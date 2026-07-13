Гений и землекоп: правда и вымысел об изобретателе Николе Тесле

Никола Тесла родился 10 июля 1856 года, 170 лет назад, в селе Смилян в Австрийской империи (ныне территория Хорватии) в семье священника сербской православной церкви. С детства он интересовался точными науками и изобретательством. Утверждается, что мальчику настолько хорошо давалась математика, что школьные учителя обвиняли его в списывании.

Тесла вспоминал, что интерес к познанию окружающего мира возник у него в трехлетнем возрасте во время ночных игр с любимым котом Мацаком: поглаживания животного вызвали мерцающие в темноте разряды статического электричества.

В 1873 году юноша тяжело заболел холерой. Чтобы поддержать его, отец, предполагавший, что сын поступит в семинарию, согласился на обучение Николы по инженерному направлению. С 1875 года Никола Тесла обучался в высшем техническом училище в австрийском Граце, а затем отучился год в Пражском университете. Бросив его, он работал инженером-электриком в телеграфной компании в Будапеште, а с 1882 года трудился в Континентальной компании Томаса Эдисона в Париже. По воспоминаниям Теслы, компания отправила молодого инженера ремонтировать систему освещения вокзала в Страсбурге, при пробном запуске которой случились авария и пожар. Работы требовалось завершить в сжатые сроки. Однако обещанной щедрой премии за срочность он не получил и уволился. В те же годы юный гений описал принципы вращающегося электромагнитного поля, лежащего в основе большинства современных электрических машин, занимался разработкой асинхронного двигателя переменного тока.

Американский ученый европейского происхождения

В 1884 году Тесла, посчитав, что не сможет реализовать себя как изобретатель, эмигрировал в США и устроился теперь уже на главное предприятие Эдисона в Нью-Йорке. Чарльз Бэчелор, соратник Эдисона, снабдил Теслу рекомендательным письмом на имя своего босса, где сообщал:

"Я знаю двух великих людей, и вы один из них; другой — этот молодой человек".

Но вскоре между двумя инженерами и изобретателями начались разногласия, Тесла покинул компанию Эдисона и в 1885 году основал собственную, занимавшуюся дуговым электрическим освещением. Дела у нее не задались, да и дуговые лампы начали уступать более практичным лампам накаливания. Дошло до того, что Тесле некоторое время пришлось работать землекопом. Но получение изобретателем патента на термомагнитный двигатель привлекло внимание инвесторов, и с их помощью Тесла организовал лабораторию для продолжения исследований, став пионером в области создания многофазных генераторов и двигателей. В 1888–1891 годах он получил основные патенты на свои разработки в этом направлении.

"Война токов"

В 1888 году некоторые патенты Николы Теслы купил американский изобретатель и промышленник Джордж Вестингауз. Его компания занималась электрическим освещением с помощью переменного тока. Тем же занимался Эдисон, но с помощью систем постоянного тока. Между компаниями началась конкуренция за рынок, прозванная "Войной токов". Одним из преимуществ электросетей переменного тока была возможность создавать длинные линии электропередач, не требующих строительства множества небольших электростанций. Вестингауз воспользовался этим и взялся электрифицировать населенные пункты с невысокой плотностью застройки. К тому же сколотивший на изобретениях для транспорта состояние промышленник мог себе позволить агрессивно демпинговать, зачастую продавая свои генераторы ниже себестоимости.

В ответ Эдисон занялся черным пиаром, убеждая потенциальных покупателей, что переменный ток смертельно опасен. К примеру, при поддержке его компании газеты постоянно освещали случаи ударов электромонтеров током. Пиком пропаганды стало лоббирование использования переменного тока для казни приговоренных к смерти преступников — считалось, что это гуманнее виселицы. Первый человек был казнен на электрическом стуле в 1890 году. Для этого, как утверждается, сподвижники Эдисона приобрели подержанный генератор фирмы Вестингауза.

