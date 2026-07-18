Как случайный поворот судьбы привел к мировой славе Любовь Казарновскую

В истории мировой оперной сцены есть имена, которые становятся не просто символами эпохи, но и мостами между культурами. К их числу принадлежит Любовь Казарновская — одна из самых ярких российских оперных певиц: ее творчество стало значимым явлением и для отечественной, и для мировой музыкальной традиции. Сегодня певица отмечает свое семидесятилетие. В честь юбилея всемирно известной артистки, обладательницы уникального тембра и невероятной харизмы, рассказываем о ее жизни и творчестве, аристократическом замужестве и планах на будущее.

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«Я была абсолютно любимым, обласканным ребенком

Любовь Казарновская родилась 8 июля 1956 года в Москве. Ее мать — филолог и преподаватель — отличалась мягкостью характера; певица описывала ее как «гуманитария и богемную хохотушку. Отец будущей звезды был военнослужащим: он окончил Академию Генштаба и дослужился до звания генерал‑майора. Вспоминая детство, Казарновская говорила:

«Я была абсолютно любимым, обласканным родителями ребенком и стопроцентной папиной дочкой».

Именно от отца ей достался сильный характер.

В одном из интервью певица рассказывала:

«У нас была большая дружная семья. Родители старались развивать нас с сестрой — водили в театры, на концерты, прививали любовь к книгам. Образование было в приоритете. Нас не особо баловали. Мои друзья тоже были жадными до знаний и понимали, что именно в образовании кроется ключ к поиску своего места в жизни».

Гнесинка и внезапный поворот судьбы

После школы Любовь Казарновская собиралась поступать на факультет журналистики — так советовал отец. Но судьба распорядилась иначе.

«Мы с мамой шли подавать документы на журфак, и вдруг она сказала: «Смотри, идет конкурс в училище Гнесиных, — вспоминала певица».

Дальше все развивалось стремительно: мама буквально провела девушку в зал прослушивания — и ее приняли!

Затем Казарновская продолжила обучение в Московской консерватории имени Чайковского. Уже в начале творческого пути артистка привлекала внимание не только редким по красоте тембром, но и глубоким, драматичным прочтением ролей.

Важнейшую роль в становлении певицы сыграла Надежда Малышева‑Виноградова — знаменитый вокальный педагог, аккомпаниатор Федора Шаляпина и концертмейстер оперной студии Станиславского. С ней Любовь познакомилась благодаря семейным связям: мать Казарновской еще с военных лет была знакома с мужем Надежды Матвеевны — легендарным академиком‑пушкинистом Виктором Виноградовым. Когда 80‑летняя вдова, живая легенда оперной сцены, согласилась прослушать 18‑летнюю Любу, для девушки это стало настоящим потрясением. Именно с этого момента начался ее триумфальный путь на сцены лучших театров мира.

Казарновская вспоминала:

«Она учила меня на примере русских романсов в исполнении Шаляпина — с великолепным языком и потрясающей актерской подачей. Мы слушали пластинки Шаляпина, и Надежда Матвеевна говорила: «Важна вокально‑драматическая интонация. Чувствуешь, как он раскрашивает слово? Берет его и, как хороший художник, красит каждую гласную!».

В этом наполненном духом прошлого доме, рядом с удивительной «дамой из XIX века, будущая оперная звезда начала репетировать партию Татьяны из «Евгения Онегина Чайковского.

Надежда Матвеевна достала партитуру «Онегина с пометками самого Станиславского и сказала:

«Ну, Любанчик, давай! Работа началась со сцены письма, а к третьему курсу Любовь уже исполняла всю партию Татьяны. Главный режиссер оперной студии консерватории Борис Покровский отметил: «О! Мы тебе дадим спектакль, это очень хорошо!»

На пятом курсе Казарновская спела партию Татьяны в спектакле Музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича‑Данченко. Позже она стала солисткой этого театра и окончила аспирантуру консерватории. Партия пушкинской Татьяны впоследствии прозвучала на лучших мировых сценах и навсегда осталась своеобразной «визитной карточкой оперной примы.

