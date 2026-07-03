Как Николай Пирогов опередил всех самых известных докторов своего времени

Российская медицина давно стала одной из самых передовых в мире. Косвенным признаком этого можно считать огромное количество иностранцев, которые желают учиться именно в отечественных медвузах. Про времена, когда лекарями на Руси были сплошь иноземцы, давно никто не вспоминает. С XIX века они уже и сами выстраиваются в очередь на обучение и прежде всего к величайшему доктору – Николаю Пирогову.

Мастерство этого человека столь велико, что совершенно изменило всю мировую хирургию. Особенно военно-полевую медицину. Он настолько творчески подходил к своему делу, что просто опережал всех самых известных докторов своего времени. В результате, когда решил поучиться у французских коллег, то выяснилось – они все работают по его методам.

Родился Николай Иванович Пирогов 13 (25) ноября 1810 года в Москве. Отец, Иван Иванович, был казначеем в военном ведомстве и, очень хорошим. А потому дела шли неплохо, карьерный рост позволял отлично содержать супругу Марию Ивановну и всю семью в достатке. А она была немаленькой – 14 детей. Правда, до взрослого возраста дожили только шестеро, Николай был самым младшим.

Родители оказались дружными и любящими. А еще хлебосольными – в их доме всегда было много гостей. Это обстоятельство сыграет определяющую роль в жизни Николая Пирогова. Именно слушая рассказы докторов из числа гостей, расспрашивая их, он еще в детстве решит: либо как отец станет военным, либо врачом. Эти же друзья родителей и помогут в трудную минуту.

А она наступила, когда Николаю не было и 14 лет. Вначале удар нанес старший брат Петр, который проиграл в карты гигантскую сумму и пробил серьезную брешь в семейном бюджете. Следом выяснилось, что на службе у Ивана Ивановича обнаружилась крупная недостача денег. Как человек кристальной честности он возместил ее из собственных средств.

Учить детей в частных пансионах денег больше не было, их всех перевели на домашнее обучение. Вот тут и помогли друзья семьи. Коля Пирогов был необычайно одаренным — это давно уже заметил известнейший врач, профессор Московского университета Ефрем Мухин. Он стал заниматься с ним индивидуально, а вскоре рекомендовал к поступлению на медицинский факультет. Николай успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен. В 14 лет!

В университете молодой Пирогов был в числе первых по успеваемости, а когда закончил его, то был направлен в Юрьевский профессорский институт в Дерпте. Это учебное заведение готовило профессоров для российских вузов. Тут он проучился и проработал в местной клинике пять лет, после чего успешно защитил докторскую диссертацию.

Слава о молодом враче к тому моменту пошла уже по всему миру. Еще студентом университета он подрабатывал в анатомическом театре, и это позволило досконально изучить анатомию. Его диссертация по хирургии была переведена на немецкий язык, и вскоре после защиты Пирогов был приглашен в Германию. Там он многому научился у немецких врачей.

Известность и умения позволяли рассчитывать на кафедру в Москве. Все были уверены, что Пирогов ее и займет, но досталась она некому человеку с хорошими связями. Тогда Пирогов возвращается в Дерпт и возглавляет там клинику.

Слух о чудесном докторе распространился быстро. Он проводит операции, которые позволяют избегать ампутации конечностей, удаляет опухоли. А когда сделал нос местному безносому цирюльнику, то и вовсе стал восприниматься как волшебник. Таким образом, Пирогов стоял у истоков пластической хирургии.

В эти годы произошел изумительный случай. Пирогову много рассказывали о французских хирургах, слава о которых шла по всей Европе. Он несколько раз просился во Францию, чтобы изучить их опыт, но долгое время получал отказ. А когда наконец разрешили, то помчался к самому знаменитому профессору Вельпо. И застал его за изучением собственной монографии «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Выяснилось, что французы прославились, применяя метод Пирогова!

В 1841 году Николай Иванович все же получает кафедру, но уже в Санкт-Петербурге. Ее он будет возглавлять десять лет, а заодно создаст первую в России хирургическую клинику. В 1846 году в мире был изобретен эфирный наркоз, а в 1847 году Пирогов и его друг Федор Иноземцев уже применяют его на практике. Когда предложили параллельно возглавить еще и завод хирургических инструментов, то немедленно соглашается – многие современные инструменты были созданы им.

Успехи доктора были столь очевидны, что вскоре сбылась мечта Пирогова – император утвердил учреждение первого в мире Анатомического института. Разработав операционные методы, он решил испытать их на практике и для этого попросился на Кавказ, где шла война.

Когда же началась Крымская война, то Николай Иванович немедленно едет в Севастополь. Он добился зачисления в действующую армию, его назначают главным хирургом Севастополя. Тут Пирогов впервые применяет для лечения гипсовую повязку, что позволяет переломанным конечностям срастаться правильно.

Вводит совершенно новую форму медицинской помощи – институт сестер милосердия. Да, привычные нам медсестры появились благодаря ему. Опыт, полученный в Крымскую войну, оказался столь огромным, что Николая Пирогова по праву считают основоположником военно-медицинской хирургии.

После Крымской войны Пирогов впал в немилость – уж очень откровенно, без стеснений рассказал новому императору Александру II о бездарности высшего российского военного начальства. Николай Иванович вынужден был покинуть Военно-медицинскую академию и был назначен попечителем Одесского и Киевского учебных округов. При попытке провести реформы снова вызвал недовольство начальства.

Пирогов жил в своем имении Вишня, на некоторое время выезжал в Германию, чем снова навлек на себя гнев российских властей. Спас от смерти и вылечил героя Италии Джузеппе Гарибальди. А его у нас считали «революционером» только за то, что сражался за объединение своей страны. И, как известно, преуспел в этом.

Но когда началась русско-турецкая война 1877-1878 годов, то император снова попросил Пирогова возглавить медицинскую службу действующей армии. Тот согласился при условии, что никто не будет к нему лезть и мешать. И снова результат был блестящим. На этот раз Александр II не поскупился – Пирогов стал кавалером ордена Белого орла, получил табакерку с бриллиантами и портретом императора.

В мае 1881 года в России широко отметили 50-летие научной деятельности Пирогова. Но к этому моменту он был уже неизлечимо болен и 23 ноября (5 декабря) того же года скончался в своем имении Вишня в Виннице. Похоронили Николая Пирогова в склепе, предварительно забальзамировав методом, который он сам придумал накануне своей кончины.