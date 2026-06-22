Женская месть или роковая случайность? Кто на самом деле виноват в гибели Чапаева

5 сентября 1919 года на рассвете белые казаки неожиданно атаковали город Лбищенск (ныне — село Чапаев в Казахстане). Штаб 25-й стрелковой дивизии Красной армии был застигнут врасплох. Шесть часов длился неравный бой. Раненый в руку комдив Василий Иванович Чапаев с горсткой бойцов отступил к реке Урал. Переплыть на левый берег означало выжить, остаться — погибнуть.

По официальной версии, основанной на рапорте члена реввоенсовета 4-й армии, Чапаев был смертельно ранен пулей, когда переплывал Урал, и утонул. Тело так и не нашли — ни красные, ни белые.

Но существует и другая версия. Гораздо более тёмная и личная. Версия о предательстве, женской мести и роковой случайности. Версия, которую озвучила дочь Чапаева — Клавдия Васильевна.

Две Пелагеи: любовь как поле боя

Личная жизнь Василия Чапаева была не менее драматичной, чем его военная карьера.

Впервые он женился в 22 года на 16-летней Пелагее Метлиной, дочери священника. Родители были против, но молодые настояли на своём. В браке родились трое детей — дочь Клавдия и сыновья Александр и Аркадий. Но пока Чапаев воевал на фронтах Первой мировой, Пелагея сбежала из дома, бросив мужа и детей.

Вторая жена тоже была Пелагеей — Камешкерцева. Она была вдовой близкого друга Чапаева, Петра Камешкерцева. Тот погиб у него на руках, и перед смертью комдив поклялся не оставить его семью. Чапаев хотел забрать только детей погибшего товарища, но Пелагея настояла — поехала вместе с ними и стала женой Василия Ивановича.

Выстрелы запертой двери

Жизнь со второй Пелагеей поначалу складывалась благополучно. Чапаев перевёз семью поближе к месту службы — в деревню Клинцовку. Примерно раз в месяц он навещал жену и детей, предварительно отправляя телеграммы начальнику артиллерийского склада Георгию Живоложинову.

Но однажды телеграф дал сбой. Чапаев нагрянул домой неожиданно. Дверь оказалась заперта. За ней прятались его жена и тот самый Живоложинов. Любовник начал стрелять из-за двери — чуть не ранил комдива. Бойцы Чапаева открыли ответный огонь и выкурили Живоложинова из дома.

Но Чапаев не тронул его. Ушёл. И больше не вернулся.

Предательство, стоившее жизни

После этого случая Пелагея приезжала к Чапаеву, чтобы помириться, но её не пустили. Обида и унижение, как утверждает легенда, переросли в месть. По словам внучки Чапаева, Камешкерцева начала, уже не скрываясь, жить с Живоложиновым. А затем, разозлившись на мужа, выдала белогвардейцам место дислокации его штаба.

Именно эта версия и получила название «бабья месть». Женщина, униженная и отвергнутая, якобы указала врагам на беззащитный штаб. Белые казаки знали, что в Лбищенске находится сам Чапаев, и знали, что охрана малочисленна. Удар был нанесён с точностью, которая не оставляла сомнений — кто-то рассказал, куда бить.

Сама Клавдия Васильевна, дочь Чапаева, позже написала письмо Крупской, и оно попало в ОГПУ. Но чекисты арестовали не мачеху, а Живоложинова. Его обвинили в пропаганде против Советов и приговорили к десяти годам лагерей.

А была ли измена?

Но так ли всё было на самом деле? Историки относятся к этой версии с осторожностью.

Во-первых, документальных подтверждений предательства Камешкерцевой нет. Во-вторых, сам набег на Лбищенск — не результат точечного предательства, а хорошо спланированная операция белого командования. Уральские казаки давно искали возможность разгромить штаб 25-й дивизии и знали, что он находится в городе.

В-третьих, официальная версия гибели Чапаева — от ранения при переправе через Урал — тоже не бесспорна. Роман Фурманова «Чапаев» — не документальная проза, а художественное произведение, в котором правда тесно переплелась с вымыслом. Есть свидетельства, что комдив был похоронен на берегу, а его тело так и не нашли лишь потому, что русло реки со временем сместилось.

Венгерские красноармейцы, переправлявшие раненого Чапаева через Урал на плоту из половинки ворот, рассказывали, что он умер уже на берегу. Другие бойцы утверждали, что комдив отстреливался до последнего на берегу.

Кто на самом деле виновен?

Версия «бабьей мести» удобна и логична. В ней есть всё — драма, измена, женская обида и трагическая развязка. Но в ней слишком много домыслов и слишком мало фактов.

Историческая правда, вероятно, куда прозаичнее. Чапаев погиб в результате боевого столкновения — одного из многих в той кровавой Гражданской войне. Его гибель стала следствием военной неразберихи, плохой разведки и роковой случайности. И то, что его возвели в ранг главного героя Гражданской войны, — заслуга советской пропаганды.

А легенда о «бабьей мести» осталась легендой. Красивой, жуткой и очень человеческой.