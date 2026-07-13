Женщина внезапно нашла генетическую «сестру» и подарила ей жизнь

Новокузнечанка стала донором костного мозга и подарила жизнь незнакомой пациентке.

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Как сообщает Минздрав Кузбасса, Светлана Тищенко из Новокузнецка стала донором костного мозга – это уже девятая история, когда житель Кузбасса после вступления в Федеральный регистр смог внести вклад в спасение жизни.

У Светланы редкий генотип. Свой шанс она получила спустя три года после вступления в Регистр. В феврале ей позвонили из Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России и сообщили о генетическом совпадении с пациенткой, нуждающейся в трансплантации. Процедуру назначили на день рождения Светланы.

– Это было настоящее чудо. Я дарю не просто клетки – я дарю жизнь. Теперь у меня появилась "генетическая" сестра", – отметила женщина.

Чем больше людей в регистре, тем больше шансов на выздоровление у пациентов с заболеваниями крови.