Как «целительница» разрушила брак Никулина

Когда мы слышим имя Юрия Никулина, на душе становится тепло. Для нас он навсегда останется тем самым Балбесом из гайдаевских комедий, пронзительным фронтовиком Кузьмой Кузьмичом и мудрым директором Цирка на Цветном. Его любила вся страна — от детей домохозяек до генсеков. Но у этой любви была и обратная сторона — страшная, колючая и порой жестокая. И главной героиней этой драмы стала не кинозвезда, а его единственная жена — Татьяна. О чем идет речь, и почему вам станет грустно после этой статьи – читайте далее...

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Эта история началась в 1949 году с трагедии. Молодой ассистент клоуна Карандаша угодил под копыта лошади. В больницу к незадачливому Юрию пришла та самая девушка-наездница, которая и обучала жеребца. Танечка Покровская навещала его, а через полгода они уже поженились, и она навсегда ушла из Тимирязевской академии в цирковую жизнь.

Но настоящий ураган обрушился на их дом в 60-х. С выходом «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки» Никулин стал сверхзвездой. У служебного входа в цирк его ждали толпы поклонниц. Татьяна Николаевна, бледная от напряжения, брала мужа под руку, чтобы провести сквозь строй влюбленных женщин. И в спину ей, коренной москвичке с дворянскими корнями, летели слова, от которых кровь стыла в жилах:

«Ишь, хитрая! Сама все время пользуешься — дай и другим!».

Но она молчала и держала спину ровно, хотя внутри все разрывалось от боли.

Кинематограф и ревность

Самым опасным испытанием для их брака стали съемки у Алексея Германа в фильме «Двадцать дней без войны». Чтобы добиться правды, режиссер заточил актеров в ледяной железнодорожный вагон без отопления. Там, в тесноте и холоде, между Никулиным и Людмилой Гурченко возникла особая, интимная связь. Но хуже всего была шутка Германа: он объявил, что сцену будут снимать с полной обнаженкой, как на Западе.

Никулин, обладая цирковой реакцией, мгновенно скинул одежду до семейных трусов и доложил о готовности. Гурченко пришла в ужас. Это был розыгрыш, но слава о «раздевании» разнеслась по Москве. Татьяна Николаевна была в ярости. Она считала, что режиссер специально провоцировал Юрия и Люду, чтобы зажечь между ними настоящую страсть в кадре. Эту обиду мудрая женщина пронесла через годы, но тогда она еще не знала, что впереди ее ждет куда более страшная угроза.

Охота на директора

В 1985 году, когда Никулину уже шел 63-й год, в его жизни появилась молодая эквилибристка Виктория Виклюк. Страна бредила экстрасенсами, и Вика тут же «диагностировала» у шефа язву и больное сердце. Она поселилась в его кабинете, спала на кушетке в гардеробной, ездила с ним на гастроли и варила ему травяные супчики.

Коллеги с ужасом видели, как великий артист, потеряв голову, позволяет этой напористой даме командовать собой. Виклюк возомнила себя хозяйкой цирка: хамила ветеранам, раздавала указания и даже распускала руки. Татьяна Николаевна не стала устраивать грязных скандалов. Она поступила с королевским достоинством — молча написала заявление и ушла из цирка, оставив мужа наедине с его «целительницей».

Побег

Потеряв берега, Виклюк вела себя все наглее. И тогда Никулин... сбежал. Он оформил отпуск и уехал за границу, предоставив коллективу право самим разобраться с этой женщиной. Артисты взбунтовались. Собрали экстренное собрание и единогласно выгнали «экстрасенса» и ее мужа из штата.

Вернувшись, Юрий Владимирович не стал никого защищать. Он вздохнул с облегчением. Мудрая Татьяна вернулась к мужу. Она простила его, чтобы быть рядом до самого конца.

Юрий Никулин ушел в 1997-м после операции на сердце. Его провожала только одна законная жена — Татьяна Николаевна. Она пережила его на 14 лет. Все сплетни, интриги и увлечения оказались прахом перед лицом их общей, выстраданной истории. Настоящая любовь — это не когда нет бурь, а когда вы можете пережить их и вернуться друг к другу.