Как вор в законе Вагон заслужил авторитет и почему его смерть оставила много вопросов

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла об Александре Северове (Саше Севере), которому звезда российского шансона Михаил Круг посвятил, пожалуй, главную свою песню — знаменитый «Владимирский централ». Про вора в законе Владимира Вагина (Вагона) не слагали песен, но в криминальном мире он добился многого: власти США считали его членом международного преступного синдиката «Братский круг» и одним из лидеров русской мафии. В уличной драке Вагон ранил полицейского и попал в колонию, а позже был найден там мертвым, что породило массу слухов...

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Вагин прослыл за решеткой упорным «отрицалой»

Владимир Вагин родился 3 февраля 1966 года в Калининградской области. Вскоре вместе с семьей он перебрался на родину предков — в Горьковскую (ныне Нижегородскую) область, где и начал свой криминальный путь. Первый раз Владимира задержали, когда ему было 15 лет: он попался на магазинной краже и отправился в колонию для малолетних преступников.

Ему дали достаточно большой срок для несовершеннолетнего — три года лишения свободы, все из-за обстоятельств кражи и более тяжкой статьи о хищении государственного и общественного имущества. За решеткой Вагин прослыл упорным «отрицалой» (идейно противостоящим правоохранительной системе) и завоевал авторитет среди других осужденных.

Фото: РИА Новости

Он яростно сопротивлялся тюремному режиму и при каждом удобном случае бросался в драку, за что его срок увеличили до четырех лет колонии. На свободе Владимир оказался только в начале 1986 года и взялся за старое. Он не встал на учет в отделении милиции, как того требовали правила, и в марте снова попал на скамью подсудимых.

Судья приговорил Вагина к 1,5 года колонии, но и в этот раз на путь исправления осужденный не встал — за этим сроком последовали еще два, вновь за кражи. Он освободился в июле 1989 года, а спустя несколько месяцев в очередной раз пошел под суд, но теперь совсем по иному поводу.

Пьяный вор в законе устроил страшное ДТП

В один из дней Вагин сильно избил местного жителя и в пылу драки задел милиционеров, которые пытались его скрутить. За это судья отправил его в колонию на пять лет, где заключенный стал привычно конфликтовать с надзирателями и провоцировать бесконечные драки. Его непреклонный характер и стремление соответствовать воровским традициям не остались без внимания и в апреле 1995 года он получил титул вора в законе под кличкой Вагон.

Сам Вагин за свою жизнь успел поучаствовать в 23 воровских коронациях. Среди прочих он помог получить воровской титул Игорю Новикову (Новику), с которым позже у него возник серьезный конфликт. В декабре 2004 года выпивший Новиков обвинил Вагона в том, что тот не помог уменьшить его (Новика) последний срок.

Фото: Лента.ру

Вагин впал в бешенство и совершил редчайший в воровском мире поступок: сначала отнял у Новикова воровской титул, а затем передумал. Вопросов к Вагону при этом ни у кого не возникло: согласно воровскому кодексу вернуть титул раскоронованному вору может только тот, кто его отнял. Причиной своей ярости по отношению к Новику Вагин назвал алкоголь.

Для него эта тема была очень чувствительной. Зимой 1997 года пьяный вор в законе потерял управление Mercedes и врезался в теплотрассу на полном ходу. Он сам отделался парой синяков, но его жена, которая также находилась в салоне, получила многочисленные переломы, а их маленький племянник не выжил.

Вагон стал смотрящим за Нижегородской областью

За аварию с летальным исходом Вагону светил новый срок, но его спасли родные племянника. Они не стали предъявлять претензии — и тот отделался условным сроком, на всю жизнь возненавидев спиртное. Позже он примкнул к Аслану Усояну (Деду Хасану), лидеру преступного мира России.

На стороне Усояна Вагин выступал в многочисленных конфликтах, в том числе в знаменитом противостоянии с влиятельным вором в законе Тариэлом Ониани (Таро). Дед Хасан такую поддержку оценил и в знак благодарности сделал Вагона смотрящим за Нижегородской областью.

Фото: Лента.ру

Под контролем последнего оказались многие предприятия и развлекательные заведения региона, но его фаворитом стало кафе, нелегально построенное на Гребном канале. Чтобы кафе не сносили, его хозяин платил смотрящему немалые деньги, а тот, в свою очередь, договаривался об этом с сотрудниками надзорных органов. Правда, в 2012 году кафе все же снесли.

