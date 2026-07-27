Лермонтов, он же Лермантов, он же Learmonth: гибель под знаком Шотландии

27 июля (в пересчете на новый календарь) — день гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. 185 лет с момента трагической дуэли не вполне круглая дата. Но недавно, в Пушкинский день России, «МК» обстоятельно, на целую полосу, разбирался с родословием и «африканскими корнями» Александра Сергеевича. Почему бы не разложить по полочкам причины губительной дуэли. И не выяснить все мыслимые подробности о происхождении (также иностранном) еще одного представителя золотого века русской поэзии? Тем более что наш собеседник — литературовед, кандидат филологических наук Михаил Вольпе — является не только африканистом, но и экспертом по жизни и творчеству еще и Лермонтова, память которого мы ныне совершаем.

— Михаил Львович, перед тем как углубиться в генеалогию, давайте выясним причины и обстоятельства дуэли поэта с Николаем Мартыновым, имя которого потомки вряд ли бы узнали при других обстоятельствах.

— Если вкратце, то 16 июля (по старому стилю) 1841 года подполковник корпуса жандармов А.Н.Кушинников направил из Пятигорска в Петербург шефу III отделения Его Императорского Величества собственной канцелярии графу Бенкендорфу рапорт о чрезвычайном происшествии. Он доносил: «Уволенный от службы из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермантов, находившиеся в городе Пятигорске для пользования минеральными водами, 15-го числа сего месяца, при подошве горы Машук в четырех верстах от города, имели дуэль, на которой поручик Лермантов ранен пулею в бок навылет, от каковой раны чрез несколько минут на месте и умер».

Здесь сразу на себя обращает внимание тот факт, что в официальных документах фамилия поэта пишется через «а» с ударением на втором слоге, но об этом — чуть позже.

Специально созданная комиссия немедленно открыла дознание, которое продолжалось две недели. Были выяснены обстоятельства дуэли и ее ход.

— То есть обстоятельства трагического инцидента известны поминутно?

— Да. В полседьмого вечера рокового дня на месте события секунданты, титулярный советник князь А.И.Васильчиков и корнет М.П.Глебов, бросили шапки на землю, отмерив барьер в пятнадцать шагов и от него еще по десять в каждую сторону. По сигналу противники стали сходиться, каждый имел право стрелять, когда пожелает. Оба секунданта на допросе сказали, что у барьера первым выстрелил Мартынов, смертельно раненный Лермонтов сделать выстрела не смог. Васильчиков заявил, что позднее он разрядил пистолет убитого в воздух. Впоследствии по косвенным признакам сложилось мнение, что Лермонтов руку поднял и выстрел в воздух произвел сам. Намерения убивать Мартынова, как полагают, у него не было. У барьера Лермонтов якобы громко произнес, обращаясь к своему секунданту: «Я в этого дурака стрелять не буду». Помимо Васильчикова и Глебова секундантами должны были быть также Алексей Аркадьевич Столыпин и Сергей Васильевич Трубецкой. Их имена в деле не упомянуты, предположительно, они опоздали на поединок из-за грозы.

Следствие показало, что инициатором дуэли являлся Мартынов, обиженный постоянными насмешками и карикатурами Лермонтова. Поэту приписывают два экспромта, сочиненных незадолго до трагического финала. В первом он язвит над франтоватостью Николая Соломоновича, который любил щеголять то в белой черкеске и черном бархатном или шелковом бешмете, то в черной черкеске и белом бешмете с длинным кинжалом на поясе:

Скинь бешмет свой, друг Мартыш, Распояшься, сбрось кинжалы, Вздень броню, возьми бердыш И блюди нас, как хожалый! Во втором обыгрывает его отчество: «Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон, Но Соломонов сын; Не мудр, как царь Шалима, но умен, Умней, чем жидовин. Тот храм воздвиг — и стал известен всем Гаремом и судом, А этот — храм, и суд, и свой гарем Несет в себе самом.

(Здесь «хожалый» — мелкий полицейский чин, «царь Шалима» — Соломон, царь Иерусалима.)

Эпиграммы не на жизнь, а на смерть

— Названные рифмованные «подколки» стали причиной кровопролития?

