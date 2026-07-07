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«Летом можно на лавочке спать»: известный актёр стал бомжом

Московский Комсомолец

Петербургский актёр Дмитрий Пиличев остался без крыши над головой. Скитаясь по чужим углам, Дмитрий продолжает упорно трудиться на ниве киноиндустрии. Артист сыграл одну из ролей в сериале «Великолепная пятёрка», который выйдет в прокат этим летом. Также Пиличев известен по проектам «Наш спецназ», «Собор», «Подкидыш», «Консультант» и других. В этом году состоялся дебют артиста на театральной сцене, он занят в Санкт – Петербургском театре драмы и трагикомедии «АртелЬ СПБ». Корреспондент «МК» встретил бездомного артиста на Витебском вокзале, где он отдыхал - все имущество поместилось в небольшой рюкзак.

«Летом можно на лавочке спать»: почему актер стал бомжом
© Д. Пиличев (справа) на съемках «Великолепной пятёрки» // МК

- Дмитрий, что с вами произошло?! 

- В дом под Всеволожском я вбухал много сил, времени, денег. Моя вторая половина вложила в наше жилище свою однокомнатную квартиру, а я вносил в этот «прекрасный» как мне казалось дом каждый рубль, который зарабатывал на съёмках. Когда я сделал последний взнос, проложив дорожку от забора до крылечка, которая обошлась в 500 тысяч целковых, мы с Яной поссорились, и она меня выставила за порог в чём стоял. Наш небольшой особняк был записан на мою Яну, поэтому делить его никто не стал. Брак мы не регистрировали, она не хотела. С женщиной, да ещё и с любимой, пусть даже в прошлом, судиться - последнее дело, поэтому исков никаких я не подавал.

- Как справляетесь?

- Летом можно и в парке на лавочке спать, если с вокзала «попросят». Квартиру снять для меня дорого, а хостелы сейчас практически все забиты. Все деньги я пускаю на лечение. В летнюю пору многие знакомые уезжают в отпуска, так я то с собачками остаюсь за временное жильё, то чьим – то огородом занимаюсь, но постоянно мотаюсь на съёмки и кастинги. Дом построить я, скорее всего, уже не осилю, но на операцию почти накопил. Трат много, а съёмок мало. Спасибо друзьям и коллегам они меня не бросают. Игорь Колосов (актер, занятый в разных сериалах — прим. Авт.) с женой Татьяной трепетно обо мне заботятся. Мы с Игорем вместе снимаемся в кино, он оказался не только крутым партнёром на площадке, но и настоящим другом!

- А зимой что делаете?

- Охраняю коттеджный посёлок. У нас там вахта, мне досталась охрана в зимнее время, чему я очень рад. (смеётся прим. Авт).

- А что за операция вам предстоит? 

- Несколько лет тому назад, я упал на работе с крыши. Перенёс тяжёлую операцию на позвоночнике, после которой еле оправился. Яна меня в больнице даже не навестила. Она мечтала о моей звёздной карьере, о «красной» дорожке по которой будет идти с мужем под руку. Подумав о том, что я никогда не смогу ходить, а уж тем более на кинофестивалях (ведь мне советовали о карьере актёра забыть), она, наверное, испугалась, и двери нашего дома для меня закрылись навсегда. Но как видите я восстановился. Сейчас регулярно хожу на ЛФК, занимаюсь на брусьях. Держу форму и фигуру для съёмок, очень хочу ещё сыграть героя. 

- Дмитрий, а внешне вы не стали похожи на бомжа?

- Ну, бомж – это не тот, который лазит по помойкам, а человек, который не имеет в данный момент определённого места жительства. При любых обстоятельствах я всегда – с иголочки! Это прежде всего характер человека — то, как он выглядит. Меня папа с детства учил быть опрятным, а главное должна быть всегда чистая обувь! Поэтому, ботинки у меня начищены, рубашки наглажены. В кофре, вон видите, костюм лежит, за собой вместе с рюкзаком таскаю, иногда сдаю в прачечную. 

- Какие ближайшие планы?

- Я занимаюсь с детишками - будущими артистами. Надеюсь, кто - то из них станет актёром. Готовим большую постановку к Новому году. А пока я разучиваю новую роль здесь, на Витебском вокзале, где спокойно и тихо.