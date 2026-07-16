Любовь и беда Георгия Юматова и Музы Крепкогорской

Георгий Юматов и Муза Крепкогорская считались одной из самых крепких пар. Людмила Гладунко часто бывала у них в гостях и утверждает, что актер обожал супругу. При этом со стороны они казались странной четой, потому что были совершенными противоположностями: актер отличался замкнутостью, а его жена, наоборот, являлась примером жизнелюбия, легкости и открытости.

Юматов, вероятно, жалел, что у них с Крепкогорской не было детей.

"Муза по молодости совершила ошибку, которая не позволила ей в дальнейшем иметь детей. Но это не помешало им с Жорой прожить долгую счастливую жизнь, обожая друг друга", - отметила Гладунко.

По ее мнению, именно Муза была главой семьи. Она задавала тон, любила быть в центре внимания, кокетничать, но об изменах и речи не шло.

"Муза и Жора - это единое целое, и разорвать их было немыслимо. Никто бы не смог. К тому же Муза, на мой взгляд, была не способна на тайные любовные отношения. Она отличалась невероятной откровенностью - сразу бы все рассказала", - отрезала подруга семьи.

Также она развеяла слух, что Муза ревновала Георгия к успеху в кино, ведь ей доставались только эпизоды.

Гладунко прокомментировала и события того вечера, когда Георгий Юматов пристрелил дворника.

"У него не выдержали нер­вы. Он так любил свою собаку Фросю, так горевал, когда ее не стало. Я не видела большую любовь человека к собаке, как у Жоры к Фросе... Они ее вдвоем хоронили, потом поминали, и вроде дворник сказал, что "лучше бы немцы выиграли в войне". А Юматов воевал, у него много боевых наград... Не сдержался... В общем, тяжелая история", - поведала приятельница пары.

После того инцидента здоровье Юматова пошатнулось. Он сидел в СИЗО, что негативно сказалось и на психике, и на самочувствии, передает "Мир новостей".