«Талантлива была во всем»: век Инны Макаровой

100 лет назад родилась народная артистка СССР, актриса Инна Макарова. За свою первую большую кинороль в «Молодой гвардии» она получила Сталинскую премию вместе с режиссёром и коллегами по картине, а позже снялась в лентах «Высота», «Девчата» и «Женитьба Бальзаминова», которые стали классикой советского кино. Инна Макарова состояла в браке с режиссёром и актёром Сергеем Бондарчуком. Их дочь Наталья тоже связала жизнь с кинематографом.

28 июля 1926 года родилась Инна Макарова. Она появилась на свет в городе Тайга, который сейчас относится к Кемеровской области. Вскоре семья переехала в Новосибирск.

Дед Инны по материнской линии Иван (по другим данным — Иоганн) Михайлович Герман был ссыльным поляком, который участвовал в восстании. Дед по отцу Степан Родионович Макаров занимался музыкой и был гармонных дел мастером. Мама Анна Ивановна работала завлитом в ТЮЗе, затем в театре «Красный факел» а также трудилась в новосибирском радиокомитете вместе с отцом Инны Владимиром Степановичем Макаровым. Он был видным диктором и состоял в союзе писателей СССР. Будущая артистка росла в творческой среде.

Инна с детства интересовалась актёрским искусством. Учась в четвёртом классе, она вышла на школьную сцену с ролью в спектакле «О попе и о работнике его Балде» по сказке А.С. Пушкина. Инна Макарова устраивала домашние представления и занималась в драмкружке.

Во время Великой Отечественной войны Макарова выступала перед ранеными в госпиталях. В драмкружке она познакомилась с эвакуированными в Новосибирск артистами ленинградских театров, что укрепило её желание стать актрисой.

В 1943 году Макарова поехала в Алма-Ату, куда эвакуировали ВГИК, и поступила в вуз с первого раза. Она училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Среди её однокурсников были Клара Лучко, Евгений Моргунов и Сергей Бондарчук. Уже в студенческие годы мастера отмечали её выдающийся талант. В спектакле «Кармен», где Макарова играла главную роль, её заметил автор романа «Молодая гвардия» Александр Фадеев. Он тут же определил, что Макарова должна сыграть Любку Шевцову.

В 1949 году, после выхода фильма Сергея Герасимова «Молодая гвардия», режиссёр, исполнители главных ролей, включая Макарову, и другие члены съёмочной группы были удостоены Сталинской премии I степени.

Инна Макарова окончила ВГИК в 1948 году. Тогда же её приняли в труппу Театра-студии киноактёра. Актрису приглашали и во МХАТ, однако наставник Сергей Герасимов не отпустил её, пояснив, что Макарова нужнее в кино.

Очередной яркой ролью Макаровой стала сварщица Катя из мелодрамы Александра Зархи «Высота». Картина вышла в 1957 году. Съёмки проходили на заводе в Днепродзержинске, где строилась доменная печь. Макарова и её партнёр Николай Рыбников отказались от дублёров, артистка даже научилась варить металл.

Усилия окупились: лента стала лучшим фильмом по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» и принесла съёмочной группе главный приз на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Годом позже вышел фильм Иосифа Хейфица «Дорогой мой человек», где Инна Макарова снималась в паре с Алексеем Баталовым. Писатель Юрий Герман разработал сценарий специально для их тандема.

В ряды классики советского кинематографа вошла и лента Юрия Чулюкина «Девчата». Инна Макарова сыграла Надю. Вместе с ней в актёрском ансамбле были Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова, Люсьена Овчинникова, Станислав Хитров и другие.

Макарова и дальше снималась у выдающихся режиссёров: Льва Кулиджанова, Михаила Швейцера, Константина Воинова, Павла Любимова. Среди популярных фильмов с её участием — «Женитьба Бальзаминова», «Женщины», «Преступление и наказание», «Мёртвые души». Инна Макарова сыграла более чем в 50 полнометражных и многосерийных проектах.

В 1985 году Макарова получила звание народной артистки СССР. Среди её наград — ордена Дружбы, Трудового красного знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Актриса состояла в Союзе кинематографистов России и Российской академии кинематографических искусств.

Любовь в кино и за кадром

Первым супругом Макаровой стал однокурсник по ВГИКу Сергей Бондарчук. По одной из версий, они поженились в 1948-м, когда учились на последнем курсе. Оба были страстно увлечены профессией и радовались успехам друг друга.

Однако история семьи оказалась непростой. Однажды к Бондарчуку приехала его бывшая возлюбленная с мальчиком Алёшей. Она утверждала, что это сын режиссёра, и их внешнее сходство было очевидно. Макарова сама настояла на том, чтобы Алёша носил фамилию отца. Ради этого она согласилась на время развестись с Бондарчуком. Когда формальности уладили, знаменитости поженились повторно.

В 1950 году у пары родилась дочь Наталья. Однако в 1958-м Макарова решила уйти от мужа: к тому времени несколько лет длилась его связь с актрисой Ириной Скобцевой.

Своего нового избранника артистка встретила только через 12 лет: ей срочно потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы удалить камни в почках. Макарову оперировал доктор медицинских наук, академик Михаил Перельман.

С ним актриса прожила более 40 лет. Отношения официально не оформляли: Перельман был женат и не разводился, поскольку один из его сыновей от законной жены был болен. Тем не менее, по воспоминаниям дочери Инны Макаровой Натальи Бондарчук, все эти годы пара провела в любви. Их история завершилась со смертью Михаила Перельмана в 2013 году. Учёному было 88 лет.

Большая творческая семья

Наталья Бондарчук продолжила творческую династию. Она также окончила мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе. Сначала она заявила о себе как актриса с яркими ролями в фильмах «Солярис», «Красное и чёрное», «Звезда пленительного счастья», «В начале славных дел», «Юность Петра». Параллельно со съёмками Наталья получила второе, режиссёрское образование у тех же мастеров.

Она нередко работала бок о бок с матерью, начиная с дебюта в качестве постановщицы — новеллы в альманахе «Пошехонская старина». Позже Инна Макарова снялась в таких проектах дочери, как «Детство Бемби», «Юность Бемби», «Живая радуга» и «Пушкин: последняя дуэль».

Наталья Бондарчук была замужем за актёром и режиссёром, впоследствии народным артистом России и депутатом Госдумы Николаем Бурляевым. Инна Макарова появилась на экране в его фильме «Лермонтов».

«Инна Владимировна была на самом деле и великой актрисой, и великой женщиной, с которой жизнь подарила мне счастье общаться в жизни и в искусстве. Я не только, как и все миллионы зрителей, восхищался её прекрасными, добрыми, нежными, любящими женщинами на экране, но и был её родственником... Инна Владимировна Макарова талантлива была во всём и на экране, и в жизни», — говорил Бурляев.

Дочь Бондарчук и Бурляева Мария получила образование в РАТИ-ГИТИСе, стала актрисой. Её брат Иван Бурляев снялся в ряде фильмов, окончил консерваторию имени Чайковского и пишет музыку для кино- и телепроектов, в их числе — «На игре», «Григорий Р.», «Салют-7», «Притяжение», «Т-34», серия «Холоп» и другие популярные ленты. Также Иван Бурляев руководит Ассоциацией киномузыки Российского музыкального союза и состоит в правлении Гильдии композиторов Союза кинематографистов России.

Инна Макарова поделилась воспоминаниями о своей жизни в книге «Благодарение», которая вышла в 1998 году. С начала 2000-х артистка снималась нечасто. Она скончалась после продолжительной болезни 25 марта 2020-го на 94-м году жизни.