— Не только они. Последней каплей оказался инцидент в доме генеральши Марии Ивановны Верзилиной, где 13 июля собиралось «водяное» общество. Лермонтов сострил по-французски по адресу Мартынова: «Горец с большим кинжалом». Мартынов, сдерживая гнев, произнес: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах» (свидетельство дочери Верзилиной Эмилии, по мужу — Шан-Гирей, присутствовавшей при этом). Потом по выходе из дома Мартынов бросил Лермонтову вызов. Казалось бы, пустяк, подумаешь — «кинжал»!

В «Герое нашего времени» Печорин характеризует Грушницкого: «Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом…» Лермонтов мог убить словом, понятно, в переносном смысле. В нашем случае он поплатился жизнью за насмешливую реплику.

Лермонтов находился в Пятигорске два месяца, так случилось, что он возвращался из отпуска в свой полк, квартировавший в селении Темир-Хан-Шура за рекой Сулак в глубине Кавказских гор. По дороге заболел и получил разрешение остаться в городе до излечения. Мартынов недавно вышел в отставку, перед отъездом домой тоже поправлял здоровье на водах. Некоторые знакомые, оставившие воспоминания, отмечают язвительный характер Лермонтова, говорят даже о злословии. Но когда Михаил Юрьевич, приехав в Пятигорск, узнал, что там находится Мартынов, он радостно воскликнул: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь!» В данном случае это была не насмешка, а ласковое прозвище друга.

— Отчего же случилась резкая «перемена погоды»?

— То, что затем он избрал мишенью своего сарказма давнего приятеля, вызывает недоумение. Первое, что приходит на ум, — завидовал или, по крайней мере, досадовал, сравнивая свое положение с положением однокашника по юнкерской школе. Представлять Мартынова эдаким спесивым пустышкой, что нередко бывает, — несомненное упрощение. Со стороны этот человек казался баловнем судьбы: статный красавец, не без тщеславия, но не глуп, пользовался успехом у женщин, быстро дослужился до майора, награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом за боевые заслуги; когда захотел выйти в отставку по семейным обстоятельствам, легко получил разрешение; писал стихи, разумеется, безнадежно слабые рядом с лермонтовскими.

Лермонтов был на год старше, внешне был так себе: невысокого роста, смуглый цвет лица, темные волосы с белесым клоком надо лбом, широкоплечий, с мощными руками, которыми мог гнуть шомпола, сутуловат, ноги от природы кривоватые, что усугубляла тяжелая травма, полученная в юнкерской школе, — лошадь копытом расшибла ему правую ногу, кость плохо срослась, с тех пор он прихрамывал. Мало того, в юнкерах его прозвали «Маёшкой» по имени персонажа популярных французских карикатур — горбатого циника и остряка. Лермонтов тяготился военной службой, мечтал выйти в отставку, чтобы полностью отдаться литературе. Он не поднялся выше поручика; хотя храбро сражался в бою у реки Валерик, о котором написал великолепное стихотворение. Однако военных наград не удостоился, просьбу об уходе на покой начальство игнорировало.

Тюрьма и покаяние взамен смертной казни

— Какое наказание понес Мартынов за смертоубийство?

— Через два месяца (30 сентября) военный суд вынес приговор по данному делу. Остававшийся в силе в первой половине XIX века воинский артикул, принятый Петром I в 1715 году, за дуэль предусматривал смертную казнь для всех участников, даже погибших — их полагалось «по смерти за ноги повесить». На практике же суды часто отходили от суровых петровских предписаний. Например, Дантес, смертельно раненный Пушкин и их секунданты первоначально были приговорены к виселице, но наказание смягчили. На этот раз тоже обошлось без крайностей.

Суд приговорил Мартынова к лишению чина и ордена, разжалованию в солдаты без лишения дворянского достоинства; секунданты подлежали месячному аресту на гауптвахте, кроме того, Глебова с сохранением чина перевели из гвардии в армию. После суда все сразу же вышли из-под ареста. Приговор был передан на утверждение царю. Николай постановил посадить Мартынова в Киевскую крепость на три месяца и предать церковному покаянию, Глебова и Васильчикова простить, первого «по уважению полученной тяжелой раны» в одном из сражений на реке Валерик, второго «во внимание к заслугам отца» — Иллариона Васильчикова, председателя Государственного совета и председателя Совета министров. Спустя шесть лет Михаил Глебов погиб в одном из сражений на Кавказе.

