Сергей Образцов: как сын железнодорожника и учительницы стал повелителем кукол

5 июля исполнилось 125 лет со дня рождения народного артиста СССР — знаменитого режиссера театра кукол, сценариста, актера Сергея Образцова. Он обладатель множества отечественных и зарубежных наград, а его спектакль «Необыкновенный концерт даже попал в книгу Гиннеса по количеству посмотревших зрителей во всем мире. MIR24.TV вспоминает интересные факты из жизни юбиляра.

Судьбоносная Бибабошка

У Сергея Образцова был удивительно гармоничный жизненный путь, несмотря на время, в которое он родился. 22 июня по старому стилю в 1901 году у железнодорожника Владимира Николаевича Образцова и его жены, учительницы русского языка и литературы, Анны Ивановны появился первенец, которого назвали Сергеем. Семья тогда жила в Медведкове. Сейчас это один из районов Москвы, а до 1960 года одноименная деревня считалась пригородом.

Отец вел свою родословную от представителей купечества из Николаева, но выбрал собственный путь. Уехал на берега Невы и окончил там Петербургский институт инженеров транспорта. Служил инженером в техническом управлении Александровской железной дороги, после революции начал преподавать. После революции стал академиком, был награжден во время войны Сталинской премией и отдал полученные деньги на строительство военного самолета, который назвали «Ртищевский железнодорожник. Сергей Образцов признавался, что только во время празднования 100-летнего юбилея отца в МИИТ, он понял, каким крупным ученым тот был.

Мать была из семьи столбовой дворянки и немца. Рано осиротев, она оказалась под покровительством графини Шереметевой. Благодаря этому девушка окончила Институт благородных девиц. И смогла потом открыть свою гимназию в Сокольниках. Сергей, став взрослым, вспоминал, что мать даже водила его к своей покровительнице на аудиенцию.

Когда Сергею было 4 года, в семье родился еще один сын — Борис. Мальчики в детстве были очень дружны, вместе выхаживали раненых птиц и животных. Младший из братьев впоследствии стал зоологом и трудился на биологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Дети росли в атмосфере культа науки и искусства, а также в них воспитывали уважение не только к другим людям, но и ко всем живым существам, к природе. Кстати, именно мама подарила маленькому Сереже японскую куколку Бибабо, которую надевают на руку. Она так полюбилась ребенку, что он не расставался с Бибабошкой — так он ее прозвал, — даже на прогулках, развлекая маленькими импровизациями не только себя, но и прохожих. Тогда даже никто не мог предположить, что куклы станут делом всей жизни будущей мировой знаменитости — Сергея Образцова.

«Куклы никогда не были для меня самоцелью. Если на маленькие кукольные плечи нельзя положить ту же почетную ношу, ту же обязанность быть действительно нужными людям, какая лежит на плечах большого искусства, тогда я не хочу ни писать о куклах, ни заниматься этим искусством, потому что в таком случае оно превращается либо в детскую забаву, либо в эстетское оригинальничанье взрослых, — писал он в своей книге «Моя профессия.

Из художников — в режиссеры

Так как в семье детей готовили к серьезному образованию, Сергея отдали сначала в реальное училище Константина Воскресенского. После его окончания юноша стал учиться во «Вхутемасе — Высших художественно-театральных мастерских (именно так после революции переименовали Школу живописи, ваяния и зодчества). Вначале он стал студентом живописного, а чуть позже — графического факультета. Ему посчастливилось постигать мастерство у таких мэтров, как Абрам Ефимович Архипов и Владимир Андреевич Фаворский.

Но и этого одаренному юноше показалось мало. Вскоре его приняли в студию Московского художественного театра. И его уже заметили на сцене Музыкального театра имени народного артиста Республики Владимира Ивановича Немировича-Данченко и 2-го МХАТа. А вот мастерству владения куклами на сцене и режиссуре кукольного театра нигде в то время не обучали. Да и самостоятельного кукольного театра как такового еще не существовало.

«Профессия моя определилась не сразу. По образованию я художник, а до того, как стать руководителем театра кукол, я был в течение четырнадцати лет актером сперва музыкального, а потом драматического театра. Я буду говорить и об этом, потому что ощущаю искусство цельно, и сходство творческих процессов между отдельными видами искусства мне кажется не менее важным, чем их отличие. А именно о творческих процессах, о «кухне искусства мне и хочется рассказать в этой книге. О своем личном опыте и о неизбежных для всякого режиссера, актера или художника обобщениях этого опыта, которые постепенно становятся законами, непреложными, может быть, только для него самого, — признается в книге «Моя профессия Сергей Образцов.

Карьера Сергея Образцова началась с эстрады. В искусстве 20-х годов ХХ века после революции была широко распространена сатирическая тема — в живописи, поэзии, даже в балете, не говоря про театральные и эстрадные постановки. И взрослый сценический путь Образцова начался именно с эстрадного жанра пародий — «романсов с куклами. Сейчас бы его «Хабанеру, «Налей бокал и «Минуточку назвали бы хитами. «Хабанера особенно нравилась Иосифу Сталину. Существует байка, что однажды опоздав на представления и не увидев на сцене Образцова, Сталин потребовал исполнить полюбившийся романс на бис.

Поэтому совсем неудивительно, что когда в 1931 году решили организовать Центральный театр кукол, именно молодому Сергею Образцову предложили стать его руководителем. Первые спектакли «Джим и доллар, «Пузан, «Каштанка, «Гусенок люди смотрели с большим интересом.

Однако рекордсменом стал, конечно, «Необыкновенный концерт с куклой-конферансье Эдуардом Апломбовым в главной роли. Его посмотрело по всему миру столько зрителей, что спектакль оказался в списке рекордов книги Гиннеса.

Сказочные часы

В 1970 году театр кукол наконец-то обрел постоянно большое помещение на Садовой-Самотечной улице. Пройти мимо и не обратить внимания на него невозможно, потому что фасад украшают самые необычные часы в Москве. В полдень и в полночь механизм разыгрывает настоящий спектакль. Вместо цифр на циферблате двенадцать домиков, дверцы которых открываются и выпускают наружу фигурки сказочных персонажей. Действо происходит под мелодию песенки Никиты Богословского «Во саду ли, в огороде. Каждый час открывается только одно окошко по очереди — это была идея самого Сергея Образцова. Ее воплотили скульпторы Дмитрий Шаховской и Павел Шимес, а схему механизма разработал Вениамин Кальмансон.

Когда Сергея Николаевича Образцова не стало в 1992 году, одному из самых больших театров кукол в мире заслуженно присвоили имя его создателя. На Новодевичьем кладбище могилу известного режиссера узнать можно издалека. Вместо надгробия — огромная рука с круглой головкой куколки-перчатки бибабо.

«Кукольный театр — весь ненастоящий. Сама кукла уже потому, что она не человек, а его изображение, иносказательна. А ведь познавать действительность можно и нужно не только средствами показа настоящего, возможного, но и средствами иносказания, то есть предельного обобщения. Недаром один из современнейших поэтов своего времени, Владимир Маяковский, так часто говорил языком иносказания. И недаром в наши дни люди зачитываются «Маленьким принцем Экзюпери и булгаковским «Мастером и Маргаритой. Думаю, что в этом и нужно искать одну из причин современного расцвета театра кукол, — рассуждает Сергей Образцов в «Моей профессии.

Театр кукол имени Сергея Образцова продолжает жить, и в этом году он тоже юбиляр — прошло уже 95 лет после его создания. Но куклы так же юны и задорны, потому что время над ними не властно. В отличие от людей.