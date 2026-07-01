Борис Хвошнянский: история «русского Тони Старка»

На Западе его безнадежно путали с Робертом Дауни-младшим, а российская публика и вовсе окрестила «нашим Тони Старком» за разящее сходство, аристократическую бородку и магнетическую харизму. Однако за глянцевой кинообложкой скрывается судьба, сотканная из парадоксов: путь Бориса Хвошнянского к славе был устлан отнюдь не розами, а терниями армейских будней, отчислений и кризисных 90-х. Театр и кино приняли его не сразу, а личное счастье обрелось лишь после того, как пришлось разрушить старый уклад и начать жизнь с чистого листа.

© runews24.ru

Научный быт и первые аккорды судьбы

Будущий кумир зрительниц появился на свет в Ленинграде в семье, где воздух был пропитан точными науками. Родители-инженеры, профессиональные физики, формировали вокруг сына строгую интеллектуальную атмосферу. После распада Союза глава семейства кардинально сменил вектор деятельности, полностью посвятив себя преподаванию. Мать же, женщина с техническим складом ума и тонкой душевной организацией, всю жизнь проработала над созданием сложнейших клапанов для авиационных двигателей, но при этом обожала литературную классику и великолепно владела фортепиано.

Женщина мечтала привить наследнику любовь к музыке, но постижение нотной грамоты давалось мальчику с боем. В детстве его мир вращался вокруг дворового футбола, разбитых коленей и шумных мальчишеских компаний. Лишь в переходном возрасте Борис проникся маминой страстью: освоил гитару, увлекся сочинительством и впервые серьезно задумался о театральных подмостках, решив посвятить этому жизнь.

Семейство талантов и хитросплетения телевидения

К слову, артистическая жилка оказалась семейной чертой. Младший брат Бориса, Дмитрий, выбрал стезю режиссера дубляжа, подарив голоса многим голливудским блокбастерам в российском прокате. Племянник же прославился как талантливый телеведущий и комик, известный широкой аудитории по юмористическому шоу. Сам Борис в интервью всегда отмечал, что считает достижения родственников личным поводом для гордости, хотя на старте творческого пути ему приходилось полагаться исключительно на собственные силы и упрямство.

Тернистая тропа к мечте: отчисления и армейский дерзкий шаг

Биография Хвошнянского — это наглядное пособие тому, как не сдаваться перед лицом системных неудач. После девятого класса он ринулся штурмовать легендарный ЛГИТМиК. Юноша блестяще прочитал подготовленный монолог, но провалился на «подтанцовке»: приемная комиссия требовала полноценного вокально-хореографического номера, о чем абитуриент попросту забыл. Вторая попытка год спустя обернулась тем же фиаско.

Не желая терять время зря, Борис подал документы в педагогический вуз, но там задержался лишь на один семестр — стремительно потерял интерес к учебе и был отчислен за систематические прогулы. Следующей остановкой стало музыкальное училище имени Римского-Корсакова, однако и там планам помешала армейская повестка.

Служба в войсках давила на творческую натуру юноши. Рутина казалась убийственной для его амбиций. Осознавая, что время уходит, Хвошнянский предпринял отчаянный и рискованный маневр: сбежал в самоволку и прямо в военной форме явился на вступительные экзамены в ЛГИТМиК. Этот дерзкий поступок вкупе с актерским талантом оценили по достоинству, и в 1988 году он наконец стал студентом мастерской Владимира Петрова.

Спасательный круг музыки и «антикризсный» театр

Актерский диплом пришелся на смутные девяностые, когда театры пустели, а киноиндустрия лежала в руинах. Многие корифеи сцены уходили в извоз и торговлю на рынках. Бориса выручил его старый навык игры на гитаре: он присоединился к популярной женской поп-рок-группе «Пепси» в качестве бас-гитариста. Коллектив много гастролировал, но Хвошнянский чувствовал, что это лишь временная передышка.

