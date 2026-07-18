Женщина бросила работу в офисе и стала пряничным архитектором

43-летняя британка Эмили Гарланд уволилась из офиса из-за проблем со здоровьем и стала создавать масштабные проекты из пряников. Об этом сообщает SWNS.

Гарланд рассказала, что, будучи администратором, много работала за компьютером. Из-за этого у нее начались боли в суставах, она не могла больше печатать и в итоге бросила работу в офисе. С тех пор женщина зарабатывает на моделях из пряников.

Британка называется себя пряничным архитектором. Так, она способна сделать двухметровые съедобные копии дворцов, замков и даже карт из видеоигр.

«Пряник — идеальный съедобный стройматериал, он хранится дольше другого печенья и позволяет добиться архитектурной точности», — объяснила Гарланд.

Каждый проект занимает у женщины около шести недель — от компьютерного 3D-моделирования до выпечки деталей.

По словам Гарланд, она готова воплощать различные фантазии клиентов в реальность.

«Призываю всех не ограничиваться стандартным рождественским домиком», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании открыла бизнес по уборке собачьих фекалий и разбогатела. Женщина пояснила, что выросла на ферме, где было много лошадей и собак, так что подобное занятие не доставляет ей дискомфорта.