После тюремного срока Мартынов несколько лет отбывал епитимью (регулярные покаянные молитвы с поклонами) в Киеве. В отличие от Дантеса, который после убийства Пушкина сделал во Франции блестящую политическую карьеру и был рад своей высылке из России, Мартынов, кажется, искренне раскаивался в содеянном.

— Они действительно были дружны? Или были эпизоды, о которых можно сказать: ложки нашлись, но осадочек остался?

— Лермонтов неоднократно посещал семейство Мартыновых в Москве, ухаживал за младшей сестрой Натальей, говорят, просил ее руки, но получил отказ. Возможно, этим объясняется его странная выходка при отъезде из Москвы на Кавказ. Прощаясь в доме Мартыновых, он ни с того ни с сего вдруг захохотал девушке в лицо и бросился вон по лестнице. Наталья была в шоке.

В результате сразу после дуэли возникли ни на чем не основанные толки о том, что Мартынов убил Лермонтова якобы за то, что последний «не так» изобразил его сестру в образе княжны Мери. На мой взгляд, сходство романной княжны и реальной знакомой автора — большая натяжка.

Киллер на подхвате у Мартынова: ответ конспирологам

— Поскольку зашла речь о «теориях заговора», поговорим об «убийстве Лермонтова по заказу царя»?

— Пытливые умы не удовлетворяются лежащими на поверхности фактами. Любители конспирологии склонны подменять реальность собственными придумками. Как и в прошлом, в наши дни кто-то упорно полагает, что Лермонтов был убит в результате инспирированного императором заговора, что Мартынов был исполнителем воли монарха или еще хлеще — что на месте поединка в кустах на соседней скале прятался наемный киллер. Подобные нелепости чрезвычайно живучи.

Приписываемый Николаю I отклик на смерть поэта: «Собаке собачья смерть» (в другом варианте: «Туда ему и дорога»), серьезными лермонтоведами не признается.

Царь, кстати, внимательно читал «Героя нашего времени», отмечал, что роман хорошо написан, но вторую часть нашел «отвратительной».

— На литературной карте России есть две точки, связанные с упокоением праха Михаила Юрьевича, — первоначальное место захоронения, превращенное в кенотаф, и настоящая могила.

— Все потому, что изначально, при большом скоплении провожающих, Лермонтова похоронили на кладбище в Пятигорске. Крест на могиле установлен не был. Священники отказались провести церемонию по каноническому церковному обряду, поскольку православие приравнивало погибших на поединке к самоубийцам.

Сообщение участвовавшего в похоронах декабриста Н.И.Лорера, что после панихиды в церкви «священник отказывался было сопровождать останки поэта, но деньги сделали свое, и похороны совершены были со всеми обрядами христианина и воина», не соответствует действительности. В метрической книге Пятигорской Скорбященской церкви записано: «Погребение пето не было». Дальнейшее широко известно: бабушка Елизавета Алексеевна добилась высочайшего разрешения перевезти прах в Тарханы, где 23 апреля 1842 года «закупоренное в свинцовом и засмоленном» гробу тело было погребено в фамильном склепе Арсеньевых, рядом с матерью и дедом. Чуть позднее Елизавета Алексеевна воздвигла над склепом часовню. И можно было бы здесь поставить точку в могильной истории, если бы через сто с лишним лет из-за головотяпского вскрытия склеп не был сильно поврежден, залит грунтовыми водами и не пребывал бы длительное время в аварийном состоянии.

Реставрация была проведена лишь в начале 2010-х годов. К слову, точное место первоначального захоронения Лермонтова в Пятигорске неизвестно. Там на кладбище воздвигнут памятник-кенотаф в условном, а не подтвержденном месте.

— Губительная дуэль не была первой в биографии Лермонтова?

