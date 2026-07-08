Зачем 11-летняя американка Смит написала письмо генсеку КПСС Андропову

Когда между державами не работают каналы общения, а дипломаты не могут достичь взаимопонимания, растопить лед в отношениях может простое детское письмо в адрес лидера одной из держав. История 11-летней Саманты Смит из небольшого американского городка - лучший тому пример.

Назначение на должность Генерального секретаря ЦК КПСС председателя КГБ СССР Юрия Андропова в ноябре 1982 года очень широко освещалось в западной прессе. Но авторы преподносили это событие в крайне негативном ключе, подчеркивая, что новый советский лидер якобы является угрозой для мира. Именно один из таких заголовков попал на глаза маленькой Саманте.

- Если этого Андропова все так боятся, то почему не напишут ему письмо и не спросят, собирается ли он начинать войну? - спросила она у мамы. - Ну вот и напиши сама, - ответила мать, даже не подозревая, что своими словами подтолкнула дочь к историческому событию.

Через пару дней письмо, запечатанное в конверт, уже было на почте.

"Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну?" - спросила Саманта Андропова.

Через полгода в апреле 1983 года выдержку из этого письма опубликовала газета "Правда". И совершенно случайно эта статья попала на глаза советскому лидеру, который в тот момент находился на лечении в Центральной клинической больнице. В ответном письме Андропов написал, что Советский Союз "никогда - никогда! - не применит ядерное оружие первым ни против какой страны... Мы хотим мира" и пригласил девочку посетить СССР.

Когда ответное послание пришло в США, Саманта сражу же стала звездой телеэкранов. Ее приглашали на американское телевидение, звонили репортеры из стран капиталистического лагеря и коммунистического блока. Законодательное собрание ее родного штата Мэн даже вручило девочке благодарность.

И вот уже 7 июля 1983 года самолет с Самантой и ее родителями приземлился в Шереметьево. В Советском Союзе она провела всего две недели, посетила Москву, Ленинград и детский лагерь "Артек" в Крыму.

Для Соединенных Штатов эта поездка стала настоящим культурным шоком. Впервые на американском телевидении показали не парады на Красной площади, которая, к слову, очень понравилась Саманте, или съезды КПСС, а жизнь советских детей.

На кадрах архивной видеохроники видно, как улыбающаяся девочка играет вместе со своими советскими сверстниками, поет и танцует.

"Они такие же, как мы", - написала она в своей книге. "Иногда по вечерам мы говорили о войне и мире, но это казалось лишним, потому что все хорошо относились к Америке и уж, конечно, не хотели никакой войны", - продолжает Саманта.

Книга маленькой Саманты о поездке в СССР написана простым детским языком. В ней она не только повествует, куда ездила и с кем встречалась, но и рассказывает о том, что ей понравилось. В Москве, например, ей настолько полюбись котлеты "по-киевски", "что до самого отъезда я заказывала "по-киевски" каждый раз, когда это блюдо было в меню" гостиницы, в которой она остановилась.

Почти половину книги она посвятила отдыху в "Артеке". Купание в море, праздник "Нептуна", ночные перешептывания с девочками, которые жили вместе с ней в одной палате, - обычные детские вещи, которые тем не менее запали в душу Саманте.

Именно благодаря этой девочке в мире появилось понятие "детской дипломатии", а ее слова перед посадкой в самолет "будем жить!" стали вздохом облегчения для всего мира.

После возвращения в США она стала постоянным гостем на телевидении, где рассказывала о своей поездке и жизни детей в Советском Союзе. В качестве корреспондента телеканал "Дисней" она даже брала интервью у бывшего вице-президента администрации Джимми Картера и кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Уолтера Мондейла.

В августе 1985 года Саманта вместе со своим отцом погибла в авиакатастрофе. А в октябре того же года ее мать Джейн основала фонд имени дочери, который занимался организацией школьных обменов между США и СССР, а впоследствии и России. Летом 1986 года в детский лагерь в штате Мэн приехали 20 советских школьников, которые три недели жили вместе со своими американскими сверстниками. Столько же одноклассников Саманты тогда побывали в "Артеке".

Память о Саманте живет до сих пор. Ведь тогда маленькой девочке с ее, казалось бы, наивным вопросом к маме удалось то, чего у взрослых сделать не получалось.