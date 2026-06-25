«Если хочешь быть счастливым, будь им!» Кто придумал Козьму Пруткова

"Если хочешь быть счастливым, будь им!", "Что имеем - не храним, потерявши - плачем". Или "Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя". Ну и вот, классическое: "Смотри в корень!" Ну кто из нас с вами не знает этих изречений Козьмы Пруткова? Никогда не существовавший в реальной жизни персонаж появился в 1851 году. Его придумали поэт граф Алексей Толстой и братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы.

© Российская Газета

Сегодняшний юбиляр Александр Михайлович родился 13 (по новому стилю - 25) июня 1826 года в Елецком уезде Орловской губернии в семье будущего Костромского, а впоследствии Санкт-Петербургского губернатора и сенатора. С 1835 года обучался в Александровском кадетском корпусе. В 1848-м поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который и окончил в 1950 году. Послужив некоторое время канцелярским чиновником в столичном губернском правлении, Александр Михайлович в конце 1851 года направляется в Оренбург.

Дело в том, что в марте того же года его дядя Василий Алексеевич Перовский становится Оренбургским губернатором. До этого он уже управлял Оренбургским краем с 1833 по 1842 год. И вот Александр Жемчужников поступает на службу в канцелярию Оренбургского генерал-губернатора. Он был начальником Оренбургского тюремного департамента, чиновником для особых поручений при начальнике Оренбургской пограничной комиссии. Вот в это самое время он вместе со своими братьями Александром и Владимиром, а также с двоюродным братом Алексеем Толстым и создает Козьму Пруткова.

Басня "Незабудки и запятки", написанная Александром в 1851 году, настолько понравилось братьям, что они решают создать еще несколько совместно, в шутку поставив их в один ряд с творчеством Ивана Андреевича Крылова, а авторство приписав своему камердинеру. Творчество Козьмы Пруткова в одночасье стало невероятно популярным по всей России, хотя и не очень приветствовалось цензурой. О степени авторского участия в нем существуют разные мнения. Например, Владимир Жемчужников утверждал, что Александр "не способен к литературному творчеству, не может ничего написать самостоятельно". Но и он не отрицает участия Александра Михайловича в создании трех басен и комедии "Блонды". Кроме того, считается, что "Азбука для детей Козьмы Пруткова", появившаяся в 1861 году, вышла именно из-под пера Александра Михайловича Жемчужникова.

Российская Газета

В 1957 году Александр Михайлович покидает Оренбург. Впоследствии он служил судебным приставом в Козельске и Калуге, был вице-губернатором Псковской и Пензенской областей. Уйдя с поста гражданского губернатора Виленской губернии в 1885 году, он обосновался в поместье Лоберж Витебской губернии, где и скончался в 1896 году. И мало кто знает, что Александр Жемчужников, кроме создания Козьмы Пруткова, находясь в Оренбурге, был также инициатором учреждения оренбургского драматического театра. Между прочим, вместе с Алексеем Плещеевым.