Человек-невидимка: чем занимался самый секретный человек в СССР

С виду — типичный советский интеллигент: полноватый, в очках, ничем не примечательный. Таким Петра Васильевича Федотова запомнили все, кто сталкивался с ним в жизни. И в этом, пожалуй, заключался его главный профессиональный секрет. Никто из посторонних даже предположить не мог, что за этим «профессорским» обликом скрывается человек, в чьих руках в самые драматичные для страны годы находилась безопасность государства.

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Его называли гением контрразведки и самым секретным человеком Советского Союза. И стало известно об этом только в 1999 году — спустя тридцать лет после его смерти.

От политрука до главы контрразведки

Путь в высшие эшелоны госбезопасности для выходца из небогатой петербургской семьи начался в Гражданскую войну — с должности политрука. В 1921 году, когда страна только начинала зализывать раны братоубийственной войны, Федотов пришёл в органы ВЧК. И остался там на долгие десятилетия.

Шестнадцать лет службы на Северном Кавказе. Шестнадцать лет борьбы с бандитизмом, националистическим подпольем и политическими оппонентами. Федотов участвовал в ликвидации крупных чеченских банд Мазы Шадаева и Али Митаева. Эти операции, по свидетельству историков, проходили в основном бескровно, и в итоге удалось нормализовать обстановку в регионе.

Зарекомендовал он себя усидчивым и дисциплинированным сотрудником, склонным к аналитической работе. В служебных характеристиках тех лет отмечали: «Весьма добросовестный, честный и преданный работник. Свою работу знает хорошо, проявляет в ней большую инициативу. В выполнении заданий медлителен, что окупается чрезвычайной тщательностью работы и продуманностью подхода к ней».

Эта основательность, помноженная на профессионализм, позволила Федотову не только уцелеть в жерновах «большого террора» 1937-го, когда его коллег по ЧК расстреливали тысячами, но и получить повышение. Осенью 1937 года его перевели в центральный аппарат ГУГБ НКВД. Он возглавлял отдел, боровшийся с политической оппозицией — троцкистами, националистами и другими «контрреволюционерами».

Во главе «невидимого фронта»

Февраль 1941-го стал для Федотова поворотным моментом. Накануне войны, в результате реорганизации, было создано 2-е управление НКГБ СССР — главный контрразведывательный орган страны. Его и возглавил комиссар госбезопасности 3-го ранга Пётр Федотов.

Именно ему предстояло защищать секреты Советского Союза от шпионов в самый тяжёлый период отечественной истории. Под его руководством управление, разделённое на шесть ключевых отделов, вступило в схватку с разведками противника. Главным врагом считался абвер, против которого работал «немецкий» первый отдел. Пятый отдел отвечал за спецмероприятия, шестой — за охрану дипкорпусов.

В НКВД всерьёз рассматривали возможность захвата Москвы немцами. На этот случай Федотов должен был остаться в оккупированной столице и возглавить подпольное сопротивление, устраивая диверсии. К счастью, этого не произошло — но сама готовность к такому развитию событий говорит о том, какое доверие питало руководство к этому человеку.

«Радиоигры» и охота на Скорцени

Именно в годы войны получили широкое распространение блестящие многоходовые «радиоигры». Чекисты, захватив радиостанции вражеской агентуры, месяцами вводили германское командование в заблуждение. Федотов не только активно применял этот метод, но и стоял у истоков внедрения другого приёма проверки агентов — «ложного закордона».

Суть операции «ложный кордон» была поистине театральной. В 1941 году в пятидесяти километрах от Хабаровска создали имитацию участка государственной границы. По одну сторону — советская «погранзастава», по другую — бутафорский пограничный пост Маньчжоу-го. Сотрудников для «миссии» отбирали тщательнейшим образом: роли эмигрантов-белогвардейцев исполняли осуждённые сотрудники НКВД, специально освобождённые для участия в проверке. В операции были заняты китайцы — граждане СССР — и один японец, задержанный шпион, который так «отрабатывал» свой срок — десять лет лагерей.

Подозреваемому агенту поручали задание на территории Маньчжурии, после чего его якобы перебрасывали через границу, где тут же задерживала «пограничная служба Маньчжоу-го», начинала допрашивать и склонять к сотрудничеству. Тех, кто соглашался, возвращали обратно — и уже на советской территории выясняли истинные намерения.

Но главное, что поставило имя Федотова в один ряд с легендами отечественных спецслужб, — это обеспечение безопасности лидеров «Большой тройки». Именно под его руководством были сорваны планы покушений на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время Тегеранской и Ялтинской конференций. Именно его управление стало каменной стеной на пути знаменитого нацистского диверсанта Отто Скорцени. Историки спецслужб отмечают: крупные операции советских органов госбезопасности, которые помогли сначала сорвать германский блицкриг, затем переиграть гитлеровскую разведку, увенчались успехом во многом благодаря подготовке и проведению под руководством Федотова.

Закат карьеры: опала от Хрущёва

По окончании войны Федотову присвоили звание генерал-лейтенанта. Казалось, его карьера достигла пика. Он оставался на руководящих постах в органах госбезопасности, занимал должности заместителя министра госбезопасности СССР, начальника 1-го главного управления МВД.

Но в конце 1950-х годов грянула опала. Федотова уволили из органов «по несоответствию занимаемой должности». Причина — «нарушения социалистической законности». Хрущёв, боровшийся с наследием сталинских времён, не щадил и тех, кто когда-то составлял опору режима. Федотов был лишён генеральского звания в мае 1959 года.

Умер Пётр Васильевич Федотов 29 сентября 1963 года в Москве. Похоронен на Пятницком кладбище.

Человек-невидимка

Он был одним из тех, кого называют «тенью государства». Его лицо не мелькало в газетах, его имя не произносили на торжественных собраниях. Он делал свою работу так, чтобы о ней никто не знал. И в этом — главный парадокс его судьбы: чем лучше он работал, тем менее заметным должен был оставаться.

Сегодня, спустя десятилетия после его смерти, память о Петре Федотове постепенно возвращается. В Крыму, у фасада Юсуповского дворца, где во время Ялтинской конференции он обеспечивал безопасность лидеров антигитлеровской коалиции, установлен бюст контрразведчика. Его имя всё чаще звучит в исторических исследованиях.

Но главное наследие Федотова — это не памятники и не мемориальные доски. Это десятки, а то и сотни спасённых жизней. Сорванные покушения. Обезвреженные шпионы. Раскрытые агентурные сети. И та самая «невидимая» работа, которая в конечном счёте приближала Победу.

Гений контрразведки, самый секретный человек Советского Союза — так начали называть Петра Федотова, когда стало известно о его подвигах. Спустя тридцать лет после его смерти. Возможно, это и есть главное признание для человека, всю жизнь остававшегося в тени: его секрет наконец раскрыт. И за ним — судьба целой эпохи.