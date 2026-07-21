Мальчик основал музей динозавров и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Юный житель американского города Кэмбридж (штат Иллинойс) Андерсон Тейлор был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный владелец музея. Мальчик всерьез увлечен эпохой доисторического мира. Его личная коллекция насчитывает множество окаменелостей, образцов минералов и чучел животных. Тейлор погружен в тему настолько глубоко, что знает о древних временах практически все. Однажды мальчик посетил Музей динозавров Стаффина в Шотландии, после этого у него зародилась мысль открыть собственный музей естественной истории.

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Для продвижения своего проекта подросток организовал серию презентаций — они помогли заявить о задумке и заинтересовать общественность. В результате местная администрация пошла навстречу юному энтузиасту и передала ему здание, прежде служившее пожарной частью и поселковым клубом. Постепенно коллекция пополнялась: неравнодушные люди начали присылать экспонаты. На обеспечение работы музея Андерсон уже привлек 20 тысяч долларов.

Во время экскурсий мальчик увлекательно рассказывает гостям о характеристиках минералов и особенностях жизни динозавров, а также предлагает приобрести памятные сувениры. Особую популярность музею придают интерактивные объекты — они вызывают живой интерес у посетителей. Немалую роль в успехе проекта играет и личное обаяние Андерсона: его непринужденный стиль общения и тонкое чувство юмора помогают легко находить общий язык с аудиторией.

По словам мальчика, в дальнейшем он видит себя профессиональным палеонтологом. Он мечтает получить ученые степени сразу в нескольких смежных дисциплинах — биологии, геологии, палеонтологии и астробиологии. При этом Андерсон не собирается расставаться со своим детищем — он искренне надеется, что основанный им музей продолжит функционировать и спустя многие годы, даже когда самого создателя уже не будет рядом.

Ранее сообщалось, что на торгах в Нью-Йорке был установлен новый ценовой рекорд для ископаемых останков динозавра — скелет тираннозавра рекса по кличке Гас возрастом около 67 миллионов лет ушел с молотка за 50,1 миллиона долларов. Организаторы аукциона подчеркнули, что это беспрецедентное событие: Гас стал самым дорогим динозавром в истории аукционных продаж. Экземпляр был найден на землях скотовода из Южной Дакоты, в память о котором он и получил свое имя.