Александр Панкратов‑Черный: самая драматичная «роль» актера развернулась не в кино

77 лет празднует Александр Панкратов-Чёрный. За спиной актёра — сотни культовых ролей. Но самая драматичная и долгая его «роль» развернулась не в кино, а в личной жизни. Почти сорок лет расставаний и примирений, и настоящая любовь к женщине, которая была с ним, несмотря ни на что. В материале вспоминаем историю отношений актёра и Юлии Монаховой.

Со спутницей жизни Александра свёл ВГИК. Он учился на режиссёра, а будущая избранница, Юлия Монахова, — на киноведа. Девушка сразу зацепила юношу; начались ухаживания, цветы и подарки. Студенческая бедность романтике не мешала: нередко Панкратов-Чёрный занимал у друзей денег до стипендии, чтобы чем-нибудь порадовать возлюбленную.

Знакомство с отцом Юлии сильно повлияло на отношения пары. Владимир Васильевич Монахов был режиссёром и оператором, преподавал во ВГИКе и воевал в Великой Отечественной — человек суровый и влиятельный. Он заподозрил Александра в меркантильности и намекнул, мол, не любовь это, а попытка обзавестись связями. Будущий актёр не стал спорить с несостоявшимся тестем — слишком уж был горд, но и оскорбления не стерпел. Назло Владимиру Васильевичу он отказался от свадьбы, чтобы доказать, что влияние режиссёра для него ничего не значит. Женитьба не состоялась, но пара не разорвала отношений. Отец противился выбору Юлии, но девушка осталась непреклонна: собрала чемоданы и переехала к нищему студенту.

Так началась совместная жизнь возлюбленных. Они кочевали по съёмным квартирам почти два десятилетия. Панкратов-Чёрный долго не мог пробиться в кино, но так и не обратился к отцу Юлии за помощью. Отец, в свою очередь, не разговаривал с избранником дочери много лет — лёд тронулся только в 80-м, когда у пары родился сын.

Не все в отношениях было гладко, но любовь — вещь непредсказуемая, и Панкратову-Чёрному в ней очень повезло. Юлия всегда выступала для Александра надёжным тылом, а её всепрощение дорогого стоит.

Официально расписалась пара лишь в 2012. Подумать только: их сын к тому моменту разменял уже третий десяток. За пару лет до этого Александр схлопотал несколько микроинфарктов, а затем и один крупный и понял: пора. Расписалась пара скромно. На церемонию никого не позвали, а после так же тихо отпраздновали свадьбу дома. Вдвоём распили бутылку шампанского и продолжили свою, теперь уже официальную, семейную жизнь.