«Наверное, Штраус имел в виду Казарновскую: мировая слава оперной певицы

Настоящий прорыв в карьере Любови Казарновской пришелся на 1980‑е годы — именно тогда она начала активно выступать на ведущих оперных сценах мира. В 1984 году певица одержала победу на Конкурсе молодых исполнителей ЮНЕСКО в Братиславе, а затем исполнила «Реквием Джузеппе Верди на летнем фестивале в Зальцбурге. Итальянский дирижер, художественный руководитель театра «Ла Скала Рикардо Мути был очарован ее голосом — после этого предложения о выступлениях стали поступать одно за другим.

Среди площадок, где Казарновская демонстрировала высочайший уровень мастерства, — миланский театр «Ла Скала, нью‑йоркская «Метрополитен‑опера, Венская государственная опера и Королевский оперный театр в Лондоне. Особое место в ее репертуаре заняли партии из опер Джузеппе Верди и Петра Чайковского: в них певице удавалось соединить вокальную мощь с глубокой психологической проработкой образов.

Высокую оценку таланта Казарновской дала и The New York Times: после ее выступления в «Метрополитен‑опере газета написала:

«Ее голос глубок и обольстительно вкрадчив. Трогательные, прекрасно исполненные сцены письма Татьяны и ее последней встречи не оставляют сомнений в высочайшем мастерстве певицы.

Творческий путь артистки — это череда ярких открытий. В ее активе — сотни оперных партий. Казарновская стала первой певицей, записавшей на компакт‑диски все 103 романса Чайковского. Кроме того, она — первая русская исполнительница, которая представила по всему миру сложнейшую партию Саломеи из оперы Рихарда Штрауса. Исполнение оказалось настолько убедительным, что внук композитора после спектакля заявил:

«Наверное, мой дед имел в виду Казарновскую, когда писал эту оперу».

«Он засыпал ее цветами: муж‑импресарио, который был на восемь лет моложе

Важную роль в том, чтобы о таланте Казарновской узнал весь мир, сыграл ее супруг — австрийский аристократ с хорватскими корнями Роберт Росцик. Они познакомились в Москве в 1989 году: будучи венским импресарио, он искал таланты для Зальцбургского фестиваля, и среди двенадцати певцов, получивших контракты, оказалась и Любовь.

Роберт еще задолго до встречи был преданным поклонником русской оперы. Его отец, аристократ и увлеченный меломан, в детстве ставил сыну пластинки с голосом Федора Шаляпина. Мальчик не понимал слов, но был потрясен мощью, драматизмом и богатством звучания. Позже, уже школьником, Роберт начал изучать русский язык, затем поступил на факультет славистики Венского университета, проходил стажировку в России и не раз отмечал, насколько мощнее и выразительнее, по его мнению, звучит опера в России по сравнению с его родиной. Он был убежден, что именно русская оперная школа рождает по‑настоящему великих артистов.

Голос и драматический талант Любови Казарновской произвели на молодого импресарио неизгладимое впечатление. А в процессе общения он понял, что встретил свою любовь. При этом Любовь к тому моменту уже была признанной звездой и ведущей артисткой Мариинского театра, к тому же старше Роберта на восемь лет.

Росцик сильно переживал, что певица не ответит ему взаимностью. Он ухаживал красиво и настойчиво: осыпал ее цветами, искренне восхищался талантом, делился своими чувствами, читал наизусть стихи русских классиков. К тому же он отличался привлекательной внешностью, элегантностью и безупречными аристократическими манерами. В итоге пара начала встречаться, а вскоре Роберт сделал Любови предложение.

По воспоминаниям Казарновской, отношения развивались стремительно: уже через два месяца после знакомства, в апреле 1989 года, влюбленные сыграли свадьбы — в Москве и в Вене.