— Впервые он дрался, отстаивая представления о чести, 18 февраля 1840 года на Парголовской дороге у Черной речки под Санкт-Петербургом. Как помним, тремя годами ранее примерно там же состоялась дуэль Пушкина с Дантесом и спустя 69 лет — дуэль Гумилева с Волошиным. Противником поэта был Эрнест Барант, сын французского посла. Натянутые отношения между ними продолжались некоторое время, открытая ссора произошла двумя днями ранее на светском рауте у графини Александры Григорьевны Лаваль, как водится, из-за дамы. Называли имена Терезы фон Бахерахт и Марии Алексеевны Щербатовой, за которыми, особенно за последней, оба активно волочились. Дрались сначала на рапирах. Барант слегка оцарапал руку Лермонтова ниже локтя. Тот сделал выпад, его рапира «лопнула». Секунданты (А.А.Столыпин и Рауль д'Аглесе) подали пистолеты. Барант выстрелил, промахнулся. Лермонтов выстрелил в воздух, после чего противники разъехались. Лермонтов был предан суду почти через месяц. Баранта как иностранного подданного и атташе посольства к суду не привлекали. Последний был возмущен словами Лермонтова, что тот стрелял в воздух, обвинил его во лжи, требовал повторной дуэли. На Арсенальной гауптвахте, где содержался арестованный поэт, состоялось их объяснение. В итоге Барант от претензий отказался и из страны на время уехал. А Лермонтова наказали переводом в Тенгинский пехотный полк.

— Так все же Лермонтов или Лермантов? Что говорят по этому поводу документы?

— Когда Марии Михайловне пришло время рожать, ее мать Елизавета Алексеевна отвезла дочь в Москву. Роды состоялись в доме покойного генерал-майора Ф.Н.Толя, снятого специально на этот случай. В метрической книге церкви Трех святителей у Красных ворот за 2 октября 1814 г. записано: «…у капитана Юрия Петровича Лермантова родился сын Михаил…» В течение всей жизни в официальных документах, связанных с обучением в Московском университетском благородном пансионе, Московском университете, Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге, военной службой, фамилия поэта писалась именно так. В юности и ранней молодости Михаил Юрьевич ею подписывал свои частные письма. Какое-то время ему нравилась фамилия испанского государственного деятеля XVI века Лерма, и он иногда выводил латинским шрифтом «M.Lerma», фантазируя, что его предки имеют отношение к этому испанцу. Однако в ответ на запрос в испанское посольство был получен ответ, что Франсиско Гомес де Сандоваль-и-Рохас, 1-й герцог Лерма к роду Лермантовых отношения не имеет. А подпись «М.Лермонтов» впервые встречается под письмом литератору Святославу Раевскому от 16 января 1836 г., хотя менее чем за месяц до этого (20 декабря 1835 года) в письме А.М.Гедеонову мы видим все того же М.Лермантова.

Знаменитое стихотворение «Бородино» в 1837-м опубликовано в журнале «Современник» под фамилией в официальном написании. Лишь позднее Михаил Юрьевич стал окончательно именовать себя Лермонтовым.

— Если посольство ответило отказом на испанские притязания, откуда тогда взялась «Шотландия моя»?

— Лермонтова воспитывала и содержала бабушка Елизавета Алексеевна, находившаяся с зятем в непримиримой ссоре. Сын никогда не жил с отцом, умершим от чахотки в 1831 году. От отца, с которым Мишель встречался лишь несколько раз, он знал, что его далекие предки происходят из Шотландии. В русских источниках написано, что его предок «выехал из Шкотские земли в Польшу, на Белую, а с Белые и с Польши выехал в московское государство». Подробностями Юрий Петрович не располагал, но родственная принадлежность к далекому, овеянному романтикой краю сильно повлияла на самосознание юного поэта. В 1830 году он пишет стихотворение «Гроб Оссиана»:

Под занавесою тумана, Под небом бурь, среди степей, Стоит могила Оссиана В горах Шотландии моей. Летит к ней дух мой усыпленный Родимым ветром подышать, И от могилы сей забвенной Вторично жизнь свою занять!

Несколько позднее появляется «Желание», пронизанное ностальгией по неведомой, но душевно близкой стране. Юноша мечтает обратиться в ворона, чтобы помчаться на запад, «где цветут моих предков поля, где в замке пустом, на туманных горах, их забвенный покоится прах», но «тщетны мечты, бесполезны мольбы/Против строгих законов судьбы».

В обоих стихотворениях явно ощущается влияние пушкинского «под небом Африки моей» из «Евгения Онегина».

