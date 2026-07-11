Как сложилась жизнь «самой красивой девочки на планете»

Ей было всего пять лет, когда весь мир решил, что она самая красивая девочка на планете. Француженка Тилан Блондо получила этот титул раньше, чем научилась читать, и с тех пор живет с ярлыком, к которому никогда не стремилась. Она стала успешной моделью и монетизировала свою красоту. Но обратной стороной успеха стала сексуализация с очень ранних лет. Сегодня психологи все чаще говорят: подобное признание в детстве — не столько подарок, сколько испытание, последствия которого можно прочувствовать спустя годы. Чем опасно делать кумира из своего ребенка — разбиралась «Лента.ру».

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Захантить в четыре года

История о том, как Тилан Блондо попала в модный бизнес, похожа на сказку. Когда ей было три года, она гуляла с матерью по Елисейским полям в Париже — это один из главных модных центров французской столицы, где расположены люксовые бутики. Там они якобы совершенно случайно встретили агента легендарного модельера Жан-Поля Готье, который предложил маленькой Блондо поучаствовать в показе культового дизайнера.

Это было странное и неожиданное предложение, ведь тогда девочка вообще не думала о карьере модели и, естественно, не работала ни с какими модными агентствами.

«Мама сказала: «Нет, она не в агентстве, она не может этого сделать». Но Жан-Поль Готье настаивал: «Она должна быть там завтра». И мама решила: почему бы и нет?», – Тилан Блондо.

Так в возрасте четырех лет Тилан дебютировала на показе Готье на Неделе моды в Париже. Модель признавалась, что не запомнила свой первый выход на подиум, зато ее карьера пошла в гору: она начала сотрудничать с такими всемирно известными брендами, как Dolce & Gabbana и Hugo Boss.

На самом деле история успеха Тилан Блондо началась не без предпосылок: она родилась в семье, тесно связанной с миром моды и спорта. Ее мать Вероника Лубри работала модельером и телеведущей, а отец Патрик Блондо сделал карьеру в профессиональном футболе и стал чемпионом Франции в составе «Монако» (команда княжества Монако принимает участие во французском турнире). Тилан в детстве тоже занималась футболом.

В 2006 году, когда Блондо было пять лет, Vogue Enfants (детское приложение французской версии журнала Vogue) признал ее «самой красивой девочкой в мире». С этого момента она мгновенно стала знаменитостью планетарного масштаба, а ее фотографии с показов и фотосессий завирусились во всех мировых соцсетях.

«Десятилетний секс-символ»

К 2011 году Блондо, которой только-только исполнилось десять лет, уже считалась восходящей звездой модельного бизнеса. Однажды ее пригласили на очередную съемку для выпуска французского Vogue, который тогда курировал американский модельер Том Форд.

Но фотосессия неожиданно вызвала бурное недовольство в обществе. Дело в том, что десятилетней девочке предложили образы, которые скорее подошли бы моделям вдвое старше. К тому же позы юной манекенщицы выглядели явно сексуализированными.

Модель запечатлели в стилистике, типичной для взрослых глянцевых фотосессий: ей нанесли вычурный макияж с красной помадой, сделали яркий маникюр и одели в откровенные платья. Часть кадров была снята в интерьере, декорированном под спальню, с леопардовым принтом и звериными шкурами.

Журналисты иронично называли ее «десятилетним секс-символом» и сравнивали с молодой Брижит Бардо

Скандал вышел далеко за пределы модной индустрии и границы Франции: журналы и правозащитники обвинили Vogue в неуместной сексуализации ребенка. Резонанс оказался настолько велик, что дошел до британского правительства. Тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поручил провести независимое исследование того, как сексуализированные образы детей в рекламе, моде и музыкальных клипах влияют на их психику.

Депутат от британской Лейбористской партии Хелен Гудман назвала публикацию этих фотографий в Vogue «постыдной и совершенно безответственной», добавив, что редакция издания «опустилась до самого дна». Такого же мнения придерживалась британская организация «Союз матерей».

«Фотосессии, вынуждающие десятилетнюю девочку наносить откровенный макияж, носить шаткие каблуки и наряжаться в платье с вырезом до самой талии, лишают Блондо права быть обычным ребенком», — из заявления «Союза матерей»

Мать девочки Вероника Лубри не видела в фотосессии ничего странного, но когда вокруг снимков разгорелась широкая общественная дискуссия, решила закрыть фан-страницы, посвященные дочери. Позже Лубри объяснила, что прежде всего хотела защитить ребенка от последствий скандала и лишнего внимания.

