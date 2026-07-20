Смерть закольцевала дружбу  Сергея Шолохова и Сергея Курехина

18 июля умер телеведущий, остроумный человек, питерский интеллигент и эстет Сергей Шолохов. Ему было 67 лет. За три дня до своего ухода он выложил в соцсетях фотографию баржи, перекрывшей вид из окна на Неву и Исаакиевский собор. Когда человек уходит, такие повседневные детали, по сути мелочи, приобретают особую важность — как свидетельство мимолетности всего, что мы переживаем.

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В последние годы Сергей серьезно болел. Он сильно похудел, не мог быстро передвигаться, но продолжал ездить на кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборг и на ММКФ в Москву. Былого охвата кинособытий уже не было. На все вопросы о том, что с ним происходит, отшучивался: «Ушиб ногу», «Поскользнулся, упал».

Неумолимый процесс потери сил начался еще до преждевременной смерти его жены, Татьяны Москвиной, талантливого критика театра и кино, эссеиста, писателя и драматурга. Ее не стало в 2022-м внезапно, хотя многие знали, что она тяжело болела. С ее уходом Сергей окончательно потерял вкус к жизни. Многие даже не узнавали своего кумира, встретив на улице или фестивале.

Сам он был уверен, что смерть жены — вопиющая врачебная халатность, не раз говорил, что засудит тех, кто виноват. Близкие его отговаривали, советовали не тратить нервы и силы, ведь Таню уже не вернуть.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, часто рассказывал о своих родителях, гордился ими, особенно вкладом отца, известного палеонтолога, в развитие города. Сам он окончил филфак Ленинградского госуниверситета, аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, защитил диссертацию, связанную с Пушкиным. Интересно, что его любимая дача находилась рядом с домиком няни поэта, Арины Родионовны.

Наверное, все лучшее и невероятное, что произошло с ним в профессии, было связано с работой на Ленинградском телевидении, куда он пришел в 1987 году, где работал на «Пятом колесе», пока не создал авторскую программу «Тихий дом», обыграв совпадение своей фамилии с автором «Тихого Дона». Сергей был первопроходцем, нашим гидом по главным фестивалям мира, откуда вел свои лихие репортажи, где брал интервью у звезд первой величины, задавая им необычные вопросы.

Его приход на телевидение оброс легендами и небылицами, но суть в том, что, не ведая о том, кто тонет и взывает к помощи, он спас в Хайфе человека, не раздумывая ни минуты. А тонула тогда легендарная Бэлла Куркова, главред художественного вещания Ленинградского ТВ, ставшая жертвой медузы.

В 1991-м вышла самая сумасшедшая программа Сергея Шолохова с участием его друга и музыканта Сергея Курехина, где они убедили самых бывалых телезрителей в том, что Ленин — гриб. Они вскрывали закулисье Октябрьской революции, выстраивали взаимосвязи между грибницей мухомора и броневиком Ленина. Это были абсолютные небылицы, но люди в них поверили, потому что привыкли верить всему, что транслировалось на ТВ. Повелся даже Константин Райкин, о чем он признался уже позднее самому Сергею Шолохову. Хулиганство было зашкаливающим, и все это стало возможным именно в начале 90-х, когда информационные шлюзы открылись.

Буквально несколько дней назад, к 30-летию со дня смерти Курехина, Сергей Шолохов представил свой фильм о нем, куда вошли кадры про то, что Ленин любил грибы и они заменили его личность, а также комментарии Сергея Соловьева (совсем уже слабого и больного) и Сергея Дебижева, работавших с Курехиным. Заканчивается фильм на кладбище, где он похоронен. Камера блуждает по могилам и надгробиям известных людей, и теперь это воспринимается пророчески. Какое-то предчувствие собственного ухода, видимо, подспудно существовало. Сам Сергей Шолохов на экране молод, здоров, хорош собой, каким его многие и запомнят навсегда.

Он снял десяток документальных фильмов об Алексее Германе, Никите Михалкове, Кирилле Лаврове, Алексее Балабанове. За пару лет до смерти с азартом взялся за фильм о Кончаловском, приезжал постоянно в Москву записывать интервью, был очень этим увлечен. Он вообще был азартным человеком. На международных фестивалях постоянно предлагал делать ставки на победителя, и тот, кто проиграет, должен был дать обед на всех. Однажды мне довелось выиграть спор с ним на кинофестивале в Карловых Варах и получить приглашение в московский ресторан. Поражения, если их так можно назвать, Сергей воспринимал не менее азартно. Он даже радовался, что кто-то из друзей оказывался более прозорливым, чем он.