«Пуговицы не тереть!» Саранский фонарщик возрождает старинную традицию

Красивая традиция белорусского Бреста, где фонарщик зажигает по вечерам керосиновые фонари на улицах, ожила в Саранске. В столице Мордовии решили взять на вооружение опыт города-побратима. Как и брестский "хранитель фонарей", его саранский коллега – сотрудник муниципального предприятия "Горсвет" Андрей Степанов - быстро стал местной "звездой". Каждый раз он разыгрывает для прохожих маленькое представление: рассказывает интересные подробности из истории города, читает Экзюпери, Блока и собственные стихи, а детям загадывает загадки.

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Стилизованные под старину фонари с национальной символикой – мордовской восьмиконечной звездочкой – появились на Соборной площади этим летом. Идею воплотили в жизнь в местном Научно-исследовательском институте источников света (НИИИС) им. Лодыгина. Зажигает необычные светильники фонарщик в старинной униформе. Пока это происходит раз в неделю – по субботам. Летние сумерки садятся поздно: на бульваре перед главным храмом города – собором святого праведного воина Феодора Ушакова – ритуал зажжения фонарей начинается ровно в 20 часов 30 минут.

- Ну что, начнем! – улыбается собравшимся Андрей Степанов. - Эти фонарики – не просто свет, а тепло ваших сердец. Это надежда, которую мы дарим друг другу, – тем, кому хуже, чем нам. Спасибо за то, что помогаете возрождать забытые традиции. Пусть в ваших сердцах зажигаются огоньки надежды, добра и любви!

Его слова тонут в аплодисментах. Шествуя вслед за ним от фонаря к фонарю, люди затаив дыхание слушают рассказ о Фонарщике из "Маленького принца", а знаменитые блоковские строки (да, те самые – "Ночь, улица, фонарь, аптека…") подхватывают хором.

"Спасибо! Вы – чудо!" – восторженно ахают дамы.

А ребятишки спешат сделать с ним фото на память. Улыбчивый фонарщик никому не отказывает:

"Только уговор – пуговицы не тереть!"

Как рассказал "РГ" Андрей Степанов, мини-сценарии на каждый вечер он готовит сам.

- Почему выбор пал на меня? По образованию я – учитель русского языка и литературы, в свое время окончил филфак, пишу стихи – о вечном и на злобу дня, - поделился он. - Поначалу, конечно, очень волновался: когда я первый раз пришел зажигать фонари – было это в начале июня - мое появление стало полной неожиданностью для всех. И лишь когда раздались аплодисменты, понял – получилось!

Возрождение старинной традиции стало подарком к 385-летию Саранска. С тех пор полюбоваться на красивую церемонию на площадь стекаются толпы зрителей. После того, как зажгутся керосиновые фонари у собора, включается свет на всех улицах города.

- Люди приходят сюда получать эмоции. Не просят ли автографы? Да нет, что вы: я же обычный человек, и это просто моя работа – но с творческой "изюминкой", - улыбается собеседник. - У меня и сменщик есть на всякий случай. Кстати, на днях мы получили зимний вариант униформы. Так что зажигать фонари будем в любую погоду. Разумеется, время церемонии будет меняться - в зависимости от светового дня.

Фото: Российская газета