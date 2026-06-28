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Как «целительница» разрушила брак Никулина: 47 лет семейной жизни кумира миллионов

runews24.ru

Когда мы слышим имя Юрия Никулина, на душе становится тепло. Для нас он навсегда останется тем самым Балбесом из гайдаевских комедий, пронзительным фронтовиком Кузьмой Кузьмичом и мудрым директором Цирка на Цветном. Его любила вся страна — от детей домохозяек до генсеков. Но у этой любви была и обратная сторона — страшная, колючая и порой жестокая. И главной героиней этой драмы стала не кинозвезда, а его единственная жена — Татьяна. О чем идет речь, и почему вам станет грустно после этой статьи – читайте далее...

Как «целительница» разрушила брак Никулина
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Эта история началась в 1949 году с трагедии. Молодой ассистент клоуна Карандаша угодил под копыта лошади. В больницу к незадачливому Юрию пришла та самая девушка-наездница, которая и обучала жеребца. Танечка Покровская навещала его, а через полгода они уже поженились, и она навсегда ушла из Тимирязевской академии в цирковую жизнь.

Но настоящий ураган обрушился на их дом в 60-х. С выходом «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки» Никулин стал сверхзвездой. У служебного входа в цирк его ждали толпы поклонниц. Татьяна Николаевна, бледная от напряжения, брала мужа под руку, чтобы провести сквозь строй влюбленных женщин. И в спину ей, коренной москвичке с дворянскими корнями, летели слова, от которых кровь стыла в жилах:

«Ишь, хитрая! Сама все время пользуешься — дай и другим!».

Но она молчала и держала спину ровно, хотя внутри все разрывалось от боли.

Кинематограф и ревность

Самым опасным испытанием для их брака стали съемки у Алексея Германа в фильме «Двадцать дней без войны». Чтобы добиться правды, режиссер заточил актеров в ледяной железнодорожный вагон без отопления. Там, в тесноте и холоде, между Никулиным и Людмилой Гурченко возникла особая, интимная связь. Но хуже всего была шутка Германа: он объявил, что сцену будут снимать с полной обнаженкой, как на Западе.

Никулин, обладая цирковой реакцией, мгновенно скинул одежду до семейных трусов и доложил о готовности. Гурченко пришла в ужас. Это был розыгрыш, но слава о «раздевании» разнеслась по Москве. Татьяна Николаевна была в ярости. Она считала, что режиссер специально провоцировал Юрия и Люду, чтобы зажечь между ними настоящую страсть в кадре. Эту обиду мудрая женщина пронесла через годы, но тогда она еще не знала, что впереди ее ждет куда более страшная угроза.

Охота на директора

В 1985 году, когда Никулину уже шел 63-й год, в его жизни появилась молодая эквилибристка Виктория Виклюк. Страна бредила экстрасенсами, и Вика тут же «диагностировала» у шефа язву и больное сердце. Она поселилась в его кабинете, спала на кушетке в гардеробной, ездила с ним на гастроли и варила ему травяные супчики.

Коллеги с ужасом видели, как великий артист, потеряв голову, позволяет этой напористой даме командовать собой. Виклюк возомнила себя хозяйкой цирка: хамила ветеранам, раздавала указания и даже распускала руки. Татьяна Николаевна не стала устраивать грязных скандалов. Она поступила с королевским достоинством — молча написала заявление и ушла из цирка, оставив мужа наедине с его «целительницей».

Побег

Потеряв берега, Виклюк вела себя все наглее. И тогда Никулин... сбежал. Он оформил отпуск и уехал за границу, предоставив коллективу право самим разобраться с этой женщиной. Артисты взбунтовались. Собрали экстренное собрание и единогласно выгнали «экстрасенса» и ее мужа из штата.

Вернувшись, Юрий Владимирович не стал никого защищать. Он вздохнул с облегчением. Мудрая Татьяна вернулась к мужу. Она простила его, чтобы быть рядом до самого конца.

Юрий Никулин ушел в 1997-м после операции на сердце. Его провожала только одна законная жена — Татьяна Николаевна. Она пережила его на 14 лет. Все сплетни, интриги и увлечения оказались прахом перед лицом их общей, выстраданной истории. Настоящая любовь — это не когда нет бурь, а когда вы можете пережить их и вернуться друг к другу.