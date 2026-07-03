Три месяца в Нью-Йорке: Анфиса Чехова рассказала о «болезни эмигранта»

Она уехала ради спасения любимой собаки. Думала — приключение. Оказалось — испытание. Телеведущая, которую вся страна знает по жарким ночным эфирам, вдруг призналась, что мечтает об одном: вернуться домой в Россию.

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Всё началось с бульдога по имени Картошка

Анфиса Чехова — человек, которого сложно удивить. Яркая, самодостаточная, повидавшая многое. Но даже она не ожидала, что обычная болезнь домашнего питомца перевернёт её жизнь с ног на голову и отправит на другой конец света.

Её бульдог Картошка серьёзно заболел. Российские ветеринары развели руками — случай сложный, перспективы туманные. И тогда выяснилось, что специалист, способный помочь животному, нашёлся только в США. Долго не раздумывая, телеведущая собрала чемоданы и улетела в Нью-Йорк.

Вместе с ней первое время был муж — продюсер Александр Златопольский. Но работа не ждёт, и вскоре он вернулся в Россию. Анфиса осталась одна в чужом городе, с больной собакой и кучей свободного времени.

Первые недели: эйфория и розовые очки

Поначалу всё казалось восхитительным. Нью-Йорк встретил её так, как умеет встречать этот город — шумно, ярко, безостановочно. Анфиса бродила по районам, открывала новые кафе, фотографировала улицы и делилась впечатлениями с подписчиками.

Подписчики завидовали. Комментарии пестрели восхищёнными эмодзи. Казалось, жизнь удалась — живи да радуйся.

Но примерно через две недели что-то начало меняться. Туристический азарт стал угасать. На смену восторгу пришла усталость, а вместе с ней — совсем другой взгляд на американскую реальность.

«Как первая влюблённость»: когда иллюзии рассыпаются

Анфиса нашла точную метафору для того, что с ней происходит. Она сравнила жизнь за границей с романтическими отношениями — теми самыми, когда поначалу не замечаешь в человеке ни одного изъяна, а потом начинаешь жить вместе и понимаешь: принц оказался обычным мужчиной со своими причудами и слабостями.

«Когда ты приезжаешь в страну как турист на пару недель, ты находишься в эйфории от путешествия. Это как начать встречаться с новым человеком. Состояние первой влюблённости, когда ты не видишь недостатков. А потом вы начинаете жить вместе, и твои иллюзии разбиваются вдребезги о правду и реальность», — написала она в своём блоге.

Честно. Метко. И, судя по реакции читателей, очень узнаваемо — многие в комментариях тут же вспомнили собственный опыт жизни за рубежом.

Болезнь эмигранта: что это такое и почему это случается

Сама Анфиса назвала своё состояние «болезнью эмигранта». Это не выдуманный термин — психологи давно описывают подобный феномен. Человек, оказавшийся в чужой стране надолго, проходит несколько стадий адаптации. Сначала — восторг и любопытство. Потом — усталость и раздражение. И наконец — либо принятие, либо острое желание вернуться.

Анфиса сейчас явно переживает вторую стадию. Её начало раздражать буквально всё: и английский язык, звучащий со всех сторон, и местный менталитет, и привычки американцев, которые так разительно отличаются от привычного уклада жизни.

Три месяца в Нью-Йорке — срок достаточный, чтобы город перестал казаться сказкой и показал своё настоящее лицо. С пробками, с ценами, с системой, которая работает совсем не так, как ты привык.

«У нас всё лучше» — и это не просто патриотизм

Телеведущая не скрывает: Россия кажется ей теперь гораздо привлекательнее, чем прежде. Расстояние странным образом заставляет иначе смотреть на привычные вещи — и ценить то, что раньше воспринималось как само собой разумеющееся.

Родная речь. Знакомая еда. Понятные люди вокруг. Всё это — не мелочи, как выясняется, когда этого лишаешься.

Анфиса признаётся, что чувствует себя измотанной. Не физически — эмоционально. Постоянное напряжение от жизни в непривычной среде, необходимость решать бытовые вопросы на чужом языке, одиночество в огромном городе — всё это накапливается и в какой-то момент даёт о себе знать.

При этом сама она чётко расставляет акценты: она не эмигрантка. Она человек, которого обстоятельства временно задержали за океаном.

Задержалась — но не осталась

Этот момент Анфиса подчёркивает особо. Никакого переезда, никакой смены гражданства, никаких громких деклараций о «новой жизни». Просто больная собака, сложное лечение и затянувшееся ожидание.

Как только Картошке станет лучше — она возвращается. И судя по тону её публикаций, это случится не слишком скоро, а ждать осталось с трудом переносимо.

Интересно, что именно такие истории — без пафоса, без красивых картинок счастливой жизни за рубежом — находят самый живой отклик у аудитории. Люди устали от глянцевых эмигрантских историй про «как я уехал и стал счастлив». Честный рассказ о том, что за границей бывает тяжело и одиноко — это совсем другое дело.

Муж, Париж и кольцо у Эйфелевой башни

На фоне всей этой истории стоит вспомнить, что для Анфисы этот год вообще выдался насыщенным на события. В феврале 2026 года она вышла замуж за Александра Златопольского — продюсера и актёра, известного по сериалу «Глухарь».

История их знакомства вышла почти киношной. Анфиса вела премию, в одной из номинаций победил Александр. Они встретились на сцене — и этого оказалось достаточно, чтобы всё завертелось. Инициативу проявил он.

Предложение руки и сердца состоялось в Париже, у Эйфелевой башни. Александр вручил возлюбленной кольцо, она ответила согласием и тут же поделилась радостной новостью с подписчиками. Романтика в чистом виде.

Теперь молодой муж — в Москве, жена — в Нью-Йорке. Расстояние, которое точно не добавляет лёгкости в и без того непростую ситуацию.

Что в итоге?

История Анфисы Чеховой — это, конечно, не драма и не трагедия. Это честный человеческий опыт, который многие узнают как свой. Чужая страна — даже самая красивая и богатая — не становится домом за три месяца. А иногда не становится никогда.

Самое интересное, что именно такие признания — усталые, искренние, без прикрас — делают знаменитостей ближе к обычным людям. Анфиса сейчас не телеведущая с обложки. Она просто женщина, которая соскучилась по дому.

И это, пожалуй, понятно каждому.