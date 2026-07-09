Василий Васильев: почему один из создателей танка Т-34 сбежал в Канаду

Т-34 — самый массовый советский танк, признанный символом Великой Отечественной войны. Но мало кто знает, что имя одного из создателей боевой машины — инженера-механика Василия Васильева — в советское время не упоминалось. Попав в плен к немцам, а позднее будучи освобожден, конструктор предпочёл не возвращаться на родину.

«Начало русского танкостроения»

Уроженец Киева, Василий Васильев после окончания ФЗУ поступил на Харьковский паровозостроительный завод, где прошёл путь от слесаря-сборщика до дипломированного инженера-конструктора. С середины 1930-х годов он участвовал в разработке танков в Конструкторском бюро Т2К под началом главного конструктора Афанасия Фирсова (впоследствии расстрелянного). Как вспоминал Василий Никитич, именно при Фирсове были заложены «основы для создания Т-34, его первичный технический облик, основные боевые характеристики». Речь идёт об опытной модели А-20 (БТ-20), решения которой после доработки другими коллективами претворились в тот Т-34, который стал известен всему миру.

Хотя роль самого Васильева была скромной и в основном касалась дизельного двигателя В-2, ему довелось поучаствовать и в создании будущего облика танка. В рукописи «Воспоминания о танкостроителях и дизелестроителях» Васильев утверждает, что эта работа фактически стартовала за год до отстранения Фирсова.

«Очень важно то, что на протяжении всего 1935 г. Миша [Михаил Таршинов] и я, урывая свободное (относительно) время от основной работы, с благословения А.О. Фирсова и Н.А. Кучеренко, но без их непосредственного участия, набрасывали уже эскизы и наносили первые линии очертания корпуса танка Т-?*, как мы тогда говорили <…>, — писал Васильев. – Как я думаю, эта маленькая независимая группа с маленькими задачами работы дала маленький толчок в создании того, что теперь считают одним из факторов победы во Второй мировой войне» (цитируется по журналу «Отечественные архивы»).

Васильев считал, что именно харьковские конструкторы «положили начало русскому танкостроению», а созданный на их наработках Т-34 стал «прототипом» для других танкостроителей по всему миру.

Репрессии 1937 года

Репрессии 1937 года, по словам Васильева, вызвали настоящую «фобию» в КБ-190.

«Надо сказать, лично я перенёс эту фобию очень тяжело, спал и прислушивался к звукам приближения "чёрного ворона", так у нас называли в то время автомашину с небольшим, коробочной формы кузовом и с парой людей в штатской одежде, приглашающих вас в вежливой форме следовать за ними», — вспоминал инженер.

В 1941 году Васильев уже занимал в Харькове должность главного конструктора. Он работал на заводе вплоть до октября 1941 года, когда в город вошли немцы. Инженер не смог эвакуироваться в Нижний Тагил вместе с другими сотрудниками из-за тяжёлой производственной травмы.

Плен и эмиграция

По данным биографического словаря «Русские в Северной Америке», Васильев «попал в плен к немцам». В лагере для остарбайтеров, несмотря на высокую квалификацию, нацисты заставили его работать полотёром. Однако положение Васильева облегчало знание немецкого языка, курсы которого в своё время организовал для сотрудников Фирсов, предчувствовавший скорую мировую войну. Помня о репрессиях на заводе в Харькове, в 1945 году, после освобождения, Васильев отказался репатриироваться в Советский Союз.

Поначалу он жил в Бельгии. Зарабатывая на хлеб тяжёлым физическим трудом, бывший конструктор хлопотал о том, чтобы его советский диплом был признан на Западе. В 1951 году Васильев перебрался в Канаду. На авиастроительном заводе Air Canada оценили рационализаторские предложения эмигранта, и он, наконец, вновь вернулся к работе инженером-конструктором.

Бывший харьковчанин работал в компаниях, производивших навигационное оборудование для самолётов ВВС США. Выйдя на пенсию в 1974 году, Васильев ещё 4 года проработал инженером в Air Canada, участвуя в создании пульта управления ракеты-разведчика Drone.

В 2001 году престарелый инженер передал рукопись со своими воспоминаниями российскому консулу в Канаде. Позднее эти материалы были опубликованы, и имя Васильева, долгие годы остававшееся в тени, наконец появилось в анналах истории отечественного танкостроения. Однако на родину он так и не вернулся.

Судьба создателя легендарного танка — это не только история технического гения, но и история человека, который выбрал свободу, но потерял Родину. И, возможно, до конца своих дней он не знал, правильно ли поступил. Но, как говорится, каждый выбирает свою дорогу.