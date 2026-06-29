Франсиско Писарро: как бывший свинопас уничтожил империю инков

485 лет назад был убит знаменитый испанский конкистадор Франсиско Писарро. Незаконнорождённый юноша из низов стал маркизом и сокрушил одну из величайших империй в истории — государство инков. По его приказу были уничтожены тысячи людей и переплавлены в слитки бесценные произведения культуры. По словам историков, жадность, наглость и своенравие принесли Писарро сказочное богатство и власть, но они же его и погубили: конкистадор так и не научился ладить со своими соратниками.

Из свинопасов — в конкистадоры

Франсиско Писарро появился на свет в испанском городе Трухильо в 1470-е, точный год его рождения неизвестен. Его мать была служанкой в монастыре. Её совратил офицер Гонсало Писарро, который потом отказался признать незаконнорождённого сына.

В юности Франсиско работал свинопасом, а затем поступил на службу в армию и был направлен воевать в Италию. После отставки он присоединился к отряду, отправлявшемуся на поиски богатства и славы в недавно открытую Христофором Колумбом Америку. Там он участвовал в экспедиции по завоеванию Панамы и в разведке южноамериканского побережья. В одном из первых испанских поселений на континенте — Сан-Себастьян-де-Ураба — Франсиско получил должность капитана. При этом он активно участвовал в интригах и борьбе за власть между лидерами конкистадоров.

Когда до Писарро дошли слухи, что в Южной Америке существует богатое индейское государство, он с конкистадором Диего де Альмагро совершил две экспедиции к берегам Перу.

По словам историков, Писарро стремился добраться до империи инков — государства, основанного полулегендарным правителем Манко Капаком в XII или XIII веке и стремительно расширившегося в XV столетии, когда в него вошли обширные земли на территории современных Перу, Боливии, Эквадора, Чили, Аргентины и Колумбии.

«В Южной Америке это было самое мощное государство, достаточно чётко организованное, с превосходной системой дорог, проложенных инками сквозь горы. Государство, в котором не было денег и письменности — её заменяло узелковое письмо, позволявшее чётко вести учёт налогов. В империи инков существовала достаточно жёсткая трудовая повинность, то есть население было обязано трудиться на общественных работах. При этом существовало нечто вроде социальной помощи, то есть государство могло в определённых условиях помогать тем, кто не в состоянии был себя обеспечить», — рассказал в беседе с RT главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

Сами индейцы назвали свою империю Тауантинсуйу. Её столицей был город Куско.

«Государство инков делилось на четыре крупные провинции, каждая из которых, в свою очередь, была разделена на небольшие области. Инки — немонолитный этнос. Этим словом обозначались представители правящего класса, родственники высшей знати империи, «инки по привилегии», знатные люди, заслужившие право носить этот титул. Государство населяло огромное количество разных этнических групп, которые говорили на множестве языков, противоречия между ними стали одной из причин падения этой цивилизации», — поделился в разговоре с RT ассистент кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки МПГУ Алексей Трофимов.

У каждой провинции были свои столицы, в которых работали счетоводы, отвечавшие за учёт собираемых податей. По словам историков, империя обладала мощной и хорошо организованной армией. В ней действовала развитая система законов. Число жителей государства в период расцвета составляло, по разным оценкам, от 5 млн до 12 млн.

«Государство инков представляло собой огромную централизованную империю. Культура инков того периода находилась на очень высоком уровне, не только впитывая и интерпретируя гораздо более ранние культуры региона, но и синтезируя собственные уникальные достижения», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Инки были не слишком рады появлению европейцев. Проникших в империю разведчиков Писарро принесли в жертву богу Виракоче. Сам Франсиско решил, что экспедицию нужно подготовить лучше, и отправился за поддержкой в Испанию. Отсидев несколько дней в тюрьме за старые долги, Писарро вышел на свободу, добился аудиенции у короля Карла V и пообщался с захватившим ранее империю ацтеков Эрнаном Кортесом.

«Завоевание Перу происходило уже после того, как Эрнан Кортес завоевал Мексику. Поэтому Писарро примерно представлял, какая тактика ему необходима для успешного проведения кампании: в частности, он узнал, что успех может обеспечить пленение предводителя», — отметил Алексей Трофимов.

Власти Испании заинтересовались полученной от Писарро информацией. В случае захвата Перу ему пообещали должности губернатора и генерал-капитана, титул наместника и пожизненное жалование.

