Перебравшаяся в Германию россиянка рассказала о странном немецком обычае

Мария из Омска, в 2017 году перебравшаяся в Германию, рассказала о странном немецком обычае, связанном с приемом гостей. О своем опыте жизни за границей она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Марии, в Германии совсем другая культура застолий, чем в России. Немцы не стремятся к тому, чтобы стол ломился от угощений.

«Здесь все очень скромно: чай, конфетки, максимум — хлеб с намазками и бутерброды», — утверждает она.

Угощения должны приносить сами гости, а остатки хозяева забирают себе.

«Как-то мы пришли на день рождения к знакомой, хозяйкой была немка. Все положили себе на тарелку понемногу, пошли в гостиную. Я думала: «Возьму потом добавку, если понравится». После того как все взяли разных блюд на пробу, хозяйка почему-то собрала всю еду и убрала в холодильник. Это было странно, ведь не она готовила. Но для них это норма», — Мария.

Мария переехала в Германию вслед за мужем, у которого оказались немецкие корни, дававшие ему право на быстрое получение гражданства. В России она работала стюардессой, а после переезда выучилась на машиниста поезда и теперь управляет пассажирскими поездами в Баварии.

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