Чтобы переубедить общественность, Никола Тесла провел демонстрацию безопасности переменного тока при определенных условиях. В 1891 году в аудитории Колумбийского университета в Нью-Йорке он пропустил через собственное тело ток высокой частоты напряжением в сотни тысяч вольт, который вырабатывал изобретенный им повышающий трансформатор, известный сегодня как катушка Теслы. Эксцентричного ученого окружили эффектные электрические разряды, однако ток проходил по поверхности тела, не воздействуя на органы.

Затем компания Вестингауза выиграла у фирмы Эдисона тендер на обустройство электрического освещения Всемирной выставки 1893 года, проходившей в Чикаго. В 1896 году заработала крупная гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде. Линия передач тянулась на десятки километров и питала город Буффало. В этой системе большинство патентов принадлежали Тесле. В результате на оборудование переменного тока перешла и компания Эдисона, а в Соединенных Штатах и во всем мире начала складываться инфраструктура производства и передачи электроэнергии современного образца.

Электричество как будущее цивилизации

В 1900 году журнал The Century Magazine публикует статью Теслы "Проблема увеличения человеческой энергии", переходящую в философское эссе. Там он не только описал свои разработки, но и поделился видением о мире будущего, где электричество играет главную роль. Вместо получения электричества на угольных электростанциях он предлагал шире использовать энергию воды, ветра, Солнца, тепла Земли. Тесла предсказал, что в войнах будущего сражаться будут телеуправляемые или самостоятельные механизмы. Человечество ученый рассматривал как механическую систему.

"Три возможных решения великой задачи увеличения человеческой энергии выражаются тремя словами: пища, мир и труд", — писал он.

Также изобретатель рассказал о практических опытах по беспроводной передаче электроэнергии на расстояние, возлагая на способ большие надежды и предсказывая, что такая глобальная система заменит проводные электросети. Он считал, что система, состоящая из нескольких десятков передатчиков по всему миру, позволит обмениваться информацией и даже изображениями с помощью портативных приборов.

На следующий год Тесла при поддержке финансиста Джона Моргана начал строительство на Лонг-Айленде в 60 км от Нью-Йорка экспериментальной установки подобной системы — лаборатории с 57-метровой башней. Однако вскоре финансирование по различным причинам прекратилось, а идея универсальной беспроводной сети осталась нереализованной. Тесла переключился на другие разработки, а башня была снесена в 1917 году.

Патенты и жизнь в одиночестве

Можно считать, что устройства, в основе которых лежат изобретения Николы Теслы, сделали окружающий мир таким, каким мы его знаем сегодня. Помимо работ в области многофазного переменного тока, гениальный изобретатель вел разработки по беспроводной передаче сигналов, опередив в этом Александра Попова и Гульельмо Маркони, создал радиоуправляемые движущиеся механизмы (например, модель судна). За свою жизнь Никола Тесла оформил более 300 патентов на изобретения в США и других странах. Некоторые из его патентов — способы беспроводной передачи электроэнергии и создания изоляторов, система радиоуправления движущимися объектами — в 1897–1901 годах были зарегистрированы в России. Последний из американских патентов зарегистрирован в 1927 году. В документе описывается летательный аппарат вертикального взлета и посадки с инновационной силовой установкой.

Изобретения принесли ученому известность и многочисленные награды, но не деньги. Свои дни он доживал в одиночестве в нью-йоркском отеле, который оплачивала компания Westinghouse (ее основатель скончался еще в 1914 году). Никола Тесла ушел из жизни в ночь с 7 на 8 января 1943 года в возрасте 86 лет из-за обострения хронического воспаления легких.

Как при жизни, так и после смерти имя изобретателя окутывали многочисленные легенды. В 1952 году записи Теслы были перевезены из номера отеля, где он жил, в Белград и впоследствии стали частью музея его имени, однако многие рукописи могли бесследно исчезнуть. Их возможное содержание продолжает будоражить интерес исследователей. Среди приписываемых Тесле работ — и "лучи смерти", поражающие сгустком энергии на огромном расстоянии, и аппарат для фотографирования мыслей, и опыты с телепортацией.