«В этой фотографии меня шокирует только одно: колье, которое на ней надето. Оно стоит три миллиона евро», — иронизировала Лубри в разговорах с репортерами.

«Нет, я просто человек»

Сейчас Тилан Блондо 25 лет, и в сводку новостей она попадает довольно редко. Но в начале июля 2026 года «самая красивая девочка мира» снова оказалась в центре внимания — теперь уже по случаю своей свадьбы в Париже. Журналисты удивлялись, как сильно она изменилась — совсем перестала быть похожей на ту миловидную девочку.

Вот уже 20 лет Блондо преследует статус «самой красивой девочки в мире». Она признавалась, что в детстве даже не осознавала, насколько пристально за ней следит публика. Впрочем, опыт взросления в центре внимания она оценивает скорее положительно: «На самом деле это не так уж сложно… Если тебя окружают хорошие люди, то жизнь будет отличной».

Блондо также подчеркивала, что не хочет, чтобы этот титул определял ее. Она не раз говорила, что устала от этого титула и хотела бы, чтобы ее оценивали по ее делам, а не по внешности. Еще она не любит соответствовать чужим ожиданиям — например, девушка отказывалась от показов, если для этого от нее требовалось похудеть.

«Даже сегодня люди говорят: "Ты самая красивая девушка", а я отвечаю: "Нет, я просто человек"», — Тилан Блондо

Знаменитость предпочитает не рассказывать о том, какой ценой ей далась ранняя слава. В 2018 году британское издание The Telegraph спросило у 17-летней Блондо ее мнение о скандальной съемке для Vogue, но, по всей видимости, ей запретили говорить на эту тему, поэтому она быстро перевела разговор на другую тему.

Блондо также не стала публично комментировать решение издательского дома Condé Nast, которому принадлежит Vogue, отказаться от сотрудничества с моделями младше 18 лет.

Специалисты отмечают, что ранняя слава неминуемо оставляет следы в психике человека. Давление, критика и не всегда здоровое внимание, с которыми сталкиваются юные инфлюэнсеры, могут стать источником сильного стресса.

А это, как показывает недавнее исследование о психологическом развитии «кидфлюэнсинга», способно аукнуться и во взрослой жизни: задержками в развитии, проблемами с сердцем, диабетом, зависимостями и депрессией.

Горе от красоты

Детский психолог Саша Холл проанализировала феномен «самой красивой девочки в мире» и пришла к неутешительным выводам. Она рассказала, что высокая оценка внешности на самом деле может сыграть злую шутку с ребенком, чья психика еще не сформирована.

Холл объясняет: пока ребенок растет и формирует представление о себе, чрезмерное внимание к какой-либо одной черте его характера или внешности может повлиять на то, как он будет воспринимать себя во взрослом возрасте. Может дойти до того, что ребенок будет делать все, чтобы заботиться только о своей привлекательности, так как именно за это его любят окружающие.

«Когда взрослые навешивают на детей четкие ярлыки, особенно ярлыки, связанные с внешностью, это может сузить понимание ребенком собственной ценности. Если девочка постоянно слышит, что она самая красивая в мире, она может усвоить мысль, что ее ценность определяется прежде всего тем, как она выглядит», — Саша Холл, психолог

Аналогичного мнения придерживается и психиатр Сумитра Датта. По ее наблюдениям, дети довольно часто становятся жертвами индустрии моды. Всему виной — завышенные стандарты внешности, которые они довольно рано усваивают. Искаженное представление о собственной ценности еще больше усугубляется в подростковом возрасте.

«Повышенное внимание к отсутствию идеального, "отретушированного" тела может привести подростков к усилению тревожности и беспокойства, связанных с образом тела, расстройствам пищевого поведения, клинической депрессии и трудностям адаптации к обычным жизненным стрессам», — предупреждает Датта.

Тилан Блондо сумела превратить внимание к своей внешности в успешную модельную карьеру, но ее случай — скорее исключение из правила. Для других детей подобный опыт может иметь менее благоприятные последствия: когда самооценка ребенка слишком рано начинает строиться вокруг внешности и успеха, это может привести к неуверенности в себе и к ментальным проблемам.

Так случилось, например, с актрисой Мэри-Кейт Олсен, которая впервые появилась на экранах в возрасте девяти месяцев. Годами она вела публичную борьбу с анорексией — на виду у всех, кто совсем недавно восхищался ее карьерой. А актриса Дрю Бэрримор, ставшая звездой в раннем детстве, с девяти лет пила алкоголь и большую часть юности провела в борьбе с зависимостью.