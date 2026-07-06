Как Гитлер «‎убивал» женщин из своего окружения

Намеренно или нет, но фюрер заставлял женщин страдать. Причем речь идет не только о его любовницах. В этой статье «‎Рамблер» расскажет о четырех женщинах из жизни Адольфа Гитлера, которые пытались покончить с собой — и некоторым это удалось.

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Мими Райтер

Мария Райтер, которую называли Мими, познакомилась с Гитлером летом 1926 года в Берхтесгадене — небольшом баварском городке, где он тогда часто бывал. Ей было шестнадцать лет, ему — тридцать семь. Знакомство произошло случайно: он гулял с собакой, она — с младшей сестрой. По ее собственным воспоминаниям, Гитлер взял ее за руку и не отпускал весь вечер.

На протяжении следующих двух лет он периодически давал ей понять, что питает к ней серьезные чувства, а затем резко отдалялся и переставал выходить на связь. Когда она наконец потребовала определенности, он объяснил, что его жизнь принадлежит политической борьбе и личная привязанность не может занимать в ней главного места.

В 1928 году, после очередного разрыва, Мими попыталась повеситься. Ее обнаружил деверь и успел вытащить из петли. Гитлер, узнав об этом, не приехал и никак не отреагировал. Впоследствии Мими вышла замуж, но встречи с Гитлером возобновлялись — в 1931, 1934 и 1938 годах. Каждый раз она настаивала на браке, он отказывал. В итоге Мими пережила войну и умерла в 1992 году.

Гели Раубаль

Ангелика Раубаль, которую в семье звали Гели, была дочерью Ангелы Раубаль — единокровной сестры Гитлера. В 1929 году, когда Гели было двадцать лет, она переехала в его мюнхенскую квартиру на Принцрегентенплац. Он принял племянницу, которой нужна была комната и помощь с учебой в Мюнхенском университете.

По мере того как Гитлер укреплял свое положение в НСДАП, он все больше контролировал Гелю. Согласно двухтомной биографии Яна Кершоу, Гитлер повсюду ее сопровождал и запрещал встречаться с мужчинами. Когда выяснилось, что между Гели и его личным водителем Эмилем Морисом возникли романтические отношения, Гитлер уволил шофера и полностью обрубил их общение. Ее попытки завязать другие знакомства также пресекались.

Гели хотела продолжить занятия вокалом в Вене. У нее было сопрано, и она хотела построить певческую карьеру. Однако Гитлер этот план не одобрил.

18 сентября 1931 года между ними произошла ссора — снова в связи с ее желанием уехать в Вену. Гитлер уехал на встречу в Нюрнберг. На следующее утро Гели нашли застреленной в его кабинете из его же пистолета Walther. Ей был двадцать три года. Мюнхенская прокуратура провела расследование и квалифицировала смерть как самоубийство.

Гитлер, по свидетельствам очевидцев, несколько дней не выходил из комнаты, отказывался от еды. Но вскоре он вернулся к политической деятельности.

Ева Браун

Ева Браун познакомилась с Гитлером в 1929 году в фотоателье Генриха Гофмана, который работал официальным фотографом НСДАП и одновременно был работодателем Евы. Ей было семнадцать лет.

На протяжении нескольких лет отношения развивались по тому же сценарию, что и с Мими. Гитлер появлялся, проявлял интерес, затем исчезал на продолжительное время и переставал отвечать на письма. Ева Браун множество раз писала ему, не получая ответа.

В августе 1932 года она выстрелила себе в грудь из пистолета отца. Пуля прошла вблизи сонной артерии, но жизненно важные органы не задела. Гитлер приехал в больницу. По оценке немецкого историка Хайке Гертемакер, написавшей подробную биографию Евы Браун на основе ее личного дневника и семейных архивов, именно после этого случая Гитлер стал значительно более внимательным к ней и к концу 1932 года их отношения перешли на новый уровень.

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В мае 1935 года у Евы Браун случилась передозировка снотворным. К тому моменту Гитлер несколько месяцев практически не появлялся в ее жизни. Ее обнаружила сестра. После второй попытки Гитлер снял для Евы и ее сестры квартиру в Мюнхене, а в 1936 году предоставил виллу в Богенхаузене. Так она глубоко укоренилась в его жизни, однако без официального публичного статуса.

30 апреля 1945 года Ева Браун умерла вместе с Гитлером в берлинском бункере. Они поженились накануне — 29 апреля. Вместе со своим единственным возлюбленным она приняла цианид.

Юнити Митфорд

Юнити Митфорд — британская аристократка, одна из шести сестер Митфорд, семьи, которую британская пресса 1930-х годов называла одной из самых эксцентричных в стране. В 1933 году она впервые увидела Гитлера на съезде НСДАП в Нюрнберге, и он сразу ее заинтересовал так сильно, что вскоре интерес перерос в одержимость.

В 1934 году Юнити переехала в Мюнхен. Зная, что Гитлер регулярно обедает в ресторане Osteria Bavaria, она приходила туда каждый день и садилась так, чтобы оказаться у него на виду. Примерно через год он пригласил ее за свой столик. После этого они часто появлялись на закрытых вечерах, государственных мероприятиях. Юнити даже бывала в его резиденции в Бергхофе. По ее собственным подсчетам, за пять лет она виделась с ним более ста раз.

Историки отмечают, что, по всей видимости, интимных отношений между ними не было. Гитлер, тем не менее, ценил ее общество и однажды подарил ей маленький пистолет с перламутровой рукоятью. Тем временем Ева Браун воспринимала Юнити как соперницу и писала о своем раздражении в личном дневнике.

3 сентября 1939 года Великобритания объявила войну Германии. В тот же день она пришла в Английский сад в Мюнхене и выстрелила себе в голову из пистолета, который ей подарил Гитлер. Ее сестра Диана впоследствии рассказывала, что Юнити не раз говорила: она не переживет войны между двумя странами, которые любит.

Юнити выжила, однако пуля застряла в черепе и оказалась неоперабельной. Повреждения мозга были серьезными: она частично утратила способность говорить, еле ходила и, по свидетельствам родных, у нее наблюдалось заметное нарушение когнитивных способностей.

Гитлер несколько раз навестил ее в мюнхенской больнице, оплатил лечение и организовал ее эвакуацию в Швейцарию, а оттуда — в Великобританию. Она умерла в мае 1948 года от менингита, развившегося вокруг так и оставшейся в черепе пули.

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