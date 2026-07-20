Почему Людмила Чурсина выбрала одиночество

20 июля Людмиле Чурсиной исполнилось бы 85 лет. В 1969 году ее признали лучшей актрисой по результатам опроса журнала «Советский экран». А в 1981 году она стала самой молодой актрисой в СССР, получившей звание народной. Ее называли «русской Мэрилин Монро» и загадочной северной красавицей, приглашали в Голливуд, восхищались ее врожденным благородством и интеллигентностью.

Чуть не потерялась во время бомбежки

Мать Людмилы Чурсиной — Геновефа, родом из Великих Лук, имела латышские, русские и польские корни. Отец, кадровый офицер Алексей Чурсин, увел свою будущую жену под венец сразу после ее выпускного бала. Свадьба состоялась в 1940 году. Когда началась Великая Отечественная война, семья уже успела перебраться в Ригу, где служил Алексей.

На момент объявления войны Геновефа находилась на последних сроках беременности. Ее отправили в эвакуацию в Сталинабад (ныне Душанбе), где жила свекровь. Однако добраться до пункта назначения не удалось: роды начались прямо в пути, на промежуточной станции Груздово.

Эвакуационные поезда, перевозившие таких же беженцев, как и она, попадали под массированные бомбежки. Во время одного из налетов молодая мать, прижимая к себе ребенка, была вынуждена выбежать из поезда в страхе за свою жизнь. В беготне и панике маленькая Людмила выпала из материнских рук. Геновефа, ошеломленная и перепуганная, в отчаянии искала ребенка на изрытом воронками поле. И только по тихому писку, доносившемуся из-под слоя земли, смогла найти дочь.

О первых годах своей жизни Людмила Чурсина почти ничего не помнит, кроме голода, который вечно преследовал их семью. Она вспоминала, как однажды пошла с бабушкой на рынок в эвакуационном Душанбе. Они едва позволили себе немного хлеба и гороха, хотя кругом было изобилие лепешек, сочных арбузов и дынь. Спустя годы, уже вернувшись в этот город на гастроли, Людмила исполнила свою детскую мечту — купила все эти изысканные плоды, которые когда-то казались недосягаемой роскошью.

Случайно стала актрисой

После войны семья воссоединилась, но из‑за службы отца родители постоянно переезжали. В детстве Людмила вместе с родителями и младшей сестрой Эвелиной объездила всю страну: жила в Заполярье, на Камчатке, на Чукотке и в Грузии, которая особенно полюбилась девочке. В Тбилиси Людмила пошла в школу, быстро выучила грузинский язык и с удовольствием пела грузинские песни. Позже семья снова переехала, и школу она закончила уже в Великих Луках.

Училась Людмила хорошо и особенно увлекалась точными науками. Постоянные переезды не помешали ей окончить школу с золотой медалью. Получив аттестат, она вместе с подругой поехала в Москву: планировала поступать в Московский авиационный институт.

Подруга же мечтала стать актрисой и собиралась пройти прослушивание поочерёдно в трёх театральных вузах — ВГИКе, ГИТИСе и Щукинском училище — чтобы поступить туда, куда возьмут.

Людмила не собиралась быть актрисой: она считала себя нескладной и слишком высокой — 177 см. Тем не менее пошла поддержать подругу и решила пройти прослушивание ради приключения. Получилось, как в сказке: подруге не повезло, а Людмилу приняли во все три театральных вуза. После этого она отказалась от идеи поступать в МАИ и выбрала Щукинское училище.

Девушка поселилась в общежитии и жила очень скромно: стипендии едва хватало на еду, поэтому Людмила устроилась в институт уборщицей. Она вставала до рассвета, мыла пустые аудитории, а затем слушала в них лекции. По вечерам она никогда не участвовала в прогулках и ночных посиделках сокурсников — слишком сильно уставала. Без сил падала спать, чтобы в пять утра снова отправиться мыть полы.

Как Леонов рыл для нее ямки, а Фетин влюбился без памяти

Поначалу Людмила Чурсина считала себя некрасивой. Она слишком отличалась от ладных, веселых сокурсниц — модно одевавшихся, с эффектными прическами и косметикой. С детства Людмила была высокой и худой, с длинными конечностями, крупной головой и довольно большим размером обуви. Она сутулилась, не носила каблуки и сильно комплексовала.

Впрочем, в институте у нее не было отбоя от восхищенных сокурсников, которым импонировали ее фигура, глаза и редкий цвет волос. Постепенно она перестала стесняться и расцвела. И в нее, второкурсницу, без памяти влюбился ее театральный педагог, выдающийся актер Владимир Этуш, старше на 19 лет и уже женатый.

Владимир Этуш актер «Я ощутил притягательную близость этой русской красавицы. Каюсь в том, что случилось, но не жалею», — позднее говорил Этуш о том кратком романе.

Еще во время учебы девушку стали приглашать сниматься в кино. Все началось с крошечной роли в фильме «Когда деревья были большими». Но эта работа оказалась настоящей школой: рядом с ней на площадке были Василий Шукшин, Юрий Никулин, Леонид Куравлёв. Коллеги заметили в ней внутреннюю силу и глубину, и ей стали предлагать новые роли.

После нескольких небольших работ Людмила получила первую серьезную роль — Дарью в «Донской повести». Актриса вспоминала, как в первый съемочный день невысокий Евгений Леонов, ее партнер, удивился ее росту — она пришла на каблуках.

Людмила Чурсина народная артистка СССР «Он сказал: «Как же я с этой жердей буду играть?» — и я обиделась. Посоветовала: «Закажи скамеечку». Тогда он отомстил: вижу на съемке, рабочие роют яму там, где я должна стоять. Спрашиваю: «Что вы делаете?» — «Нам Леонов поручил», — отвечают. Евгений Павлович выходит и говорит: «Вот глубже ройте, ее туда поставим, не все время мне на скамейках стоять», — рассказывала актриса.