А годом ранее про вора в законе Вагона стали говорить за океаном — причем произошло это с подачи тогдашнего президента США Барака Обамы.

Обама включил вора в законе в «Братский круг»

Летом 2011 года Обама публично назвал криминального авторитета участником международной преступной группировки «Братский круг» (гипотетическая преступная организация, объединяющая российских воров в законе и их приближенных) и одним из лидеров преступного мира России.

Следом Минфин США включил несколько участников группировки в санкционный список — среди них оказался и Вагон. Его исключили из списка лишь в 2015 году, когда он в очередной раз пошел под суд за события шестилетней давности. Тогда, в ночь на 15 марта 2009 года, к нижегородскому бару на Черном пруду лихо подъехал Bentley с Вагиным за рулем.

Фото: Лента.ру

В тот вечер в заведении отдыхал его ближайший подручный Сергей Тишков. Во время отдыха Тишков поссорился с компанией кавказцев и отправил одного из своих товарищей за боссом. Вагон примчался на место и бросился с ножом в толпу противников — те быстро разбежались. Однако вор в законе не собирался останавливаться и погнался за одним из них.

Во время этой погони вор в законе каким-то образом умудрился спутать свою цель с аспирантом Нижегородской академии МВД Федором Лучинкиным и кинулся на него с ножом. Лучинкина спасли навыки борьбы: он сумел уклониться от клинка и перехватить руку Вагона, получив ранение в область подмышки.

Вагон сбежал из России после ранения аспиранта

Раненый Лучинкин вместе со своим подоспевшим братом почти скрутили вора в законе — но тут на помощь Вагону пришел его товарищ, который ударил аспиранта по голове. В итоге криминальный авторитет сумел уйти, но утром понял, что натворил, и спешно вылетел в ОАЭ, где попытался залечь на дно. Вновь о нем заговорили лишь в 2012 году.

Тогда Вагин через российского консула в Дубае неожиданно обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, пожаловался на несправедливое преследование со стороны следствия и попросился на Родину.

«Я три года и шесть месяцев нахожусь в ОАЭ, не имея возможности вернуться домой, не видя семьи и не участвуя в воспитании моих детей, находящихся на иждивении моей законной супруги», – из обращения вора в законе Владимира Вагина (Вагона)

Фото: Лента.ру

Впрочем, поговаривали, что истинные причины обращения криминального авторитета были куда более прозаичными — у него попросту истек срок действия загранпаспорта и закончились деньги. К тому моменту его любимое кафе в Нижнем Новгороде снесли, а ставленника, который отправлял деньги своему боссу в ОАЭ, задержали.

Так в жизни Вагона началась настоящая черная полоса. Из особняка он съехал в недорогой отель, а спустя пару лет попытался вылететь из ОАЭ в Бангкок (Таиланд). Однако его задержали у трапа самолета и депортировали на Родину, чтобы судить за покушение на аспиранта Лучинкина.

Жизнь вора в законе оборвалась в колонии

Первый приговор вору в законе, вынесенный в 2015 году — 1 год и 9 месяцев колонии-поселения — его сторонники восприняли как победу и встретили бурными аплодисментами. Однако прокурор, которого Вагин поздравил с новой звездой на погонах прямо на процессе, оспорил решение суда. Так осужденный получил 7,5 года колонии строгого режима.

Отбывать этот срок криминального авторитета отправили в Пермский край: сначала в исправительную колонию № 35 (ИК-35) в поселке Центральный, затем — в ИК-10 в поселке Всесвятская, а 16 сентября 2018 года Вагон оказался в ИК-11 в Ныробе. Двумя годами ранее там не стало вора в законе Максима Новикова (Макса Пионера), которого нашли в ШИЗО с петлей на шее.

21 сентября 2018 года все в той же ИК-11 закончил свои дни и Вагон — его тело около 22:30 по местному времени нашел один из надзирателей. По официальной версии, вор в законе совершил суицид. Однако правозащитники и адвокаты, которые общались с заключенным немногим ранее, не согласились с этой версией.

Виктория Гефтер, в то время редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», предполагала, что с Вагоном за решеткой могло случиться что-то такое, после чего он не смог жить. Свое последнее пристанище он нашел на Нагулинском кладбище в Нижнем Новгороде. Проститься с ним 27 сентября 2018 года пришли около 200 человек.