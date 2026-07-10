Дальнобойщица пожаловалась на отношение к ней мужчин

Британка Ханна Робинсон, управляющая 44-тонными фурами, раскрыла, как к ней в профессии относятся мужчины. Об этом пишет Jam Press.

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32-летняя дальнобойщица рассказала, что ей постоянно приходится доказывать свою состоятельность. Мужчины часто предлагают ей сделать за нее сложные маневры или помочь с погрузкой. На это Робинсон всегда отвечает:

«Все нормально, я сама».

Женщина призналась, что на самом деле в реальности мужчины относятся к ней тепло. С более негативной реакцией она столкнулась в интернете. Робинсон пожаловалась, что ее обвиняют в том, будто она выбрала такую работу только ради мужского внимания. Справиться с критикой женщине помогает чувство юмора и внутренняя стойкость.

Робинсон рассказала, что еще в детстве хотела водить большие машины. Тогда она мечтала стать водителем мусоровоза. Сейчас она работает по всей Великобритании и иногда уезжает на контракты в США и Канаду. Робинсон заявила, что обожает посещать новые места, поэтому никакие стереотипы не заставят ее сменить кабину фуры на офис.

Ранее самая молодая таксистка Ирландии, начавшая работать в 19 лет, призвала других женщин осваивать эту профессию из-за ее положительных особенностей. Она подчеркнула, что любит свою работу за гибкий график и возможность общаться с другими людьми.