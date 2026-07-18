Всеволод Абдулов: как сложилась судьба актера из «Место встречи изменить нельзя»

Петюня Соловьев из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» — один из тех персонажей, что вызывают у зрителей почти физическое отвращение. Трус, позволивший уйти опасному преступнику Фоксу, трус, который в решающий момент струсил и предал товарищей. Его имя стало нарицательным, синонимом малодушия и подлости. Но чем глубже образ въедается в память, тем очевиднее становится невероятный талант исполнителя — Всеволода Абдулова. Потому что в жизни актер был абсолютной противоположностью своего подлого героя.

© кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Аристократ из театральной династии

Всеволод Осипович Абдулов родился 29 декабря 1942 года. Место рождения в разных источниках называют Кишинев или Москву, но в одном все сходятся: он появился на свет в самой что ни на есть актерской аристократии. Его отец, Осип Наумович Абдулов, был знаменитым артистом МХАТа и кино, народным артистом РСФСР. Мать, Елизавета Моисеевна Метельская, служила в Московском театре для детей.

Дом Абдуловых был настоящим культурным салоном Москвы. Здесь запросто бывали Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Евгений Вахтангов. Всеволод буквально вырос в окружении этих титанов. Но когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, отца не стало. Юному Севe пришлось рано повзрослеть и начать подрабатывать — он озвучивал зарубежные киноленты. Возможно, именно тогда и родилась его вторая, главная любовь — работа за кадром.

Встреча, изменившая жизнь

Мечтой юного Абдулова была школа-студия МХАТ. Он подал документы сразу в три театральных вуза — и провалился именно туда, куда больше всего хотел. Этот удар мог бы сломить многих, но на его пути встал Владимир Высоцкий. Будущий гений не только поддержал Всеволода, но и буквально взял в свои руки его подготовку, показав несколько ключевых актерских «хитростей». Следуя советам нового друга, Абдулов блестяще прошел повторные испытания и был зачислен. Так началась дружба, продлившаяся всю жизнь.

Они практически никогда не расставались. Именно Абдулов присутствовал при знакомстве Высоцкого с Мариной Влади, был свидетелем их бурного романа. Он сдерживал друга, когда у того случались запои, пытаясь не дать ему скатиться в пропасть. А после трагической смерти Высоцкого Абдулов был одним из немногих, кто не стал публично спекулировать на утрате, оставшись в безмолвной, но искренней скорби. Он никогда и никому не рассказывал подробностей жизни поэта. Единственным, с кем Всеволод поделился воспоминаниями, стал сын Высоцкого — Никита.

Роковая авария

За всю свою карьеру Всеволод Абдулов сыграл в массе спектаклей и снялся в десятках кинолент. Но главная трагедия в его жизни случилась не на сцене. В 1977 году Абдулов находился по работе в Азербайджане. Неподалеку от Баку у автомобиля, в котором ехал актер, взорвалось колесо. Машина несколько раз перевернулась. Всеволод Осипович получил серьезные травмы и впал в кому. Больше двадцати дней сознание не возвращалось к нему.

Но даже после того, как Абдулов пришел в себя, долгое время он балансировал между жизнью и смертью. Некоторые вообще не верили в то, что он когда-нибудь поправится. Тем не менее чудо случилось. Медленно, но верно артист восстанавливался и даже вернулся в профессию. Однако последствия той аварии давали знать о себе всю оставшуюся жизнь. Особенно пострадала память. Абдулов, поняв, что рано или поздно может подвести партнеров по сцене, стал реже сниматься в кино и играть в театре.

Голос, который мы помним

Именно тогда на первый план вышла его работа за кадром. Больше всего Всеволод Абдулов занимался озвучкой иностранных фильмов и мультипликации. Его голос слышен в «Гарри Поттере», «Властелине колец», «Скале Фрэгглов», «Человеке дождя», «Списке Шиндлера», «Робине Гуде». А для детей целого поколения он навсегда остался голосом Чипа и Дейла, мишек Гамми, Черного Плаща и Черепашек-ниндзя.

Он всегда звучал по-разному, поэтому даже родной дочери было трудно узнать голос своего отца. Дубляж и радиопостановки стали для актера настоящим спасением. Работа, не требовавшая физических нагрузок и идеальной памяти, позволила ему оставаться в профессии до самого конца.

Человек, который не говорил о себе

Всеволод Абдулов рано женился, на студентке Бауманки. В том браке у него родилась дочь Юлия. Однако, прожив совсем недолго вместе, супруги развелись. Несмотря на то, что у актера часто случались романы, Юля всегда относилась к отцу с большой теплотой. Возможно, так сложилось потому, что Абдулов ни разу не отозвался плохо ни о своей бывшей жене, ни о других женщинах, которые были в его жизни. Он считал подобное поведение недостойным. Актер вообще предпочитал не говорить о личном и терпеть не мог обсуждать других людей в их отсутствие.

Всеволод был очень скромным и молчаливым, считал, что его персона не представляет никакого интереса для прессы. Он не любил давать интервью, потому что думал, что рассказывать о себе ему нечего. Никаких скандальных происшествий или позирования в публичных местах — только бескорыстное служение искусству.

Уход и продолжение

27 июля 2002 года сердце Всеволода Абдулова остановилось навсегда. Всего пять месяцев он не дотянул до своего шестидесятилетия. Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся желудочный тромб.

Примечательно, что такой известный актер, всю свою жизнь посвятивший кинематографу, так и не удостоился ни одного звания. Не стал он ни народным артистом, ни заслуженным.

Но есть в этой истории удивительный, почти мистический финал. В тот самый день, 27 июля, когда сердце Абдулова остановилось, на свет появился его правнук. Мальчика назвали Владимиром — в честь лучшего друга прадедушки. Жизнь оборвалась, но началась заново. И в этом новом имени — вечная память о великой дружбе, которая была для Всеволода Абдулова важнее всех званий и регалий.

Петюня Соловьев остался в памяти зрителей трусом. Но сам Всеволод Абдулов был человеком удивительного мужества. Он пережил страшную аварию, кому, медленное возвращение к жизни. Он потерял самого близкого друга и достойно пережил эту утрату. Он посвятил себя искусству, не требуя наград и признания. Он прожил жизнь, достойную не подлого героя, а настоящего человека. И голос его — тот самый, что звучит в любимых фильмах и мультфильмах, — остается с нами до сих пор.