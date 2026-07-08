Есть ли жизнь на пенсии? Рассказывает легендарный телеведущий Николай Дроздов

Николай Дроздов перебрался из квартиры в Москве в загородный дом. Известный телеведущий рассказал о том, как чувствует себя после всех проблем со здоровьем.

20 июня ведущему программы «В мире животных» Николаю Николаевичу исполнилось 89 лет! Последние годы в Сети было очень много тревожных новостей о самочувствии звезды ТВ, однако сам ученый-зоолог на здоровье не жалуется.

Сейчас он на пенсии и все свободное время посвящает любимой жене, детям, внукам. Близкие часто съезжаются в загородный дом, чтобы повидаться с легендарным ведущим, который, к слову, все еще бодр и свеж. Несмотря на преклонный возраст мужчина не отлынивает от повседневных дел, а по утрам делает зарядку.

«Мы с моей Татьяной уже без малого полвека вместе. У нас хоть и небольшой загородный дом, но уютный. Загородом по-другому дышится, не как в столице… Здесь всегда дела найдутся. Вот у меня есть небольшой садик, где я люблю возиться. Деревья сам там сажал, сейчас у меня дивные яблоньки. А весной деревца отцвели, теперь ждем плодов. Радуют нас и цветочки, которые Танюша посадила на участке. Днем я обязательно занимаюсь скандинавской ходьбой, хожу по поселку со своими палками. Делаю и зарядку, разминаюсь не только утром. Есть у меня несколько обязательных упражнений, в том числе надуваю ртом шары, чтобы тренировать легкие. Это мне медики прописали после травмы, которая случилась несколько лет назад», — поделился Дроздов.

Загородный дом Николая Николаевича находится в Калужской области, недалеко от города Балабаново.

В свою очередь супруга телеведущего Татьяна Петровна то и дело приглядывает за мужем. Она следит за его здоровьем и питанием, иногда контролирует тренировки, чтобы благоверный случайно ничего не травмировал.

«Моя Танечка — мой Ангел хранитель. Таня меня кормит с соблюдением режима питания, она вкусно готовит, но не всегда я могу все блюда съесть. При этом ей кажется. что я хожу голодный. Жена строго за мной следит, чтобы я не переутомлялся. Еще хочет, чтобы загородом я только отдыхал, однако не могу забросить свою работу. С утра всегда занимаюсь университетскими делами, пишу лекции. Под пение птиц хорошо думается. Так что пока вся семья проснется, я многое успеваю. Да и делаю все размеренно, никогда никуда не надо торопиться. Недаром существует пословица — поспешишь людей насмешишь. Там, где мы должны быть обязательно будем», — высказался Дроздов в разговоре с журналистами.

Кстати, Николай Николаевич уверен, что во многом хорошо чувствует себя благодаря строгому режиму. Пенсионер укладывается спать в одно время, а встает обычно с восходом солнца. Якобы за столько лет жизни уже выработалась привычка.

«Встаю я по обыкновению в пять утра. Я же биолог, а потому точно знаю, что ложиться спать нужно с закатом солнца, а вставать с восходом. Это такой закон природы. Да и вообще я птица ранняя, такая привычка у меня с детства, а если быть точным, то даже с младенчества. Меня мама утром родила, она сама мне об этом рассказывала. Моя любимая мамочка Надежда Павловна была очень красивой женщиной, она работала доктором. Ее уже тридцать с лишним лет нет с нами, но в мой день рождения мы с членами семьи ее еще и еще раз вспоминали. Ведь день рождения — это прежде всего для меня день благодарности своим родителям», — подытожил зоолог.

Напомним, в последнее время многие пользователи Сети были обеспокоены состоянием легендарного телеведущего. Так, в 2023 году мужчина неудачно упал и сломал семь ребер. Позже врачи диагностировали у него онкологию, но, к счастью, рак удалось победить.