Ради любви Роберту пришлось пожертвовать успешно начатой карьерой в Венской опере: он переехал в СССР и стал продюсером своей супруги — главной звезды своей жизни. В июне 1995 года у пары родился сын Андрей, и большая часть забот о малыше легла на плечи Роберта — из‑за плотного гастрольного графика Любовь не могла уделять ребенку столько времени, сколько хотела.

Уже много лет Любовь Казарновская и Роберт Росцик не расстаются ни на день: они вместе и дома, и на гастролях, и во время выступлений певицы на лучших сценах мира. Сама артистка шутит, что секрет их крепкого брака — в исключительной мудрости Роберта: если в паре накаляются страсти, он берет пятиминутную паузу, чтобы дать эмоциям утихнуть.

Любопытная деталь: утонченный вкус Роберта проявляется и в образе супруги — именно он подбирает для Любови наряды и украшения. По сути, он и является автором ее узнаваемого, безупречного стиля.

«Творческий процесс — вот что мне интересно

Когда график выступлений по всему миру стал предельно плотным, Любовь Казарновская вместе с мужем и сыном на время уехала из России — семья поселилась в Австрии. Сейчас у певицы есть недвижимость в Италии, Австрии, Баварии и Москве, но больше всего супруги любят отдыхать в селе Вятское Ярославской области.

В одном из интервью Казарновская поделилась:

«Нам очень понравилось село Вятское. Я увидела кусочек земли, который мне очень приглянулся: с речкой, с прудиком. И сказала мужу: «Слушай, давай! У нас есть недвижимость в Баварии, но туда не наездишься. А когда началась пандемия, я раз тридцать пять сказала «спасибо за то, что у нас есть Вятское — мы смогли туда уехать».

Любовь Казарновская известна не только как выдающаяся оперная певица, но и как популяризатор академического искусства. В постсоветский период, когда культурное пространство стремительно менялось, она активно включилась в просветительскую работу: стремилась сделать оперу ближе к широкой аудитории. Ее выступления, мастер‑классы и телевизионные проекты помогли возродить интерес к опере в России.

Артистка пробовала себя и в кино, и на телевидении: исполнила главные роли в картинах «Испанский час, «Анна, «Темный инстинкт. Также она входила в состав жюри таких проектов, как «Призрак оперы, «Один в один и «Точь‑в‑точь.

В последние годы Казарновская продолжает вести насыщенную общественную и культурную деятельность: поддерживает молодых исполнителей, участвует в образовательных инициативах, выступает с лекциями и авторскими программами. Ее голос, ставший узнаваемым символом целой эпохи, сегодня звучит не только со сцены, но и в диалоге поколений.

С 2015 года певица занимает должность художественного руководителя кафедры академического вокала Института современного искусства. Кроме того, она возглавляла вокальное отделение Колледжа музыкально‑театрального искусства имени Г. П. Вишневской.

В 2023 году Любовь Казарновская запустила проект «Молодая опера России, где совмещает сразу несколько ролей — модератора, ведущей, художественного руководителя и певицы. В рамках проекта она проводит мастер‑классы, участвует в творческих вечерах и фестивалях классической музыки.

Певица не раз отмечала, что ее искренне удивляют люди, которые в зрелом возрасте не знают, чем себя занять. Наряду со сценической работой она снимается на телевидении и пишет книги.

«Творческий процесс — вот что мне интересно, — говорит Любовь Казарновская. — Новые формы, концертные программы разных стилей и жанров, создание спектаклей с молодежью — этим я занимаюсь сегодня. Еще пишу книги, вместе с мужем организуем международные фестивали. Поэтому мне кажутся смешными разговоры о том, чем я буду заниматься на пенсии. Пенсия — это не про меня».

Юбилей певицы — повод не просто вспомнить ее яркие достижения, но и по‑новому осмыслить масштаб ее влияния. Любовь Казарновская остается фигурой, которая органично соединяет традицию и современность, академическую строгость и живую эмоциональность. Ее творческий путь — история преданности искусству, продолжающей вдохновлять слушателей во всем мире.