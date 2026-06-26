Стоянов рассказал, почему, живя в Петербурге, не стал болельщиком "Зенита"

Народный артист РФ Юрий Стоянов, когда он жил и работал долгое время в Санкт-Петербурге, не стал болельщиком футбольного клуба "Зенит", потому что в то время он "заболел" телевидением. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

С 1978 по 1995 год Стоянов служил в Большом драматическом театре имени Товстоногова, позднее он снимался в передаче "Адамово яблоко" петербургского Пятого канала, а затем вместе с Ильей Олейниковым - в телевизионной юмористической передаче "Городок", съемки большинства выпусков которой происходили в Санкт-Петербурге.

"В "Адамове яблоке" трудно было не заболеть "Зенитом", но я не заболел. Потому что я тогда заболел телевидением. И болел им очень серьезно и долго, болею и по сей день", - сказал Стоянов.

Одним из друзей Стоянова, увлекавшихся футболом, был ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, скончавшийся в январе 2026 года.