Вскоре он вернулся в профессию, отыграв сезон в театре «Время», а затем осев в знаменитом музыкально-драматическом театре «Буфф». Именно это место стало для артиста финансовым спасением. Тогдашнее руководство придумало хитрую антикризисную схему: после окончания спектаклей залы переоборудовались в дискотеки, а труппа получала процент от реализации спиртного в буфете. Для молодой семьи это была весомая прибавка к скудному актерскому жалованью, позволившая пережить самые голодные годы.

Долгое признание в кино: от эпизодов к историческим образам

В большом кино Хвошнянский засветился сначала эпизодически, отметившись в культовых «Улицах разбитых фонарей». Первым серьезным успехом и зрительским хитом стал новогодний мюзикл «Безумный день, или Женитьба Фигаро», где его предприимчивый и обаятельный Фигаро покорил телезрителей.

Нестандартная, аристократичная внешность и легкий налет эксцентричности определили амплуа артиста: ему доверяли роли харизматичных иностранцев, загадочных интеллигентов, художников и восточных героев. Он органично смотрелся в исторических полотнах «Медный всадник России» и сериале «Собор». Самой сложной и любимой работой Борис называет мистического персонажа Тени в современной адаптации «Преступления и наказания», где его партнерами стали Тихон Жизневский и Иван Янковский. Однако точкой бифуркации в карьере стал детективный сериал «Танцор», который не только вознес его на вершину популярности, но и круто изменил личную жизнь.

Первая любовь, европейский скандал и семейная трещина

Свою избранницу Ольгу Тарасенко Борис встретил в коридорах института. Она была роковой красавицей на курс старше, окруженной толпой ухажеров. Хвошнянский осаждал ее в студенческой столовой шутками и розыгрышами, но девушка держала дистанцию. По-настоящему они сблизились только в театре «Время» во время зарубежных гастролей.

Путешествия по Европе запомнились актеру не только овациями, но и курьезным арестом. В те времена дефицита советские артисты частенько привозили сувениры нетрадиционным путем — мелким шоплифтингом. Борис был пойман с поличным в супермаркете. Полицейский участок грозил обернуться международным скандалом, но когда стражи порядка выяснили национальность задержанного, они проявили солидарность и отпустили его без последствий. Ольга, пережившая за возлюбленного сильнейший стресс, настолько явно проявила заботу, что по возвращении они начали жить вместе. Официальный брак был заключен лишь в 1997-м, накануне рождения сына Марка.

Однако семейная идиллия разбилась о быт. Ольга полностью ушла в домохозяйство и воспитание ребенка, требуя от Бориса внимания и идеальной чистоты. Ее патологическое стремление к стерильности и постоянная дезинфекция вызывали у артиста неприятие и раздражение. Атмосфера в доме накалилась до предела, когда Борис понял, что брак превратился в формальность.

Роковые съемки и союз без штампа

В 2002 году на площадке «Танцора» Хвошнянский встретил Юлию Шарикову. Юная актриса с легким, искрящимся характером разительно отличалась от строгой супруги. Разница в возрасте (почти 10 лет), наличие семьи у Бориса и молодого человека у Юлии не стали преградой. Их тайный роман, начавшийся с записок и редких встреч, перерос во всепоглощающее чувство.

Когда в 2007 году Юлия объявила о беременности, Борис принял волевое решение: развелся с Ольгой, оставив бывшей жене и сыну почти все имущество и совместные накопления. Однако в новый брак актер вступать не спешил, опасаясь повторения горького опыта официальных отношений. Юлия с пониманием отнеслась к позиции гражданского супруга.

В этом союзе, лишенном бюрократических формальностей, воцарилась долгожданная гармония. На свет появились двое детей — дочь Соня и сын Арсений. Сегодня семья базируется в Санкт-Петербурге, а Борис, связанный контрактами со столичными студиями, живет на два города. Тем не менее расстояние лишь закаляет их отношения: каждый свободный день «русский Тони Старк» посвящает своим близким, с которыми обрел истинный душевный покой и счастье.