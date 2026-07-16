«Что хочу, то и делаю»: как знаменитый телеведущий наслаждается жизнью

Знаменитый диктор и телеведущий Евгений Кочергин проводит лето в Подмосковье, в окрестностях Софрино. Дачный участок Евгения Александровича местные жители называют образцовым, что заслуженно. Кочергин не высаживает грядок, здесь нет изобилия цветов, зато — прекрасная зона отдыха с современным ландшафтом. В разговоре с корреспондентом «МК» хозяин роскошного участка поделился, как проводит летние вечера.

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- Евгений Александрович, ваш участок славится на всю округу своей ухоженностью и минимализмом. Почему решили обойтись без грядок?

- Поначалу мы с моей женой Ниной Ивановной сажали клубнику и даже картофель, он был прекрасным. Посадочный материал нам привезли из Голландии. За картофелем требовалось не так много ухода, за клубникой больше. За растениями надо ухаживать, поливать их, окучивать. Моя соседка телеведущая Алла Данько основательно занималась садом — огородом. Они c мамой целое лето жили, не выезжая с дачи, землю любили больше, чем я. А у меня не было возможности заниматься огородничеством, на даче я бывал наездами. Поэтому, мы с Ниной Ивановной решили: пусть дача будет для отдыха, для встреч с друзьями.

- Кто занимался ландшафтным дизайном?

- Много лет назад мы с женой ездили на машине по Европе. Проезжали через населённые пункты, маленькие городишки в Германии, Бельгии и других, и я смотрел, насколько эстетичны и гармоничны их участки. Я даже останавливался, чтобы всё детально рассмотреть. Кроме этого, мы с Ниной Ивановной посещали зарубежные блошиные рынки, где приобретали для дома старинные люстры, светильники, красивую посуду и другие предметы, которые привезли для украшения интерьера нашего дома и дачи. Впечатления от путешествий я перенёс на свой участок. Мой газон ровно подстрижен. На участке минимальное количество плодовых деревьев. Во дворе растут ели, сосны. Цветов у меня не очень много, они многолетники, не требующие постоянного ухода. Никакого захламления, только полная ухоженность. Всё эстетично: красивый забор, никаких загородок. Поэтому, людям, которые живут в нашем кооперативе, нравится мой участок. Он даже детям по душе. Один мальчишка маленький, проходящий мимо, маме, говорит: «Мама, вот нельзя ли чтобы и у нас на участке было также!?»

- Возникает желание что-то ещё посадить?

- Сижу отдыхаю, любуюсь, передо мной расстилается большой газон. Думаю, а может быть, здесь посадить то, то, а вот здесь такое-то дерево вырастить, а может вот здесь будет неплохо смотреться куст? Такие фантазии у меня бывают, некоторые осуществляю. Ошибался много раз. Не украшал, а проблем себе наживал. Начинало разрастаться, а потом приходилось убирать.

- Дом у вас тоже красивый, сами проектировали?

- Проект делали профессиональные зодчие. До этого у нас был кирпичный дом, который я проектировал. Построенный в псевдомавританском стиле, он был очень красив, украшал участок. Но, к сожалению, сделали некачественную проводку, он сгорел. На фундаменте, который остался, я построил новый дом. Прежде чем начать строительство я поинтересовался у батюшки, а можно ли строиться на пепелище? — «Можно, — всё плохое сгорело вместе с домом», — ответил священник. Этот дом мне даже больше нравится, чем прежний, он более приспособлен для жизни круглый год. Мои друзья, соседи с которыми я дружу говорят: ох, знали бы себе бы такие дома построили. Дом мой с большими комнатами, лёгкий, светлый, солнечный.

- Дом тоже требует ухода, кто этим занимается?

- Я сам, и зимой, и летом. Всё как хочу так и делаю, а когда кого — то нанимаешь, то сделают что — то не так. Работы много, но мне это в радость. Вечером, уставший после дачных трудов принимаю душ, сажусь около беседки, позволяю себе выпить немножко хорошего коньячка. Слушаю музыку.

- Евгений Александрович, какую музыку вы любите?

- Классическую. Мне нравятся популярные классические мелодии в исполнении эстрадно-симфонических оркестров, джазовые композиции. Наслаждаюсь исполнением Эллы Фитцджеральд, Нэта Кинга Коула, Джулии Ланден и других. Получаю удовольствие.