Правнук Миклухо-Маклая поставил точку в истории, которую начал его великий прадед

17 июля исполняется 180 лет со дня рождения Николая Миклухо-Маклая — выдающегося русского этнографа, антрополога, биолога и путешественника. Русский ученый был первым, кто заявил о том, что все национальности равны. Память о нем хранит Николай Николаевич Миклухо-Маклай-младший, директор Фонда имени Миклухо-Маклая, двоюродный праправнук великого гуманиста.

В 2025 году Николай Миклухо-Маклай вернул аборигенам Берега Маклая 16 черепов, которые изучал его прадед. Полтора столетия эти черепа хранились в музее при Сиднейском университете. О том, как ему удалось это сделать, ученый рассказал в интервью «Вечерней Москве».

— Николай Николаевич, в ходе последней экспедиции вам удалось вернуть черепа папуа-новогвинейцев их потомкам с Берега Маклая. Как вы смогли найти и установить родственников спустя столько времени?

— История действительно удивительная. Миклухо-Маклай собирал черепа вовсе не из праздного интереса. В ту эпоху в науке существовали теории о возможных расовых различиях между европейцами и папуасами, и ему нужны были фактические доказательства. Местные жители настолько доверяли ему, что начали отдавать черепа, которые традиционно хранились в хижинах. Часть он отправил в Россию, часть — в Австралию.

Будучи в Сиднее, я увидел, что на черепах по-русски написаны названия тех же деревень, которые посещал и я. И у меня возник вопрос: возможно ли их вернуть? Существует закон о реституции музейных ценностей, и австралийский музей ответил: «Мы готовы». Но, во-первых, нужно было найти родственников. Во-вторых, получить от них подтверждение, что они готовы принять останки. В-третьих, необходимо межправительственное соглашение. И наконец, нужны деньги на всю эту процедуру.

— С чего вы начали первым делом?

— Я обошел деревни, указанные на черепах. Там были выписаны имена — не везде, но на большинстве. Я спрашивал, помнят ли люди эти имена. Для меня было важно провести максимально беспристрастное исследование, чтобы музей получил подтверждение, что это действительно желание потомков, а не мое давление. Генетических экспертиз мы не проводили, но в тех местах живут прямые потомки, и имена передаются из поколения в поколение через семейные истории. Музей ответил: «Нас это устраивает, но нужен официальный запрос от родственников».

И тогда мои дорогие папуасы поступили так же, как когда-то, 150 лет назад, с моим предком: они сделали меня своим представителем. Написали письмо, все подписались, что я, современный Николай Миклухо-Маклай, уполномочен вести переговоры о возвращении черепов.

— Как они распорядились полученными черепами?

— Папуа — Новая Гвинея сегодня уже христианская страна, поэтому они хотели захоронить останки не по традиционному обычаю (когда черепа хранились в хижинах), а по-христиански — предать земле. Так и было сделано. Они провели традиционный обряд захоронения: с песнями, танцами синг-синг и барабанами кунду, позвали всех потомков и на площади в деревне Горенду, совсем рядом с тем местом, где 150 лет назад Миклухо-Маклай впервые встретил папуасов, провели церемонию. В ней участвовал и губернатор Маданга Рамсей Парива, который подписал документ о принятии черепов.

— Какие изменения в жизни коренных жителей произошли за полтора века со времени их открытия для мира Миклухо-Маклаем?

— Папуа — Новая Гвинея сегодня — это быстро развивающееся государство. При этом более 85 процентов населения живет в деревнях, и это способствует сохранению традиций. Появились новые технологии — в 2020 году от Австралии до Папуа — Новой Гвинеи провели оптоволоконный кабель, и скорость интернета выросла в 20 тысяч раз. При этом на 3500 человек мы нашли чуть менее двух сотен мобильных устройств и примерно 25 ноутбуков. И только 20-30 гаджетов были подключены к интернету. То есть доступ появился, но используют его пока мало.

На вопрос: «Что ты будешь делать в интернете?» большинство отвечали: «Искать работу». И это меня удивило. Казалось бы, ты привязан к земле, к общине, у тебя есть все для жизни. Но оказалось, что работа — это способ путешествовать, уехать и финансово поддерживать родных.

Другой любопытный факт: люди до сих пор часто не знают своего возраста. Они не считают нужным запоминать даты. Один глава семьи на вопрос: «Сколько вам лет?» ответил: «35». При этом его сыну — 36. Этот курьез — прекрасный пример того, как традиция перевешивает официальные институты.

— В последнюю экспедицию вы взяли своего 8-летнего сына Никиту. Как его встретили местные жители?

— Никита готовился к поездке задолго. С раннего детства я рассказывал ему об экспедициях. Он вырос на этих рассказах, и когда мы приехали, он оказался потрясающе подготовленным. Местные жители приняли нас не просто как гостей — они видели во мне отца, который приехал с сыном. Бабушки и дедушки беспокоились о Никите, дети искренне тянулись к нему. Ему показывали, как метать копье, пользоваться луком, делать кокосовое молоко. Мы ходили в местную школу. Мои братья-папуасы обеспечивали нашу безопасность: следили, чтобы мы возвращались в деревню до темноты (из-за малярийных комаров), заботились оводе, кокосовом молоке и чистоте.

— Череп вашего знаменитого прапрадеда тоже хранится в музее. Как так вышло?

— Он завещал свой череп науке. Он хотел, чтобы ученые могли сравнить его с черепами папуасов и окончательно доказать, что все люди — Homo sapiens, вне зависимости от расы.

ДОСЬЕ

Николай Миклухо-Маклай родился в Ленинграде в 1973 году. Окончил СПбГУТ имени М.А. Бонч-Бруевича. Двоюродный праправнук и полный тезка этнографа Миклухо-Маклая. Научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН. Основатель Фонда сохранения наследия имени Миклухо-Маклая.