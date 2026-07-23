Василий Дегтярев - легендарный конструктор стрелкового оружия СССР

Василий Алексеевич Дегтярев - конструктор стрелкового оружия. Пистолет-пулемет ППД, ручной пулемет ДП-27, станковый ДС и крупнокалиберные ДК и ДШК. Во всех этих наименованиях за буквой "Д" стоит фамилия Дегтярева.

Василий Дегтярев родился 2 января 1880 года в Туле, в семье потомственного оружейника. Какую профессию выберет мальчик можно было легко предположить. А вот о высотах, которых он достигнет вряд ли кто-то мог подумать.

Василий учился в приходской школе, однако нормального образования так и не смог получить. Уже в 11 лет началась его трудовая жизнь: Вася поступил на Тульский оружейный завод. По счастливой случайности, в этот год – 1891, на заводе начали осваивать производство новой винтовки - знаменитой "трехлинейки". Именно в этот период у мальчика появился интерес к изобретательству.

Как сообщает издание "Бренды России", в 1901 году Василия Дегтярева призвали в армию. Там оценили его способности и перевели в опытную мастерскую Ораниенбаумского оружейного полигона, где после окончания военной службы он остался работать. Именно в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов, Ленинградской обл.) Дегтярев познакомился с известным ученым-оружейником Николаем Михайловичем Филатовым и будущим ученым-конструктором Владимиром Григорьевичем Федоровым, сыгравшими большую роль в его становлении как конструктора-изобретателя.

По совету Федорова в 1908 году Дегтярев поступил на работу в Сестрорецкий оружейный завод, где занимался доработкой автоматической винтовки Федорова. Все эти годы Дегтярев мечтал самостоятельно создать маневренное, легкое и боеспособное оружие. В 1916 году он завершил разработку автоматического карабина под 6,5 мм японский патрон, но военным министерством это оружие осталось незамеченным.

В 1917 году его вместе с В.Г. Федоровым направили в Ковров на строящийся оружейный завод для организации производства и выпуска автоматов Федорова. Дегтярев был назначен начальником Проектно-конструкторского бюро нового завода.

Работать над созданием нового образца ручного пулемета под патрон 7,62 мм Дегтярев начал по собственной инициативе в конце 1923 года, а 22 июля 1924 года он уже представил опытный образец на испытание - сообщают "Бренды России".

Каждую деталь пулеметов Дегтярев делал своими руками. Созданный им пулемет был принят на вооружение РККА в 1927 г. под обозначением "7,62-мм ручной пулемет ДП (Дегтярев - пехотный)". Разработка на его базе унифицированных пулеметов, ДА (Дегтярев – авиационный) и ДТ (Дегтярев – танковый) для вооружения самолетов и танков было большой творческой победой Василия Дегтярева.

В 1934-1940 гг. Дегтярев создает пистолет-пулемет различных модификаций. В 1939 году приняты на вооружение станковый пулемет Дегтярева и мощный крупнокалиберный (12,7 мм) пулемет, созданный им совместно с Г.С. Шпагиным. Это позволило оснастить Красную армию целым комплексом стрелкового оружия системы Дегтярева.

В суровые дни 1941 Дегтярев создал противотанковое ружье (ПТРД), сыгравшее огромную роль в уничтожении бронетанковой техники гитлеровской армии на подступах к Москве и во многих ключевых боях и сражениях на фронтах Великой Отечественной Войны. Трудовым подвигом Дегтярева и его коллектива стало освоение серийного производства ПТРД в рекордно короткие сроки.

За вклад, внесенный в дело развития советского стрелкового оружия, 2 января 1940 г. В. А. Дегтярев был удостоен почетного звания Героя Социалистического Труда и степени доктора технических наук. Кроме этого, Василий Алексеевич Дегтярёв — четырежды лауреат Государственной Премии СССР (1941, 1942, 1944, 1949), также он награждён 3-мя орденами Ленина, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.

Генерал-майор инженерной службы В.А. Дегтярев скончался 16 января 1949 года, похоронен изобретатель в городе Коврове.

17 октября 1954 года в Коврове Дегтяреву установили памятник, а 6 января 1978 года в его доме открыли музей. Восстановили гостиную, рабочий кабинет и крохотную мастерскую. На своих прежних местах стоят дорогие и привычные хозяину вещи, на стенах висят фотографии и портреты близких людей, на столе лежат книги и журналы.