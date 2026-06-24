Юрий Каморный: как катился в могилу актер-красавец

В конце 60-х годов прошлого века на экраны вышла картина «Зося» - военная драма, где главную роль сыграл молодой актёр Юрий Каморный. Худой, с острыми скулами и жёстким взглядом, он не походил на привычных героев того времени. Зрители его запомнили. Режиссёры тоже. Казалось, карьера пойдёт в гору. Но за внешним успехом скрывалась история, которая закончилась выстрелом в ленинградской коммуналке. Подробности - в данной статье.

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Работа без тормозов

Каморный пришёл в кино из Ленинградского ТЮЗа. Уход из театра дался нелегко - режиссёр Корогодский прямо сказал, что это ошибка. Но Юрий выбрал кинокамеру. Ему нравилось сниматься, нравился сам процесс, съёмочный ритм. Он быстро вошёл в круг востребованных актёров.

Проблема была в другом: он не умел себя беречь. На съёмках «Освобождения» он сломал ногу, но не ушёл в больницу - дорабатывал с гипсом. На «Зосе» его контузило взрывом, врачи предлагали лечение, но он отказывался, боялся выпасть из процесса. Травмы накапливались. Несколько сотрясений, переломы, общее истощение. Врачи говорили, что с таким набором травм надо лежать, а он сбегал из палат на съёмки.

В жизни он вёл себя так же резко. Мог при людях разбить кирпич рукой - не чтобы кого-то удивить, а просто потому что не мог сдержаться. Дома держал коллекцию холодного оружия: сабли, ножи, кинжалы. Не как украшение, а как часть быта. Он часто трогал их, крутил в руках - это успокаивало.

Отношения, которые кончились выстрелом

В начале 70-х Каморный увлёкся Нонной Мордюковой. Ей было за 40, ему - чуть за 20. Она была звездой, он - начинающим. Мордюкова отнеслась к ухаживаниям серьёзно, но быстро поняла, что молодой человек нестабилен. Когда она попыталась объяснить, что их отношения бесперспективны, Каморный вытащил пистолет и выстрелил себе в руку.

Мордюкова со своей сестрой перебинтовали ему рану и вызвала «скорую», после чего прекратила общение. Однако незадолго до смерти Нонна Викторовна призналась сестре, что, возможно, зря не ответила взаимностью Юрию Каморному.

Интересна и деталь, которую отмечают многие: Каморный был внешне похож на молодого Вячеслава Тихонова. В фильме «Зося» героя Каморного даже озвучил сам Тихонов. Вероятно, эта схожесть и привлекла актрису, переживавшую разлуку с бывшим мужем.

В актёрской среде Каморного стали считать человеком с психическими проблемами. Кто-то жалел его, кто-то отворачивался. Сам он не искал оправданий, но и не пытался что-то менять - только пил всё больше.

Главные роли кончились быстро. В начале карьеры их было много, а к 30 годам остались только второстепенные персонажи. Каморный ушёл из семьи. Жена, Ада Ставиская, пыталась его удержать, но он сам разорвал все связи. Сказал, что не хочет никого тянуть за собой.

Он переехал в крохотную комнату в коммуналке. Окна выходили на пивную, и он почти каждый день туда заглядывал. Спиртное стало обычным делом. Сначала - после съёмок, потом - вместо них. На фоне алкоголя начали вылезать старые контузии: появились головные боли, бессонница, паранойя.

Каморный говорил, что за ним следят, что люди во дворе ждут его, чтобы убить. Друзья пробовали убедить его лечь в больницу, он соглашался, но через два-три дня сбегал. К 37 годам это был уже не тот актёр, которого запомнили по «Зосе». На опухшем лице, в мутном взгляде читалась тяжёлая болезнь. Он мог спокойно разговаривать, а через минуту начать кричать и кидаться на стены.

Последний визит

В конце 1981 года Каморный снимался в Вильнюсе. На площадке он познакомился с девушкой, она работала гримёром. Они разговорились, он пригласил её приехать в Ленинград. Девушка согласилась - просто повидать город, пожить у нового знакомого.

27 ноября она была у него в комнате. Что произошло потом, восстановили со слов соседей. Они услышали шум, крики, женский визг. Попытались достучаться - никто не открыл. Вызвали милицию...

«Не впускай их, они убьют тебя! Лучше это сделаю я!» - кричал обезумевший артист.

Соседи позже рассказывали, что пытались дозвониться до бывшей жены Каморного - Ады Ставиской. Она знала его состояние и умела с ним обращаться, несколько раз забирала его из припадков. Но в тот день дозвониться не смогли.

Ставиская потом признавалась, что, будь она рядом, Юрий бы успокоился, положил оружие, и всё обошлось. Но рядом оказались незнакомые люди, в форме. Один из милиционеров выстрелил. Пуля попала в актёра. Он умер мгновенно. Девушка осталась жива.

Что остаётся за кадром

История заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного - это не просто трагедия одного человека. Это напоминание о том, как хрупко человеческое здоровье, особенно когда его не берегут. Актёр не раз слышал от врачей: «Остановись, полечись». Он не останавливался. Ему казалось, что он сильнее обстоятельств, что успех и адреналин заменят отдых. Но организм не прощает долгов.

Родные и близкие видели, что он разрушает себя, но уговорить его на серьёзное лечение не могли. Он сбегал из больниц, убеждал себя и других, что всё в порядке. А когда понял, что уже не контролирует собственное сознание, было поздно. Мания преследования, приступы ярости, алкогольная зависимость - всё это пришло не вдруг, а накапливалось годами.

В этой истории есть важный урок для каждого. Талант и слава не защищают от болезней. Успех не делает человека бессмертным. Своё здоровье - и телесное, и душевное - нельзя откладывать на потом. Его надо замечать вовремя, признавать проблемы и не стесняться просить помощи. Потому что иногда один упущенный день, одна сорвавшаяся грань, один пропущенный звонок - и всё рушится безвозвратно.