Женщина похудела на 32 килограмма ради сына и стала бодибилдершей

Жительница города Болтон, Великобритания, Линдси Келли рассказала, как в 45 лет похудела и увлеклась бодибилдингом. Ее историей делится Daily Mirror.

По словам Келли, раньше она вела пассивный образ жизни: заказывала еду с доставкой, много пила и часто лежала на диване. Однако в январе 2024 года она устала от этого и решила измениться ради сына.

«Хотела стать для него примером и показать, чего можно добиться», — объяснила британка.

Женщина наняла персонального тренера, стала ходить в зал и питаться пять раз в день. Рацион Келли почти не менялся изо дня в день: овсянка с йогуртом, курица с рисом, роллы с курицей, фарш с картофелем и овощами, а также хлеб с арахисовой пастой. Благодаря здоровым привычкам ей удалось похудеть на 32 килограмма.

В процессе похудения Келли даже смогла найти новую страсть — бодибилдинг. Сейчас она активно участвует в различных соревнованиях и поддерживает форму.

Келли рассказала, что встает в четыре утра, 40 минут делает кардио натощак, а после идет на работу пешком. 12-часовой рабочий день она завершает силовой тренировкой в зале.

«Поначалу было мучительно, но через пару недель втягиваешься, и это становится привычкой, — призналась она. — Сейчас мне это даже нравится — я ценю структуру и дисциплину, но это приходит только со временем».

Ранее сообщалось, что 101-летняя бодибилдерша из Испании раскрыла секрет долголетия. Причинами долгой жизни она назвала постоянную активность и силовые упражнения, которым она уделяет по два часа каждый день.