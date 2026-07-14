Александр Зайцев: почему создатель автомата Калашникова получил не славу, а забвение

Михаил Калашников — имя, которое знает весь мир. Создатель самого массового автомата в истории человечества, Герой Социалистического Труда, Герой России, генерал-лейтенант. Но за каждым громким именем, как правило, стоят другие — те, кто остался в тени. В случае с АК-47 это прежде всего Александр Алексеевич Зайцев. Без него легендарного автомата могло бы и не быть. А мог бы быть совсем другой.

© Кадр из фильма "Калашников"

Фронтовик из Коврова

Александр Зайцев родился 12 января 1924 года в деревне Ямново Ковровского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. Шестеро детей, ранняя смерть отца, мать, поднимавшая их в одиночку. В 1939 году он поступил в Ковровский механический техникум, а в начале 1943-го получил диплом по специальности «ремонт и обслуживание путевых и строительных машин».

Ему дали бронь и направили в Карелию, в железнодорожные мастерские Кандалакши. Но Зайцев рвался на фронт. Вместе с однокурсниками он подал прошение о зачислении в армию. И добился своего.

Всю оставшуюся войну он провёл в Заполярье. Служил радистом, ходил в разведку, зимой на лыжах преодолевал сотни километров по снежной пустыне. Трижды был ранен, трижды возвращался в строй после госпиталей. А 9 мая 1945 года война для него не закончилась — Зайцева отправили на Дальний Восток, бить Квантунскую армию.

Демобилизовался он только весной 1946-го. Двадцатидвухлетний фронтовик, прошедший две войны, вернулся в родной Ковров.

Встреча, изменившая историю оружия

Весной 1946 года Зайцев поступил на работу в отдел главного конструктора Ковровского оружейно-пулемётного завода. А через полгода сюда направили человека, с которым его имя окажется связанным навсегда — Михаила Калашникова.

Калашникова командировали на завод, чтобы изготовить опытные образцы его автомата под патрон 7,62 мм и подготовить их к полигонным испытаниям. Первые результаты руководство не впечатлили: испытания сочли неудовлетворительными, возникли сомнения, стоит ли вообще пытаться усовершенствовать автомат. Судьба проекта буквально висела на волоске.

И всё же дали шанс. В помощь Калашникову создали группу конструкторов и технологов. Руководителем по рекомендации главного конструктора назначили Александра Зайцева.

Так началась работа, о которой до недавнего времени знали лишь узкие специалисты да жители Коврова.

Не просто помощник — соавтор

Зайцев стал не просто помощником, а техническим руководителем работ и ближайшим соавтором Калашникова. Впоследствии он вспоминал, что Михаил Тимофеевич из-за недостатка времени сомневался в успехе. Но Зайцеву удалось склонить коллегу к основательной переработке уже существующего образца.

И здесь начинается самое интересное. Калашников, при всём уважении к его гению, не был профессиональным инженером-конструктором. Он создавал макеты, делал наброски, но не умел работать в качестве чертёжника. Основная нагрузка по проектированию, расчётам и техническому воплощению легла на плечи Зайцева.

Именно он составил подавляющее большинство чертежей. Именно он, обладая глубокими инженерными знаниями, которых не было у Калашникова, убедил того не просто модернизировать, а кардинально переработать конструкцию. Фактически, тот самый облик АК-47, который мы знаем, был рождён в этом творческом союзе. Зайцев «нарисовал» автомат, проделав огромный труд по отработке технической документации и подготовке его к производству.

Работали круглосуточно, с завода уходили только в баню. В 1947 году автомат победил в конкурсных испытаниях. В 1948-м прошли испытания на полигоне в Ижевске, и оружие получило утверждение на серию. В 1949 году АК-47 был принят на вооружение Советской Армии.

«Несерьёзная» фамилия

Дальше начинается самое драматичное. Создатели оружия подали списки на представление к государственной награде. В документах значились и Калашников, и Зайцев. Более того, изначально оружие планировалось назвать «автомат Калашникова-Зайцева».

Однако Сталинскую премию получил только один человек — Михаил Калашников. Имя Зайцева в наградных документах отсутствовало. Его заслуги долгое время не афишировались даже коллегами.

Почему? Существует версия, которую подтверждают воспоминания зятя Зайцева: чиновник, утверждавший наградные списки, счёл фамилию «Зайцев» «несерьёзной». «Вот "калаш" — это да! А "зайцев"? Ну какой автомат может называться "зайцев"?» — примерно так, по рассказам, рассуждал бюрократ. Фамилия показалась ему недостаточно грозной для оружия. Вариант «автомат Калашникова-Зайцева» тоже отвергли.

Зайцева попросту вычеркнули из истории. Как вспоминала его дочь Елена Баранова, судьбу отца решила «несерьёзная фамилия».

Сам Михаил Калашников, к слову, не раз говорил:

«Наше оружие будет называться АКЗ — автомат Калашникова—Зайцева».

В своей первой книге воспоминаний «Записки конструктора-оружейника» он назвал главным своим помощником в тот период конструктора Сашу Зайцева. Но это было потом, когда имя Калашникова уже гремело на весь мир.

Что было дальше

Несмотря на отсутствие премии и всесоюзной славы, Александр Зайцев продолжил плодотворную работу в Коврове. В 1967 году он возглавил Специальное конструкторское бюро Ковровского механического завода и руководил им более двадцати лет — до 1988 года.

Среди его разработок — пусковая установка в системе «Туча», система запуска дымовых завес для бронетанковой техники, устройство «Фара» для установки на пулемёт. Он был талантливым инженером, создававшим оружие, которое защищало страну. Но имя его так и осталось неизвестным широкой публике.

Умер Александр Алексеевич Зайцев 29 марта 1994 года.

Восстановление справедливости

Лишь спустя десятилетия историческая справедливость начала восстанавливаться. На здании в Коврове висит памятная доска, где значится: «Активное участие в разработке окончательного варианта АК-47 приняли конструкторы ПКБ Александр Зайцев и Василий Соловьев».

Однако в многочисленных документальных фильмах, посвящённых созданию АК-47, до сих пор ни слова не говорится о Коврове и о людях, которые фактически сделали автомат. Сами ковровчане доподлинно знают, где, как и с кем работал над своим оружием сержант Михаил Калашников. Но для остального мира АК-47 остаётся детищем одного человека.

Справедливости ради стоит сказать: Калашников никогда не отрицал вклада Зайцева. Он сам говорил о нём как о соавторе. Но система, в которой имя одного становилось символом, а имена других — неудобной правдой, сделала своё дело.

Вместо послесловия

История Александра Зайцева — это история человека, который мог бы стоять рядом с Калашниковым на всех памятниках и в учебниках. Фронтовик, прошедший две войны, трижды раненый, он вернулся к мирной жизни и сделал оружие, которое спасло тысячи жизней советских солдат. И получил за это не славу, а забвение.

Почему о нём никто не знает? Потому что у него была «не та» фамилия. Потому что решение принимал чиновник, которому показалось, что «Зайцев» звучит недостаточно грозно. Потому что так устроена любая бюрократическая машина — она возводит на пьедестал одного и стирает в пыль других.

Но теперь, когда мы знаем эту историю, имя Александра Зайцева перестаёт быть тайной за семью печатями. Он был не просто помощником — он был создателем. И АК-47, по справедливости, должен был называться АКЗ. Но даже без этого названия его вклад в историю мирового оружия остаётся неоспоримым. И теперь — известным.