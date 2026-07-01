В Нижегородском селе мужчина превратил свой дом в музей кино

В селе Ичалки Нижегородской области есть дом, который сразу притягивает взгляд: на его воротах кинопроектор, кинопленка, портрет Чарли Чаплина и лаконичная вывеска "Музей кино". За этими воротами живет удивительная история, которую бережно хранит Константин Иванович Шегунов. Pravda-nn.ru поговорила с ним и рассказала историю музея.

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Путь к этой коллекции начался еще в детстве Константина. Он родом из села Ягодное Перевозского района. Семья жила скромно: отец трудился на лошади, мама была телятницей. А рядом с домом работал клуб, где показывали кино, и это стало для маленького Кости дверью в другой мир. Кино манило его яркими приключениями и невероятными историями. Билет стоил всего пять копеек, но даже такой суммы у родителей не было. Тогда мальчик нашел свой способ попасть на сеанс: он помогал киномеханикам - расклеивал афиши, выполнял разные поручения - и за это его пускали в зал.

С тех пор кино прочно вошло в жизнь Константина. Он с восторгом смотрел "Красных дьяволят", "Илью Муромца", а на индийские фильмы с Раджем Капуром в клубе люди приходили со своими стульями, а после сеансов напевали мелодии, даже не зная слов. Особенно мальчику нравились военные картины. Он быстро разобрался в тонкостях кинопоказа: фильмы состояли из нескольких частей по 10 минут, и в перерывах между ними Костя вместе с друзьями горячо обсуждал увиденное. Общаясь с киномеханиками, он постепенно начал разбираться и в технике.

После школы Константин поступил в училище в селе Абабково, где готовили киномехаников, и окончил его с отличием. Недолго проработав по специальности, он ушел в армию, откуда вернулся в звании младшего лейтенанта. Решив не останавливаться на достигнутом, Шегунов поступил на историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета. Получив диплом, он стал преподавать историю в школе села Ичалки.

В Ичалках Константин обнаружил в школе и Доме культуры много кинопроекционной техники, которой не было в его родном селе. Он с увлечением начал ее изучать и заразил своим интересом жену Антонину. Поначалу она отказывалась, но Константин убедил ее обучиться на киномеханика. В итоге Антонина Александровна много лет проработала в этой сфере, стала директором Дома культуры в Ичалках и удостоилась звания "Почетный кинематографист России".

В кабинете истории Константин Иванович устроил настоящий мини-кинотеатр: показывал ученикам диафильмы о подвигах Геракла, новинки кино и даже мультфильмы. Он также преподавал военное дело и дополнял уроки тематическими фильмами. А позже организовал военно-патриотический клуб "Багратион": вместе с мальчишками они сами снимали кино. Например, фильм о битве на реке Пьяне, а костюмы, шлемы и кольчуги ребята мастерили своими руками.

Со временем Константин Иванович стал настоящим летописцем сельской жизни. Когда колхоз подарил Дому культуры японскую видеокамеру, мужчина снял на нее около 40 видеокассет с сюжетами о жизни села - сегодня эти записи имеют историческую ценность.

Когда эпоха кинопроекторов стала уходить в прошлое из-за распространения видеомагнитофонов, Константин Иванович понял: нельзя дать этой части истории бесследно исчезнуть. Работая вахтовым методом в охране в Москве, он однажды увидел на свалке кинопроекторы, которые в итоге привез домой. Потом начал собирать технику у бывших коллег, спасая ее от утилизации. Коллекция росла, и сначала экспонаты разместились в беседке, затем в пристроенном к ней помещении, но и его вскоре стало не хватать.

Так в доме Шегуновых появился музей. Изначально это была коллекция кинопроекционной техники СССР - и вся она находится в рабочем состоянии. Позже экспозиция пополнилась журналами и книгами по истории кино. Со временем музей разросся, и теперь здесь можно увидеть старые приемники, телевизоры, видеомагнитофоны и фотоаппараты. Отдельное место занимает коллекция военной формы времен СССР, которая насчитывает более 70 комплектов. Есть и краеведческий уголок с предметами деревенского быта: ступами, лаптями, серпами, косами и балалайкой. Теперь знакомые, прежде чем выбросить старые вещи, спрашивают у Константина Ивановича: "Не надо ли?"

Посетителям музея хозяин готов часами рассказывать о магии кино. Для Шегунова эта коллекция - не просто собрание вещей, а часть его жизни и общей истории. Он говорит: если Горький утверждал, что всем лучшим в себе обязан книгам, то сам Константин Иванович считает, что всем лучшим обязан кино.

Есть в этой истории и удивительное совпадение. У жены Константина, Антонины, есть сестра Надежда, а у нее - сын Иван. Маленький Ваня часто сидел на коленях у дяди Кости, слушая рассказы о кино. Мальчик вырос и стал известным актером - это Иван Кокорин, сыгравший, в частности, рядового Чугайнова в фильме "9 рота". В его фильмографии более 90 работ. Иван часто приезжает в Ичалки - у него здесь дача, и он не раз бывал в музее Константина Шегунова.

Сам дом, где разместился музей, тоже имеет свою историю. Когда Шегуновы приехали в Ичалки, колхоз предоставил им квартиру, а 17 лет назад супруги купили дом, которому в этом году исполнилось 100 лет. Константин Иванович с любовью обустроил территорию: своими руками создал декоративный колодец, клумбу в форме телеги. Он вообще любит мастерить - например, когда внук был маленьким, дедушка сделал для него коляску в виде танка из пенопласта. В военной форме они вместе участвовали в параде колясок в Нижнем Новгороде и завоевали приз.

Юбилей дома отметили в середине июня. Чтобы показать всю свою экспозицию, Константин Иванович полтора месяца трудился над организацией музейно-выставочного комплекса под открытым небом. Гостей у ворот встречала дочь Елена Константиновна с традиционным хлебом-солью. Затем хозяин провел для всех экскурсию, а в конце семья пригласила гостей к праздничному столу с пирогами, блинами и квасом.