Гибель под знаком Шотландии

— Почему второй раз в случае с великим русским писателем у него обнаруживаются иностранные корни? Вы объясняете это усердием биографов? Иностранцев в роду можно найти у любого россиянина, если достаточно глубоко копать, — или все же Пушкин и Михаил Юрьевич уникальны своим происхождением?

— Стараниями поколений исследователей генеалогическое древо рода Лермантовых в общих чертах восстановлено. Переместимся в начало XVII века — смутное время глубочайшего излома отечественной истории. За несколько лет возникли и сгинули четыре самозваных Лжедмитрия, в общей неразберихе им присягают на верность целые города и области. При Семибоярщине страна погрузилась в хаос. Поляки сидят в Кремле, стремятся включить Московию в состав Речи Посполитой. Швеция, могучая тогда держава, осаждает северные города. Возникла угроза утраты государственности. Но постепенно страна выходит из обморочного состояния. Поляки выбиты из Москвы, в июле 1613 года на царство венчан царь новой династии Михаил Федорович Романов. Через месяц в ходе войны с Польшей и Литвой русское войско воеводы князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского осадило польскую крепость Белую в районе Бельска (ныне в Тверской области), гарнизон которой состоял в основном из шотландских и ирландских наемников. Те, кто остался жив при штурме, сдались в плен, потом перешли на русскую службу в «полках иноземного строя». В этих частях опытные «бельские немцы» («немые», не говорившие по-русски) занимали офицерские должности. Одним из наемников, плененных в Белой, был George Learmonth, прежде служивший в шведской армии. Шотландский клан, к которому он принадлежал, происходил из Англии. Многие его родичи служили наемниками в разных европейских армиях.

Фамилия Learmonth состоит из двух староанглийских слов: lear («ученье» и «масть», также служит именем собственным, например, «король Лир» у Шекспира) и month (месяц). Писцы записывали иностранные имена на слух. В слегка шепелявом прононсе шотландца гласная первого слога фамилии слышалась смазанным «е», второго слога — однозначно «а», никак не «о». Последний межзубный звук «th» в русском языке вообще отсутствует, его обычно передают буквой «т». Вот и записали пленного иностранца: «Юрья Андреев, сын Лерманта». Бельские немцы хорошо проявили себя на русской службе. Впоследствии тем, кто захотел, разрешили вернуться на родину. Другим, среди них и Лерманту, пожаловали поместья. Он дослужился до ротмистра, погиб у Смоленска в одном из боев с поляками в августе 1633 года. Его дети Вилим, Петр и Андрей сохраняли фамилию отца. Но их дети Евтихий и Петр, как и их потомки, стали Лермантовыми.

После смерти поэта некоторые носители этой фамилии именовали себя Лермонтовыми, но не все. Например, военный инженер, генерал-майор Владимир Николаевич Лермантов говорил, что не намерен отказываться от фамилии, под которой воевал за Отечество. Перешедших на русскую службу бельских немцев было около ста пятидесяти человек. Среди наших соотечественников сейчас наверняка есть их далекие потомки, многие из которых даже не подозревают о своих шотландских или ирландских корнях.

— При этом Лермонтов искренне верил, что происходит от легендарного Томаса Лермонта, шотландского «Бояна», сказителя из легенд...

— Лермонтов свободно читал по-английски. Не исключено, что его интерес к шотландской тематике подогрел фольклорный сборник «Песни менестрелей на шотландской границе» Вальтера Скотта, в котором одна баллада посвящена Томасу Лермонту по прозвищу Стихотворец, или Правдивый Томас. Некоторые представители клана Лермантов в Шотландии возводят свою родословную к этому полулегендарному барду и визионеру, жившему в XIII веке. Однако интересующихся раннесредневековой английской поэзией разочарую: родственная связь клана с Томасом Лермонтом (в отличие от изложенного выше в этой фамилии присутствует французская основа «mont» — «гора») не прослеживается.

В Шотландии Лермонтов, конечно же, никогда не был. Но последнее место, где его видели живым, наполнено мистическим символизмом. На следующий день после происшествия в доме Верзилиной поэт отправился в Железноводск принимать оздоровительные ванны. Между двумя соседними городами находился поселок, некогда основанный миссионерами из Шотландии. Память о них осталась в названии — Шотландка. 15 июля на обратном пути из Железноводска Лермонтов обедал там с друзьями, оттуда направился прямиком на дуэль.