Почему доктора из Йемена переехали в Большое Мурашкино

В Большемурашкинской ЦРБ ведут приём два участковых терапевта из Йемена. Оба закончили Мордовский госуниверситет имени Огарева и за время учебы так влюбились в Россию, что захотели работать в нашей стране. Перебрав множество вариантов, они выбрали рабочий посёлок Большое Мурашкино Нижегородской области. Корреспондент сайта pravda-nn.ru поговорила с молодыми докторами и узнала, почему они решили остаться в нижегородской глубинке.

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Лучшая награда — благодарность пациента

Гахлан Таха Ахмед Салех и Шуалан Наваф Хамуд Айедмы — жители столицы Йемена Сана. Когда они восемь лет назад приехали учиться в Россию, не знали по-русски ни слова. Сейчас они свободно разговаривают, понимают все русские выражения и поговорки, слушают песни на русском, и, конечно, свободно общаются с русскими коллегами и пациентами.

«Мы прошли трудный путь, — не скрывает Гахлан Таха Ахмед Салех. — Русский язык богатый, одно слово может иметь десять и больше смыслов. Но, как говорится, не ищи возможностей, а создавай их сам. Устную речь мы с другом осваивали сами. Каждое новое русское слово я переводил сначала на английский, а потом на арабский. Теперь русский язык для меня как родной».

Как рассказывает Таха, Нижний Новгород ему нравился давно — когда учится в Саранске, ездил сюда несколько раз в год. Потому хотелось попасть работать именно в Нижегородскую область. Но при этом молодым йеменцам было важно и хорошее оснащение медучреждения, чтобы иметь возможность полноценно помогать пациентам и развиваться профессионально, и психологически комфортная атмосфера в коллективе.

«Сначала мы прошли стажировку в районах Мордовии — учились, как вести вести приём, как общаться с пациентами, — продолжает Таха. — Получили вид на жительство и стали смотреть разные варианты — рассматривали Самару, Казань, Подмосковье. Мы не искали больших зарплат — они примерно одинаковы и в больших городах, и в сёлах, ведь лучшая награда для врача — благодарность пациента. Мечтали попасть туда, где будем особенно нужны. В конце ноября прошлого года приехали в Большое Мурашкино. Здесь не хватало врачей, и люди нам были очень рады. Работаем с удовольствием, все нравится».

Стала родной

«Нас здесь очень ждали и тепло приняли. Среди моих пациентов много людей с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом, нагрузка увеличивается в сезон респираторных инфекций, — говорит врач. — В свободное время занимаемся споротом — два-три раза в неделю ездим качаться и плавать в бассейне в спорткомплексе в соседнем Княгининском районе. Много гуляем — здесь очень красивая природа. В выходные ездим в Нижний Новгород и другие города».

Оба доктора говорят, что с радостью остались бы жить и работать в Большом Мурашкино насовсем, завести здесь семью.

А Гахлан Таха Ахмед Салех добавляет:

«Приехали в Россию — была чужая страна, чужие люди, чужой язык. Теперь это родная страна и родной язык».

Остаться в России

Главный врач Большемурашкинской ЦРБ Вера Макарова молодыми участковыми терапевтами довольна: они оказывают качественную медицинскую помощь населению, помогают улучшать здоровье людей.

Оба врача стали членами профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области. По словам председателя Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Василия Приказнова, наш регион, как и Россия в целом, становится всё более привлекательным для иностранных студентов-медиков. Многие из них после окончания обучения принимают решение не возвращаться на родину, а продолжить профессиональную деятельность в нашей стране.