Падение империи

В 1531 году началась новая экспедиция Писарро против инков. В его отряд вошли около 180 человек, включая несколько десятков кавалеристов.

По словам историков, незадолго до прихода испанцев империя инков была охвачена гражданской войной между двумя претендовавшими на трон братьями — Атауальпой и Уаскаром. Атауальпа победил в ней, но сторонники Уаскара с этим до конца не смирились, а многие военные и чиновники сомневались в полномочиях нового правителя.

«Помимо междоусобицы, империя была ослаблена эпидемиями ранее неизвестных индейцам европейских болезней, которые распространились в Америке, опережая порой самих белых захватчиков», — рассказал Егор Лидовской.

Писарро начал войну против инков и 16 ноября 1532 года одержал победу над ними. Согласно ряду источников, он уничтожил тысячи индейцев, не потеряв ни одного из своих солдат.

«У испанцев было стальное и огнестрельное оружие, артиллерия и лошади, позволявшие передвигаться быстрее. У индейцев ничего подобного не было», — подчеркнул Виктор Хейфец.

Особенно крупным успехом Писарро стал захват в плен правителя инков Атауальпы. Правда, некоторые источники указывают, что конкистадор пригласил лидера инков на переговоры, где напоил его вместе со свитой отравленным вином, и только после этого перешёл к разгрому инкского войска.

«Инкская армия осталась без военачальника, она в этих условиях быстро сориентироваться не смогла», — отметил Хейфец.

Атауальпа попытался освободиться, предложив испанцам огромный выкуп. Он по требованию конкистадоров заполнил золотом и серебром большую комнату до высоты вытянутой над головой руки. Но Писарро выкуп забрал, а Атауальпу казнил (вместе с тысячами представителей элиты империи) — и затем начал завоёвывать обезглавленное государство.

«Ряд индейских народов воспринимали инков как завоевателей и готовы были помочь Писсарро, лишь бы выступить против ненавистного режима инков», — рассказал Виктор Хейфец.

Впрочем, даже представители ранее покорённых инками этнических групп вскоре очень сильно пожалели о содействии испанцам.

«Империя инков превратилась в испанское вице-королевство Перу. Колонизаторы задействовали существовавшую у инков налоговую систему, только при этом внедрили если не полноценное рабство, то полурабство в отношении индейцев. Испанцы использовали подневольный труд индейцев и разграбили бывшую империю, нанеся ей огромный культурный ущерб. Бесценные произведения искусства превращались в обычные слитки золота и серебра», — отметил историк.

Однако испанцы вели себя в Южной Америке не так, как англичане, устраивавшие геноцид в своих колониях.

«Тотального уничтожения индейцев в бывшей империи инков не было. До сих пор значительную часть населения Перу составляют индейцы. Но вот с теми представителями знати, кто не проявлял лояльности в отношении испанцев и не смирился с захватом страны, поступали очень жестоко», — подчеркнул Алексей Трофимов.

В 1533 году Писарро захватил и разграбил Куско, а два года спустя основал новую столицу Перу, названную в дальнейшем Лимой. Чтобы ускорить колонизацию Южной Америки, он раздавал конкистадорам огромные земельные участки с приписанными к ним зависимыми индейцами. В 1535 году король присвоил бывшему свинопасу титул маркиза де Атавильос.

Вскоре индейцы подняли против испанцев масштабное восстание, но Писарро его жестоко подавил.

Из-за дележа денег и полномочий у Франсиско возник конфликт с его старым соратником Диего де Альмагро, переросший в военное противостояние. Победил Писарро, казнивший своего товарища и ограбивший его сторонников. В Европе на многое закрывали глаза из-за огромного потока драгоценностей из Нового Света.

«Приток богатств из Америки сыграл в конце концов злую шутку с испанской экономикой. Он разогнал инфляцию и «подсадил Мадрид на сокровища»: без постоянного притока драгоценных металлов из колоний испанская экономика не могла больше нормально функционировать. Когда много лет спустя колонии отделились от королевства, для Испании это имело катастрофические последствия», — подчеркнул Виктор Хейфец.

Тем не менее осталась большая группа недовольных правлением Писарро. Сторонники казнённого Альмагро подготовили заговор. 26 июня 1541 года они ворвались во дворец губернатора и зарубили Писарро.