Сестры и братья Ленина: как сложились их судьбы

Владимир Ильич Ленин — фигура, о которой в советские годы было сказано и написано так много, что, казалось, не осталось ни одной белой страницы. Его преподносили как гения революции, вождя мирового пролетариата, человека, который в одиночку изменил ход истории. При этом семья, из которой он вышел, рисовалась идеальной: трудолюбивые родители, талантливые дети, почти все ставшие революционерами.

Однако за этим идеализированным образом скрывалась трагическая реальность. Судьба братьев и сестёр Ленина — это история о том, как одна семья заплатила страшную цену за выбор своего старшего сына. Из восьми детей Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых двое умерли в младенчестве, старший был казнён, одна сестра ушла из жизни в юности от болезни, и лишь трое дожили до зрелого возраста, причём только один из них оставил потомство.

Александр: казнённый первенец

Самой трагической фигурой в семье Ульяновых стал старший брат Владимира — Александр Ильич (1866–1887). Одарённый юноша, окончивший гимназию с золотой медалью, поступил в Петербургский университет на естественный факультет. Он увлекался химией, оборудовал дома маленькую лабораторию и, казалось, был обречён на блестящую научную карьеру.

Но в декабре 1886 года Александр вместе с товарищем создал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля». Члены фракции планировали покушение на императора Александра III. Чтобы добыть деньги на взрывчатку, Александр продал свою гимназическую золотую медаль. Покушение, назначенное на 1 марта 1887 года, было предотвращено, заговорщиков арестовали. Суд приговорил «главных заговорщиков» к смертной казни через повешение. Прошение о помиловании, поданное по настоянию родственников, было отклонено. 8 (20) мая 1887 года Александра Ульянова казнили в Шлиссельбургской крепости.

Гибель любимого брата произвела на шестнадцатилетнего Владимира сильнейшее впечатление и, по словам старшей сестры Анны, стала «сильным толчком на революционный путь». Однако Владимир сделал из этой трагедии иной вывод, чем его старший брат: он пошёл не путём индивидуального террора, а путём создания массовой партии.

Анна: сестра-революционерка

Анна Ильинична (1864–1935) была старшей дочерью в семье. Окончив гимназию с серебряной медалью, она поступила на Бестужевские высшие женские курсы в Петербурге. В 1886 году участвовала в студенческой демонстрации, а впоследствии была арестована по делу брата Александра и осуждена на пять лет ссылки.

В 1889 году Анна вышла замуж за Марка Тимофеевича Елизарова. Она продолжала участвовать в революционном движении, неоднократно подвергалась арестам. После Октябрьской революции работала в Наркомсобесе и Наркомпросе, была научным сотрудником Института Маркса — Энгельса — Ленина. Своих детей у неё не было; супруги усыновили шестилетнего мальчика из многодетной саратовской семьи. Анна Ильинична скончалась 19 октября 1935 года.

Ольга: талант, оборванный тифом

Ольга Ильинична (1871–1891) была, по свидетельствам современников, самой одарённой из сестёр: прекрасно рисовала, знала несколько языков, мечтала стать врачом. Она окончила гимназию с золотой медалью, но ей отказали в должности учительницы — как сестре государственного преступника.

В 1890 году ей всё же удалось поступить на физико-математическое отделение Бестужевских курсов. Однако, проучившись всего полгода, Ольга умерла от брюшного тифа. По роковой иронии судьбы, это случилось 8 мая 1891 года — в день четвёртой годовщины казни её брата Александра. Ей было всего девятнадцать лет.

Дмитрий: единственный продолжатель рода

Дмитрий Ильич (1874–1943) был младшим братом Ленина и единственным из детей Ульяновых, кто оставил потомство. В 1893 году он поступил на медицинский факультет Московского университета, но был исключён за участие в нелегальных марксистских кружках. Тем не менее он всё же получил медицинское образование и работал врачом.

Во время Гражданской войны Дмитрий Ульянов работал в Крыму, участвовал в боях под Симферополем и Бахчисараем. В советское время он занимал различные партийные и медицинские должности. Умер 16 июля 1943 года в Горках Ленинских.

Именно Дмитрий продолжил род Ульяновых. Его дочь, Ольга Дмитриевна Ульянова (1922–2011), была последним прямым потомком семьи. Она окончила химический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом. У неё остались дочь и внучка.

Мария: младшая сестра вождя

Мария Ильинична (1878–1937) была самым младшим ребёнком в семье. Она также стала революционеркой и партийным деятелем, работала в советских государственных органах. Скончалась в Москве 12 июня 1937 года.

Две трагедии, которые не вошли в учебники

Помимо пятерых выживших детей, в семье Ульяновых было ещё двое — брат и сестра, умершие вскоре после рождения. Их имена почти не сохранились в истории. Всего у Ильи Николаевича и Марии Александровны было восемь детей, но до взрослого возраста дожили только пятеро.

Заключение

Семья Ульяновых была проклята? В это трудно не поверить, глядя на цепь трагедий: самоубийство младшего брата Марии Александровны в возрасте 19 лет, казнь старшего сына, смерть от болезни самой одарённой дочери в день годовщины этой казни, а затем и смерть самого Владимира Ильича в возрасте 53 лет. Из пятерых выживших детей лишь двое — Анна и Дмитрий — прожили более или менее долгую жизнь. Из восьми детей только один, Дмитрий, оставил потомство.

Это была семья, в которой личная трагедия стала фундаментом для исторической драмы. И, возможно, именно эта боль, пережитая в юности, и сделала Владимира Ульянова тем, кем он стал. Но цена, которую заплатили за это его близкие, оказалась непомерно высокой.