрасте 8 лет оказался в академии амстердамского «Аякса». Там же он в 2020-м дебютировал в профессиональном футболе и с небольшой паузой на отъезд в «РБ Лейпциг» выступал до 2025-го. Прошлым летом его купил английский «Сандерленд».

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Бробби с 15 лет играет за сборные Нидерландов, в главной команде он дебютировал в 2023 году. В минувшем сезоне форвард забил скромные семь мячей в Английской премьер-лиге, но времена, когда тренеры сборной Нидерландов выбирали между Рудом Ван Нистелроем, Робином ван Перси, Класом-Яном Хунтеларом, Райаном Бабелем и Дирком Кейтом давно позади. Так что место в заявке на ЧМ-2026 Бробби нашлось. Более того, в первом матче на турнире с Японией (2:2) он даже вышел на замену в концовке матча, но проявить себя не успел.

Деррик Люккассен также родился в Амстердаме, но на семь лет раньше Бробби. Профессиональную карьеру центральный защитник начал в АЗ («Алкмар Занстрек»), после чего на протяжении пяти сезонов числился в ПСВ, периодически отправляясь в аренду в Бельгию, Германию и Турцию. В 2022-м Люккассен окончательно покинул Эйндховен и транзитом через израильский «Маккаби» оказался в кипрском «Пафосе».

При этом в юности Люкассена также привлекали в сборные Нидерландов, но все закончилось в 2016-м на команде U-21. Спустя 10 лет защитник решил, что все-таки хочет поиграть на международном уровне, вспомнил о ганских корнях и без труда получил спортивное гражданство страны. За африканскую сборную защитник дебютировал в марте этого года. Люкассена изначально не было в составе сборной Ганы на ЧМ-2026, его включили туда из-за травмы центрального защитника московского «Спартака» Александера Джику. Теперь у экс-голландца есть шанс сыграть на мундиале.

Ларос и Дерой Дуарте, Кабо-Верде

Братья Ларос и Дерой Дуарте вполне могли бы вместе играть за сборную Нидерландов. Оба родились в Роттердаме с разницей в два года (Ларос — старший), оба являются воспитанниками местной «Спарты». И Ларос, и Дерой играли за основную команду, пытались построить карьеру на родине, но в 2024-м оба уехали за границу — в Восточную Европу. Старший брат выступает в Венгрии за «Академию Пушкаша», а младший — в Болгарии за «Лудогорец». Их позиции на поле максимально похожи — центр поля с акцентом на оборону.

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Обоих братьев привлекали в юношеские и молодежные сборные Нидерландов, но приглашения в главную команду никто из них не дождался. С разницей в два года Дуарте дебютировали за сборную исторической родины — Кабо-Верде — и помогли африканской команде впервые в истории квалифицироваться на чемпионат мира.

Дебютный матч на ЧМ братья запомнят надолго, ведь Кабо-Верде удалось героически отстоять счет 0:0 с Испанией. Старший Дуарте вышел на поле в стартовом составе, а на 61-й минуте он уступил место младшему брату. Оба отлично справились с отражением многочисленных атак испанцев.

Джон и Харри Суттар

Братья Джон и Харри Суттар появились на свет в шотландском Абердине с разницей практически ровно в два года. Оба являются воспитанниками клуба «Данди Юнайтед», выступают на позиции защитника и успели вместе поиграть за эту команду на профессиональном уровне. Оба покинули «Данди» в 2016 году, но старший — Джон — продолжил карьеру на родине в «Хартс», а младший — Харри — отправился в английский «Сток Сити».

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С 2022-го по настоящий момент Суттар-старший играет за «Рейджерс», а его младший брат с 2023 года представляет «Лестер», который в последние годы путешествует между АПЛ и чемпионшипом. Оба с юных лет начали привлекаться в сборные Шотландии разных возрастов, но если Джон дошел до национальной команды, то Харри еще в 2019-м решил представлять Австралию, получив гражданство благодаря корням матери. Футболист решил, что так у него будет больше шансов сыграть на крупном турнире, и в 2022-м он действительно выступил с Австралией на мундиале в Катаре.

Теперь шанс поучаствовать в главном мировом футбольном событии есть и у Джона. Он попал в заявку сборной Шотландии на ЧМ-2026, но остался в запасе в первом матче с Гаити (1:0). Харри же поехал на свой второй мундиаль и в стартовой игре с Турцией (2:0) провел на поле 90 минут с капитанской повязкой.