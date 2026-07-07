«Летом можно на лавочке спать»: почему актер стал бомжом

Петербургский актёр Дмитрий Пиличев остался без крыши над головой. Скитаясь по чужим углам, Дмитрий продолжает упорно трудиться на ниве киноиндустрии. Артист сыграл одну из ролей в сериале «Великолепная пятёрка», который выйдет в прокат этим летом. Также Пиличев известен по проектам «Наш спецназ», «Собор», «Подкидыш», «Консультант» и других. В этом году состоялся дебют артиста на театральной сцене, он занят в Санкт – Петербургском театре драмы и трагикомедии «АртелЬ СПБ». Корреспондент «МК» встретил бездомного артиста на Витебском вокзале, где он отдыхал - все имущество поместилось в небольшой рюкзак.

© Д. Пиличев (справа) на съемках «Великолепной пятёрки» // МК

- Дмитрий, что с вами произошло?!

- В дом под Всеволожском я вбухал много сил, времени, денег. Моя вторая половина вложила в наше жилище свою однокомнатную квартиру, а я вносил в этот «прекрасный» как мне казалось дом каждый рубль, который зарабатывал на съёмках. Когда я сделал последний взнос, проложив дорожку от забора до крылечка, которая обошлась в 500 тысяч целковых, мы с Яной поссорились, и она меня выставила за порог в чём стоял. Наш небольшой особняк был записан на мою Яну, поэтому делить его никто не стал. Брак мы не регистрировали, она не хотела. С женщиной, да ещё и с любимой, пусть даже в прошлом, судиться - последнее дело, поэтому исков никаких я не подавал.

- Как справляетесь?

- Летом можно и в парке на лавочке спать, если с вокзала «попросят». Квартиру снять для меня дорого, а хостелы сейчас практически все забиты. Все деньги я пускаю на лечение. В летнюю пору многие знакомые уезжают в отпуска, так я то с собачками остаюсь за временное жильё, то чьим – то огородом занимаюсь, но постоянно мотаюсь на съёмки и кастинги. Дом построить я, скорее всего, уже не осилю, но на операцию почти накопил. Трат много, а съёмок мало. Спасибо друзьям и коллегам они меня не бросают. Игорь Колосов (актер, занятый в разных сериалах — прим. Авт.) с женой Татьяной трепетно обо мне заботятся. Мы с Игорем вместе снимаемся в кино, он оказался не только крутым партнёром на площадке, но и настоящим другом!

- А зимой что делаете?

- Охраняю коттеджный посёлок. У нас там вахта, мне досталась охрана в зимнее время, чему я очень рад. (смеётся прим. Авт).

- А что за операция вам предстоит?

- Несколько лет тому назад, я упал на работе с крыши. Перенёс тяжёлую операцию на позвоночнике, после которой еле оправился. Яна меня в больнице даже не навестила. Она мечтала о моей звёздной карьере, о «красной» дорожке по которой будет идти с мужем под руку. Подумав о том, что я никогда не смогу ходить, а уж тем более на кинофестивалях (ведь мне советовали о карьере актёра забыть), она, наверное, испугалась, и двери нашего дома для меня закрылись навсегда. Но как видите я восстановился. Сейчас регулярно хожу на ЛФК, занимаюсь на брусьях. Держу форму и фигуру для съёмок, очень хочу ещё сыграть героя.

- Дмитрий, а внешне вы не стали похожи на бомжа?

- Ну, бомж – это не тот, который лазит по помойкам, а человек, который не имеет в данный момент определённого места жительства. При любых обстоятельствах я всегда – с иголочки! Это прежде всего характер человека — то, как он выглядит. Меня папа с детства учил быть опрятным, а главное должна быть всегда чистая обувь! Поэтому, ботинки у меня начищены, рубашки наглажены. В кофре, вон видите, костюм лежит, за собой вместе с рюкзаком таскаю, иногда сдаю в прачечную.

- Какие ближайшие планы?

- Я занимаюсь с детишками - будущими артистами. Надеюсь, кто - то из них станет актёром. Готовим большую постановку к Новому году. А пока я разучиваю новую роль здесь, на Витебском вокзале, где спокойно и тихо.