Как Илья Любимов прошел путь от бандита до идеального мужа Екатерины Вилковой

Когда смотришь на 49-летнего Илью Любимова, который с достоинством несет на своих плечах мантию Воланда на сцене МХТ или нежно держит за руку свою супругу Екатерину Вилкову на светских мероприятиях, в голову не приходит ничего дурного. Солидный, фактурный, брутальный мужчина — казалось бы, подарок судьбы для любой женщины...

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Москва, 90-е и «волчья стая»

Если бы Екатерина знала его историю двадцатилетней давности, возможно, она бы семь раз подумала, прежде чем записывать его номер в телефон как «отец Илья». А может, именно это спасло их обоих. Потому что за плечами этого красавца-актера — не просто роли бандитов в кино, а реальная жизнь, балансирующая на грани тюрьмы и летального исхода.

Илья родился в центре столицы, в интеллигентной семье. Мама — работник Госплана, папа — инженер-физик. Казалось, мальчику прямая дорога в престижный вуз, но судьба распорядилась иначе. С детства он обладал характером, который позже сам назовет «волчьим».

Уже в 11 лет он не играл во дворе, а зарабатывал: клеил объявления, таскал тяжести как грузчик, крутился на сцене как монтировщик. При этом учился блестяще — школу осилил экстерном, а в 16 с ходу поступил в ГИТИС к самому Петру Фоменко. Казалось бы, вот она, дорога к славе. Но Москва 90-х накрыла его с головой.

Позже Любимов не раз признавался, что мог бы стать персонажем криминальных новостей. Запрещенные вещества, азартные игры, кражи денег у родителей, постоянные приводы в полицию. Он виртуозно уходил от реальных сроков, но сам признает: его спасали лишь хитроумные адвокаты, превращавшие тюремные статьи в «условку». В те годы он искренне верил, что мир держится на хаосе и законах стаи. Но природа брала свое, и внутри себя он чувствовал, что разрушается.

Случайная фотосессия и бородатый чудак

Перелом случился в 30 лет. Любимов пришел к вере, крестился в Казанском соборе и кардинально завязал с прошлым. Никаких вечеринок, пустых связей и «дури». Он начал служить в храме и искать такую же верующую девушку.

В 2010 году его друг организовал фотосессию на морозе. Илья приехал «просто так, по делам» и увидел хрупкую 25-летнюю актрису Екатерину Вилкову. Она стояла на холоде в легком платье с поросенком на руках (да, это была та самая странная работа). Он смотрел на нее неотрывно, а она думала:

«Какой-то бородатый мужик в непонятной одежде пялится! Как глупо выгляжу!».

Тогда они разошлись. Но судьба — дама с чувством юмора. Уже на Пасху в храме Христа Спасителя она снова наткнулась на того самого «чудика» в толпе прихожан.

Для Любимова это стало знаком свыше: «Вот она».

Свидание вслепую и строгий запрет

Но ухаживания этого мужчины трудно назвать стандартными. Никаких ресторанов или ковров из цветов. Только разговоры: о вере, о душе, о жизни. Екатерина, привыкшая к мужскому вниманию, была в замешательстве. Она записала его в контактах как «отец Илья», так и не поняв, это флирт или духовная исповедь.

А когда отношения начали набирать обороты, Любимов поставил условие, от которого у многих звездных коллег округлились бы глаза: год без секса до свадьбы. Это был не каприз, а наказ его духовника. И они выдержали этот год. Двенадцать месяцев душевных разговоров, проверки чувств и отсутствия физической близости.

«Секрет нашего счастья — в своеобразном чувстве юмора, — смеется сегодня Вилкова. — Мы обожаем разыгрывать друг друга. Он циничный, но мне это помогает».

Дети, названные в честь святых, и слухи о разводе

В 2011 году они обвенчались. А дальше — классический сценарий счастья: дочка Павла (в честь святой исповедницы), следом сын Петр (в честь апостола). Казалось бы, идиллия. Но у этой пары всё не как у людей. Илья взял на себя быт и воспитание Петра, Екатерина «курирует» дочку. Причем Вилкова с улыбкой признается, что ни разу не проверяла дневники детей — те настолько самостоятельные, что сами нанимают репетиторов.

Конечно, когда люди так закрыты, слухи приходят сами. В конце 2024 года папарацци сфотографировали Вилкову с режиссером Андреем Джунковским.

Объятия, ручки — соцсети взорвались: «Неужели брак рухнул?».

Но Екатерина шикарно разрядила обстановку. Она выложила видео, где лежит в кровати с каким-то мужчиной и серьезным голосом говорит:

«Тут какой-то мужик. Мужу только не рассказывай».

А потом, не выдержав, улыбнулась:

«Самый крутой мужик!».

Это был, конечно же, Илья.

Главный секрет их семьи

Сейчас у них десятки проектов. Она выпускает сериалы и собирает украшения, он блистает в роли Воланда. Но самое ценное не на экранах. На вопрос детей «Кого вы любите больше?» они отвечают без тени сомнения:

«Я люблю твою маму», «А я — твоего папу».

И только потом идут дети.

Илья говорит жестко:

«Проблема мужчин — зацикленность на себе. Мой принцип — чтобы жена была счастливая».

И это работает. Из бывшего вора и наркомана, стоявшего на краю пропасти, он превратился в самого верного мужа российского шоу-бизнеса. Говорят, от судьбы не уйдешь. Но иногда нужно просто вовремя прийти в церковь на Пасху, чтобы встретить ту самую женщину с поросенком.