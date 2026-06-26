Как князь Василий Долгоруков начал присоединение Крыма к России

Среди тех, кто присоединил Крым к России мы справедливо называем имена Потемкина и Суворова. Случилось это в русско-турецкую войну 1787-1791 годов. Но начало этому процессу положила другая победа, еще в войну 1768-1774 г.г. – 25 июня 1771 года русские войска взяли Перекоп, а командовал ими князь Василий Долгоруков, который с того момента стал именоваться Крымским.

Род Долгоруковых – один из самых знатных и влиятельных в России. А отец князя Василия, Михаил Владимирович Долгоруков, и вовсе был тот самый знаменитый сенатор и член Верховного Тайного совета, который фактически захватил власть после смерти Петра Великого и Екатерины I.

Именно этот Тайный совет пригласил Анну Иоановну на царство, попытавшись ограничить монаршую власть, навязав ей «кондиции». Как известно, она их разорвала и это будет иметь непосредственное отношение к судьбе молодого князя и будущего полководца.

Василий Долгоруков родился 1 июля 1722 года в Москве. Казалось бы, ему была уготована блестящая карьера. Но с воцарением Анны Иоановны весь род попал в опалу – старшие представители подверглись ссылкам, многие лишились жизни, а младшему поколению было определено вечно служить в солдатах без права производства в офицеры. Василию запретили даже учиться грамоте.

Долгоруков-младший еще ребенком был записан в драгунский полк, в 1735 году был произведен в капралы, а потом и вахмистры. И это был потолок для молодого человека. Но не отменяло личных качеств Василия – он оказался храбрым солдатом и это обстоятельство позволило преодолеть царский запрет.

Перекоп русские войска за свою историю брали не раз. Вот и в 1736 году армия Бурхарда Миниха одолела этот рубеж на пути в Крым. В ночь с 19 (30) на 20 (31) мая был предпринят штурм, командующий пообещал, что первый солдат, который взойдет на неприятельский бруствер получит чин офицера. Таким солдатом оказался Василий Долгоруков.

Делать нечего, пришлось производить в прапорщики несмотря на запрет императрицы. Но доложить ей пришлось, на что Анна Иоановна по легенде отреагировала: «Ну не отбирать же мне шпагу у сосунка!» Но дальнейшего продвижения по службе не было – ни одного нового чина. Несмотря на то, что отличился при взятии Очакова в 1737 году – в том бою погиб родной брат, под Хотиным в 1738 г., в русско-шведской войне в 1740 году.

Но как только 25 ноября (6 декабря) 1741 года на престол взошла Елизавета Петровна, то карьера немедленно тронулась с места. Чин поручика Василий Долгоруков получил в этот же день. Через пару недель – капитана, в 1742 году – секунд-майора, а в 1743 — премьер-майора. В 1745 году стал подполковником и назначен адъютантом родного дяди, президента военной коллегии князя Василия Владимировича.

В 1747 году Долгоруков-младший получает полковника и становится командиром Тобольского пехотного полка. И очень хорошим командиром. В различных источниках того времени среди самых талантливых полковых командиров его имя, а еще Захара Чернышева, встречается чаще всего. В 1755 году стал генерал-майором.

Командирские качества стали заметны во время Семилетней войны. Василий Долгоруков участвовал практически во всех знаковых сражениях – войска под его командованием отличились в битвах при Кюстине и Цорндорфе в 1758 году, осаде Кольберга в 1762 году. В 1758 году Долгоруков стал генерал-поручиком, кавалером ордена Александра Невского. Был дважды ранен, один раз – тяжело.

Воцарение Екатерины II продолжило карьеру Долгорукова – она высоко ценила его — один из упомянутых нами списков лучших полковников страны принадлежал ей. Уже в день коронации Василий Михайлович получил звание генерал-аншефа (соответствует нынешнему генералу армии). А в 1767 году князь удостоился высшего ордена Андрея Первозванного.

Когда началась русско-турецкая война 1768-1774 годов, то Долгоруков командовал 38-тысячной армией, которая охраняла южные границы империи. То есть стоял около Крыма. В 1771 году было принято решение занять полуостров, поскольку переговоры с ханом зашли в тупик.

14 (25 июня) был взят Перекоп — русским противостояло 50 тысяч татар и 7 тысяч турок. Следом произошла битва при Кафе (Феодосии), где против 27 тысяч русских бились 90 тысяч татар и турок, и войска Долгорукова снова их разбили. Далее были взяты города Керчь, Балаклава, Еникале, Арабат, Козлов. Крым перешел под протекторат России и таким образом был сделан первый шаг к его присоединению. Кучук-Кайнаджирский договор от России подписывал Долгоруков.

Таким образом князь Василий Долгоруков вновь отличился под Перекопом, где когда-то сумел получить первый офицерский чин вопреки запрету Анны Иоановны. Теперь же он рассчитывал, что благосклонная к нему Екатерина Великая даст за такой же подвиг, только уже в качестве командующего армией, высшее воинское звание фельдмаршала.

Но вместо маршальского жезла императрица вручила осыпанную бриллиантами шпагу. Правда, были еще алмазные знаки ордена Андрея Первозванного, орден Св. Георгия 1-й степени и 60 тысяч рублей. Отныне князь Василий Михайлович стал Долгоруковым-Крымским. Но фельдмаршала не было.

Князь обиделся и ушел в отставку. Современники рассказывали, что он сам пропустил этот момент. После возвращения из Крыма Долгоруков был приглашен на обед к императрице. Там она налила рюмочку вина и велела «передать ее фельдмаршалу». Василий Михайлович сидел рядом с фельдмаршалом князем Александром Голициным. И когда паж принес вино и обратился к нему, то изумленно указал на Голицина: «Вот фельдмаршал». Екатерина была раздосадована недогадливостью Долгорукова – такой тонкий жест испортил!

В отставке князь пробыл с 1775 по 1780 годы. Но потом Екатерина вернула его на службу – был назначен сенатором и главнокомандующим в Москве. В этом качестве пробыл всего два года, но стал одним из самых любимых градоначальников в истории первой столицы. Когда 30 января 1782 Василий Михайлович скончался, то это стало горем для всех москвичей.

И историки, и современники не считали князя гениальным полководцем – он действительно терялся на фоне Румянцева, Потемкина, Суворова. Называли обычным «середнячком». Но какова же должна быть сила России, если «средние» генералы так громили неприятеля. Ну а сам князь Василий Михайлович, хоть и не стал фельдмаршалом, но вошел в ее историю по своим заслугам как Долгоруков-Крымский.