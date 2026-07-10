Он изобрел XX век: исполнилось 170 лет со дня рождения Николы Теслы

Имя Никола Тесла и гений - для многих синонимы. В этом сербском инженере и изобретателе, родившемся 10 июля 1876 года, сочеталось именно то, что у большинства людей ассоциируется с гениальностью. Поражающие воображение и опередившие свое время идеи и то, что называют чудачеством гения. Пожалуй, трудно вспомнить еще такого изобретателя, вокруг которого было столько таинственности и загадок. Достаточно сказать, что вскоре после смерти Теслы ФБР конфисковало все его документы и научные записи. Позже часть этих материалов была передана семье, но некоторые так и остались засекреченными.

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С именем Теслы связано немало мифов и легенд. Например, что еще в 1931 году он якобы продемонстрировал действующий прототип электромобиля, движущегося без традиционных источников тока. Увы, реальных свидетельств существования этого электроавтомобиля не существует.

Еще более захватывающая история связана с другим, прямо скажем, фантастическим изобретением. Якобы ученый создал генератор, который извлекает энергию прямо из воздуха. А результатам этих опытов стали, ни много ни мало, "последствия Тунгусского метеорита". Кто-то утверждает, что незадолго до этого события Тесла искал подробные карты Сибири. А в одной из недавно найденных рукописей он даже признается, что катастрофа была вызвана его опытами. Правда, подлинность рукописи не доказана. Словом, Тесла, говоря современным языком, был хорошим имиджмейкером, поддерживая и сейчас интерес к своей персоне.

Почему называют Теслу "человеком, который изобрел XX век", Леонардо да Винчи в электротехнике? Что реально им создано? Ученому принадлежит более 700 изобретений, многие из которых были реализованы. Среди них на первом месте, конечно, системы переменного тока и связанная с ними знаменитая "Война токов" между Теслой другим великим изобретателем Томасом Эдисоном.

Напомним, что первая прорывная идея Теслы связана с созданием асинхронного двигателя на переменном токе. Она была настолько революционна, что над ее автором посмеивались.

В поисках работы Тесла отправился в США и был принят в фирму Эдисона. Тот дал задание усовершенствовать генератор постоянного тока, пообещав премию в 50 тысяч долларов. Когда новичок справился и потребовал деньги, босс отказал со словами: "Вы слишком плохо понимаете американский юмор".

Так дороги гениев разошлись, а вскоре отношения приняли новый оборот. Дело в том, что Тесла не оставил свою идею о двигателе на переменном токе. Она заинтересовала предпринимателя Джорджа Вестингауза, который разглядел огромный потенциал переменного тока. Главное, что, в отличие от постоянного, переменный ток позволял передавать электричество на большие расстояния без множества подстанций и с минимальными потерями.

Тесла и Вестингауз вошли в историю как люди, изменившие индустрию электричества

В 1888 году Вестингауз приобрел патенты Теслы на системы переменного тока, заплатив ему 1 миллион долларов. Это дало Тесле финансовую стабильность и возможность заняться разработкой генераторов, трансформаторов и электродвигателей на переменном токе.

Вот тут и разразилась "Война токов", борьба за доминирование в энергоснабжении США. Ее объявил Томас Эдисон, который сражался за применение постоянного тока, ведь это было одной из основ его бизнеса. Эдисон организовал целую кампанию, чтобы всячески дискредитировать разработки Теслы. За сражением следила вся Америка. Но Эдисон на сей раз проиграл. Демонстрацией этого поражения и триумфа Теслы стал пуск первой в мире крупной гидроэлектростанции на переменном токе у Ниагарского водопада. Этот успех утвердил переменный ток как стандарт мировой электроэнергетики, а Тесла и Вестингауз вошли в историю как люди, изменившие индустрию электричества.

Задолго до появления интернета Тесла говорил о всемирной системе связи, доступной каждому.

Но успешные изобретения в сфере электричества были только частью гениальности Теслы. Ученый экспериментировал с высокочастотными токами, создал "катушку Теслы", разработал принципы радиосвязи и дистанционного управления. Его радиоуправляемое судно стало прообразом современных беспилотников. Он мечтал о мире, где энергия передается по воздуху, а информация - мгновенно и без границ. Задолго до появления интернета Тесла говорил о всемирной системе связи, доступной каждому.

В 1901 году он начал строительство башни Ворденклиф - грандиозного проекта по беспроводной передаче энергии через ионосферу, верхний слой атмосферы. Он надеялся не только снабжать города электричеством, но и объединить весь мир сетью мгновенной связи. Но финансирование прекратили, башню разобрали, а сам Тесла оказался в одиночестве.

После 1905 года его положение начало ухудшаться, закончился договор с Вестингаузом, и Тесла потерял основной источник дохода. Его новые проекты не приносили прибыли: многие идеи опережали свое время, а инвесторы теряли к нему интерес.

Тесла имел странные привычки считать шаги при ходьбе, не наступать на трещины на тротуаре, совершать разные действия по три раза

Никола Тесла был настоящим трудоголиком, утверждал, что спит не более двух часов в сутки, отдавая все время научным исследованиям. В молодости он мог работать по 20 часов в день без перерыва, проводя эксперименты в своей лаборатории.

Среди многих чудачества Теслы современники, в частности, называли боязнь микробов, ведь он мыл руки до 20 раз в день и избегал рукопожатий. А еще имел странные привычки считать шаги при ходьбе, не наступать на трещины на тротуаре, совершать разные действия по три раза, так был одержим числом 3.

В отличие от Томаса Эдисона, ставшего миллионером на своих разработках, Тесла, как, впрочем, и большинство изобретателей заканчивал свою жизнь в глубокой бедности. Он снимал комнату в отеле и зачастую не мог оплачивать счета. Интерес к нему угас, а современник уже воспринимали его скорее как эксцентричного изобретателя, чем как ключевую фигуру в науке.

Хотя не все его замыслы были реализованы, влияние Теслы ощущается до сих пор - в каждой электростанции, в каждом радиопередатчике и беспроводном зарядном устройстве. Его имя присвоили единице измерения магнитной индукции - "тесла". Ученый стал героем книг, фильмов и видеоигр, а его образ сегодня для многих символизирует связь гениальности и одиночества.