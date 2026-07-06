Револий Суслов: как сын второго человека в СССР сумел прожить по своим правилам

В советской истории было немало семей, чьи имена гремели на всю страну. Дети вождей и партийных бонз — небожители, чьи имена были у всех на слуху, чьи похождения становились предметом пересудов. Но были и другие. Те, кто, имея доступ к вершинам власти, предпочитал оставаться в тени. Сын Михаила Суслова — главного идеолога КПСС, человека, которого называли «серым кардиналом» и «главным цензором» страны, — стал именно таким. Его жизнь — это пример того, как можно быть сыном всемогущего отца и при этом оставаться практически незаметным.

Воспитание в «казарменной» скромности

Револий Михайлович Суслов родился в 1929 году. Имя ему выбрали не случайно — Револий, производное от слова «революция». Так родители, а точнее, отец, задавали идеологический вектор. Мать, Елизавета Александровна, была врачом, кандидатом медицинских наук и директором Московского стоматологического института. Казалось бы, сын такого отца должен был расти в атмосфере вседозволенности и роскоши. Однако реальность оказалась иной. Воспитание Револия было спартанским. Сам Суслов-старший слыл аскетом: ходил в одном и том же пальто и галошах много лет. Он не баловал детей и пристально следил за школьными успехами сына.

Главный парадокс биографии

Отец Револия, будучи одним из самых влиятельных людей в стране, совершенно не готовил его к высоким постам. Как утверждает известный публицист и биограф Рой Медведев, «серый кардинал» вообще, казалось, не заботился о карьере сына и дочери Майи. Может быть, именно поэтому они оба не пошли по стопам своего отца и пробивали себе дорогу сами. Майя Суслова стала доктором исторических наук, а Револий после школы поступил в Московский энергетический институт.

Карьера в тени отца: КГБ и «почтовый ящик»

После получения диплома Револий Суслов поступил на службу в Комитет государственной безопасности СССР. Там он достиг определенных успехов и вышел в отставку в звании генерал-майора. Позже он был прикомандирован к Министерству радиопромышленности. В последние 15 лет службы Револий Михайлович занимал должность руководителя Центрального НИИ радиоэлектронных систем. Это был так называемый «почтовый ящик» — засекреченный оборонный институт. Интересно, что его отец никогда не имел никаких научных степеней и званий. Револий же занимался серьезной научной деятельностью, о которой, по понятным причинам, известно немного. Сам Револий Суслов не афишировал свою работу. Как и его отец, он предпочитал оставаться в тени.

Скромность как образ жизни

Несмотря на высокое положение и генеральское звание, Револий Суслов всегда оставался человеком скромным и непритязательным в быту. Он проживал в обычном доме для рядовых сотрудников центрального аппарата партии. Однажды у него поинтересовались, почему он не перебирается на престижную улицу Щусева, где в то время обосновались, например, дочь Леонида Брежнева Галина и ее супруг. Суслов-младший ответил: не видит в этом никакого смысла, так как рано или поздно оттуда придется съезжать.

«Зачем лишние хлопоты» — добавил он.

Жена Револия, Ольга Васильевна, также отличалась скромностью. Она работала главным редактором журнала «Советское фото». По словам историка Николая Зеньковича, в семье царил лад, несмотря на то, что супруги воспитали четверых детей. Тайный меломан Револий Суслов имел и страстное увлечение — музыку. Он был заядлым меломаном и собирал редкие оркестровые записи. В его коллекции были произведения Поля Мориа, Рэя Кониффа, Джеймса Ласта. Уважал Суслов-младший и британскую рок-группу «The Beatles». Уникальные грампластинки ливерпульской четверки, выпущенные в Англии еще в 1960-х, тоже имелись в его собрании. Но и это увлечение он не афишировал. Как и всё в его жизни.

Заключение

Револий Суслов — фигура удивительная. Сын человека, которого боялись миллионы, главного идеолога и цензора страны, он не стал «золотым мальчиком» и не пытался использовать отцовское влияние. Он пошел своим путем — техническим, а не партийным. Служил в КГБ, руководил засекреченным НИИ, стал генералом, но при этом жил скромно, как рядовой сотрудник. И собирал пластинки «Битлз» — музыку, которая в те годы была для советской номенклатуры, мягко говоря, не самой идеологически выдержанной. Он не стремился к славе и не искал публичности. Возможно, именно так — незаметно, но с достоинством — и должен жить сын «серого кардинала». Скромность, доставшаяся от отца, стала его главной чертой. И, пожалуй, главным достижением. В мире, где дети высокопоставленных родителей часто стремились урвать кусок пожирнее, Револий Суслов выбрал иное: жить по своим правилам, оставаясь в тени великого отца.