«Кукурузный генсек»: кем был Никита Хрущев до революции

Никита Сергеевич Хрущёв прочно вошёл в массовое сознание как фигура одновременно гротескная и колоритная. Кукурузный початок, ставший символом его аграрной политики, и ботинок, которым он стучал по трибуне ООН, — эти образы затмили собой всё остальное. А между тем его путь к вершинам власти был долгим и тернистым, и начался он отнюдь не в кремлёвских кабинетах.

Будущий глава Советского Союза появился на свет 15 апреля 1894 года (по старому стилю — 3 апреля) в селе Калиновка Курской губернии. Семья была бедной, отец работал шахтёром на угольных копях Донбасса, мать — подёнщицей. В 1908 году семья окончательно перебралась на Украину, в Юзовку (нынешний Донецк). Именно там, в этом индустриальном котле, и началась трудовая биография того, кому через полвека предстояло управлять одной из двух сверхдержав мира.

Зимой Никита учился в школе, а летом его отправляли пастухом — обычный для крестьянского мальчика промысел. Но с переездом в шахтёрский край детство кончилось окончательно. В 14 лет он становится учеником слесаря на Машиностроительном и чугунолитейном заводе. Позже переходит на шахту. Жили Хрущёвы в бараках, рассчитанных на 50–70 человек, где не было даже самой примитивной мебели, а грязная одежда сушилась прямо на развешанных по периметру верёвках. Собственные воспоминания Никиты Сергеевича о тех временах рисуют картину, далёкую от всякого лоска: он рассказывал, как некоторые рабочие справляли нужду прямо с верхних полок на пол. Таким было дно шахтёрского быта, из которого предстояло выбраться.

Мечты о другом пути

В юности Хрущёв имел большое желание пойти учиться и получить хорошее образование. Но родные смотрели на это иначе. Дед, не разделявший честолюбивых помыслов внука, отрезал: «Всё равно ты в своей жизни больше 30 рублей не заработаешь, так и нечего тебе учиться». Отец видел в сыне сапожника: обувь нужна всем и всегда, значит, без куска хлеба ремесленник не останется. Сам Никита вспоминал, как отец пытался пристроить его в лавку продавцом: «Я отказался наотрез, даже пригрозил отцу что, если он заставит меня работать в лавке, то я сбегу из дома».

Юный Хрущёв действительно попробовал себя в разных ролях: был трубочистом, пастухом, помощником слесаря. Но именно профессия слесаря стала для него главной. И дослужился он до неё не сразу, а сумел получить квалификацию, которая позволяла жить уже «довольно неплохо и в относительном достатке». В 1912 году он уже трудился слесарем на шахте. Именно этот статус квалифицированного рабочего и определил его дальнейшую судьбу, освободив, в частности, от службы в армии в годы Первой мировой войны.

Слесарная специальность позволила Хрущёву воплотить и дерзкую юношескую мечту: однажды он увидел в немецком журнале фотографию мотоцикла. Приобрести его не было никакой возможности, но Хрущёв, проявив незаурядную смекалку, собрал мотоцикл из подручных материалов — сварил раму из обрезков труб и установил мотор собственной конструкции. Этот самодельный «железный конь» потом рассекал по дорогам не один десяток лет. Уже тогда проявился характер человека, который не привык ждать милостей от судьбы, а брал своё руками и умом.

Политическое пробуждение

До революции Хрущёв не был членом большевистской партии. Как и многие рабочие в те годы, он симпатизировал эсерам — партии социалистов-революционеров. И даже примкнул к ним, но ненадолго. После Февральской революции 1917 года, когда Никите Сергеевичу было уже 23 года, его политическая активность резко возросла. Он вошёл в Совет рабочих депутатов, состоял в военно-революционном комитете, стал председателем профсоюза металлистов горнорудной промышленности. Именно профсоюзная работа и стала для него трамплином в большую политику.

Окончательный выбор он сделал в 1918 году, когда, поняв, что ставку на эсеров делать не стоит, вступил в ряды большевиков. Тогда же, по одной из версий, он отправился на фронт Гражданской войны с призывом в Красную армию. К тому времени у него уже была семья: в 1915 году родилась дочь Юлия, а в 1917-м — сын Леонид.

Что в итоге?

К моменту Октябрьской революции Хрущёв был не просто одним из многих рабочих Донбасса. За его плечами стояла школа выживания в шахтёрских бараках, смена нескольких профессий и, главное, — ясное понимание, что он не хочет оставаться на дне. Труд слесаря дал ему не только кусок хлеба, но и уверенность в своих силах, умение работать руками и головой. А политическое чутьё, позволившее вовремя сменить эсеров на большевиков, открыло ему дорогу в новую элиту.

Говорят, что характер человека куётся в молодости. Для Хрущёва эти годы стали настоящей кузницей. Из пастуха и трубочиста вырос тот, кто позже будет стучать ботинком по трибуне ООН и насаждать кукурузу от Прибалтики до Камчатки. И, наверное, именно эта пролетарская закалка — умение пробиваться, не гнушаясь никакой работы, и верить, что даже из шахтёрского барака можно добраться до Кремля, — и сделала его тем, кем он стал. В истории страны осталось много неоднозначных страниц, связанных с его именем, но его путь наверх — это чистая, без прикрас, история человеческой воли и способности вырваться из нищеты, используя для этого единственный доступный инструмент — собственные рук