Почему харизматичный Мэттью Нолан остался в тени знаменитого брата

Старший брат режиссера Кристофера Нолана («Начало», «Интерстеллар», «Оппенгеймер») подозревался в связях с преступным миром и пытался совершить побег из тюрьмы. Об этом рассказало издание The Independent.

У режиссера два брата. Младший, Джонатан, писал сценарии фильмов Кристофера Нолана и был создателем сериала «Мир Дикого Запада». Старший, Мэттью, куда менее известен, хотя именно он был самым харизматичным из троих и в детстве тоже увлекался кино. Как писало издание The Times, все были уверены, что он далеко пойдет.

В 2009 году Мэттью Нолана задержали сотрудники ФБР. Это произошло по требованию властей Коста-Рики, где его разыскивали за расправу над человеком. В судебных документах утверждалось, что он был киллером. Как позднее выяснили журналисты, он работал под вымышленным именем Мэттью Оппенгеймер.

После задержания Мэттью Нолан отрицал вину. Федеральный судья счел версию о киллере недоказанной и отказал в экстрадиции. Однако к тому времени Нолан успел совершить другое преступление: он попытался сбежать из следственного изолятора в Чикаго. За это его приговорили к лишению свободы на 14 месяцев.

Ни один из братьев не комментировал уголовное дело публично.

Ранее сообщалось, что американский актер Мэтт Деймон, сыгравший в фильме Кристофера Нолана «Одиссея», рассказал о ранах, которые получили все снимавшиеся в картине артисты.