Успех «Донской повести» сделал молодую и талантливую актрису востребованной: с середины 1960‑х она много и успешно снималась в кино.

Эта картина оказалась судьбоносной и по другой причине: на съемках Людмила познакомилась со своим будущим мужем — режиссером Владимиром Фетиным. Он был старше ее на 16 лет и к тому времени уже развелся с первой женой. Фетин влюбился в яркую молодую актрису с первого взгляда: хорошеньких девушек вокруг было много, но таких, в которых сочетались ум, внутренняя сила и харизма, — единицы.

Поначалу Людмила лишь уважала и симпатизировала именитому режиссеру. Но Фетин, талантливый, очень умный и обаятельный человек, трогательно заботился о ней на съемках и многому ее учил. Их беседы — увлекательные и остроумные — часто продолжались до рассвета. Постепенно артистка была покорена его умом, широтой знаний и манерами, и незаметно для себя влюбилась.

Знакомство с Одри Хепберн и заманчивое предложение из Голливуда

После съемок он вернулся в Ленинград, а она — в Москву. К тому времени Людмила уже служила в Театре имени Вахтангова, куда ее пригласили после окончания Щукинского училища. Их отношения некоторое время развивались на расстоянии: влюбленные обменивались письмами и разговаривали по телефону. Каждый свободный день Людмила проводила в поезде — мчалась в Ленинград к любимому. Часто им удавалось выкроить лишь пару часов для встречи: у обоих был плотный график съемок и репетиций.

Когда Владимир Фетин сделал Людмиле предложение, она оставила театр и Москву и без колебаний переехала к нему в Ленинград. Союз оказался не только семейным, но и творческим: Фетин снял молодую жену в нескольких своих фильмах.

С середины 1960‑х Людмила Чурсина много и успешно снималась; ее глубокие и запоминающиеся роли заняли почетное место в золотом фонде советского кинематографа — «Виринея», «Угрюм‑река», «Журавушка», «Олеся», а также знаменитая роль в фильме «Любовь Яровая», где ее партнером стал Василий Лановой. За эти работы актриса получила первые награды и звания.

Легендарная Одри Хепберн лично вручала Людмиле первую премию за роль в фильме «Журавушка» на международном кинофестивале в Сан‑Себастьяно; голливудская звезда высоко оценила ее талант.

Западные кинематографисты были настолько поражены необычной красотой и харизмой актрисы, что предложили ей контракт в Голливуде — на три года и съемки в пятнадцати картинах. Однако в СССР актеры не могли самостоятельно распоряжаться своей карьерой. Руководство Госкино отклонило предложение, сославшись на возможные идеологические и нравственные риски:

«Если это не совместный фильм, то трудно представить, как это может быть безопасно», — говорили в ведомстве.

Людмила Чурсина не стала настаивать: она понимала, что борьба за свои права могла привести к попаданию в немилость, и тогда карьера могла остановиться как на Западе, так и в СССР.

Три развода и поиски счастья

В 1974 году Людмила Чурсина вернулась на театральную сцену: она стала актрисой Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр).

Личная жизнь актрисы складывалась сложнее, чем карьера. Первый брак с режиссером Владимиром Фетиным оказался испытанием: только после свадьбы Людмила узнала о его проблемах с алкоголем. Она долго боролась за отношения, обращалась к врачам, пыталась вывести мужа из запоев и окружить его заботой, но их союз распался спустя 17 лет — в 1981 году. По собственным словам Чурсиной, в те тяжелые моменты ей приходилось переживать крайние эмоциональные состояния.

Вторым мужем стал океанолог Владимир Залитис. Он отличался от Фетина образом жизни и заботливым отношением: не пил, часто встречал супругу в аэропорту и жертвовал многим ради нее. Однако между ними не возникла духовная близость, и брак продержался два года.

Третий брак был с Игорем Андроповым, сыном Юрия Андропова и работавшим в Министерстве иностранных дел. Отношения оказались непростыми: супруг испытывал ревность к профессии и успеху Людмилы, чувствовал себя одиноким и переживал утрату прежних связей после смерти отца. В итоге этот брак продлился четыре года; актриса несколько раз пыталась вернуть отношения, но в конечном счете ушла навсегда. Позже она уточняла: «Всякому долготерпению есть предел».

К тому времени Чурсина уже была в зените славы. После третьего развода она решила не продолжать эксперименты в личной жизни и сознательно выбрала одиночество, сосредоточившись на творчестве и карьере.

Жизнь в разъездах: метро, съемки и маленькая уютная квартира

Во время перестройки у Людмилы Чурсиной, как и у многих советских актеров, катастрофически сократилось количество ролей. Точнее, она отказывалась от бездарных фильмов, которые ей предлагали тогда. Поэтому, когда актрисе предложили работать в Москве — в Театре Российской армии, — она решительно собрала чемодан и переехала в столицу. Правда, жить ей было негде: первое время она обосновалась в полуразвалившемся доме на окраине, где ее приютила давняя поклонница и знакомая.

Через полтора года, пожив у друзей и знакомых, Людмила наконец приобрела собственную двухкомнатную квартиру. В одном из интервью она признавалась:

«Квартира у меня небольшая, зато ее легко убирать. И все равно большую часть жизни я провожу в разъездах и на съемках. Я жила и в пятикомнатных квартирах, поверьте, счастье измеряется не количеством комнат. У меня нет машины, езжу на метро и много хожу пешком. Иногда лечу самолетом, но порой иду пешком, тихо всматриваюсь в эту жизнь и в людей».

За годы работы у Людмилы Чурсиной более 140 киноролей и десятки театральных работ.